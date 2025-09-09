Sieg gegen Polen: Türkische Basketballer im Halbfinale

Die Türkei, angeführt von den herausragenden Leistungen der NBA-Stars Alperen Sengun und Cedi Osman, dominierte von Beginn an und behielt während des gesamten Spiels die Führung.

Riga – In einer spannenden Demonstration von Können und Entschlossenheit besiegte die ungeschlagene türkische Basketballnationalmannschaft am Dienstag im Viertelfinale der EuroBasket Polen mit 91:77 und zog damit zum ersten Mal seit 2001 ins Halbfinale ein.

Die Türkei, angeführt von den herausragenden Leistungen der NBA-Stars Alperen Sengun und Cedi Osman, dominierte von Beginn an und behielt während des gesamten Spiels die Führung. Sengün, Center der Houston Rockets, holte mit 19 Punkten 12 rebounds und 10 assists ein Triple Double

Shane Larkin leistete mit 13 Punkten wichtige Unterstützung im Angriff, traf 3 von 7 Würfen aus der Distanz und steuerte fünf Assists bei, um die Offensive der Türkei zu orchestrieren. Sehmus Hazer erzielte ebenso wie Larkin 13 Punkte bei einer effizienten Trefferquote von 5 von 9 Würfen aus dem Feld.

Kenan Sipahi kam von der Bank und erzielte 11 Punkte mit 4 von 6 Würfen aus dem Feld, darunter 3 von 5 Dreipunktewürfe, während Furkan Korkmaz 10 Punkte beisteuerte.

Der Sieg der Türkei basierte auf einer überlegenen Leistung in mehreren entscheidenden Bereichen, insbesondere auf ihrem außergewöhnlichen Ballspiel und ihrem Rebound-Vorteil. Das Team verzeichnete 26 Assists gegenüber 17 Assists der Polen und demonstrierte damit sein uneigennütziges Spiel und seine Spielübersicht, die es ihm ermöglichten, während des gesamten Spiels hochwertige Torchancen zu generieren.

Bei den Rebounds lag die Türkei mit 31:26 vor Polen, wobei die türkische Mannschaft besonders effektiv bei den Offensivrebounds war, wo sie 13 Offensivrebounds holte, verglichen mit sechs Rebounds der Polen. Diese zweite Chance erwies sich als entscheidend, um die Torchancen aufrechtzuerhalten und die Ballbesitze Polens zu begrenzen.

„Dieses Team ist hungrig, und die Energie unserer Fans hat uns auf ein neues Level gebracht. Wir sind noch nicht fertig.“

Polens Trainer Igor Milicic lobte die Leistung der Türkei und bemerkte: „Sie waren heute die bessere Mannschaft. Ihre Intensität war schwer zu übertreffen.“

Mit dem Momentum auf ihrer Seite ist die Türkei bereit, ihren ersten EuroBasket-Titel seit der Silbermedaille 2001 zu holen.

Das Spiel unterstrich auch die wachsende Bedeutung der Türkei im Basketball, wo junge Talente mit erfahrenen Veteranen zusammenkommen. Während sich die Mannschaft auf das Halbfinale vorbereitet, stehen die Fans im ganzen Land hinter ihrem Team und träumen vom EuroBasket-Titel.

