NBA: Türkischer Basketballer Alperen Şengün bricht Rekord

Houston – Der 2.11 Meter große türkische Basketballspieler Alperen Şengün ist der jüngste Center in der Geschichte der NBA, der in seiner Karriere 1000 Punkte und 200 Assists erzielt hat. Şengün wurde im vergangenen Sommer 20 Jahre alt.

Er übertraf Brad Daugherty und erreichte die genannten Zahlen mit nur 20 Jahren und 133 Tagen. Fast ein ganzes Jahr jünger als der ehemalige fünfmalige All-Star und Cleveland Cavaliers-Spieler Daugherty (1986-1996).

„Geschichte zu schreiben wird für Şengün zur Gewohnheit“, schrieb der Internationale Basketballverband (FIBA) in einem Tweet am 7. Dezember und fügte Emojis einer türkischen Flagge und eines lächelnden Gesichts hinzu.

In dieser Saison bestritt er für die Houston Rockets 21 Spiele in der NBA und erzielte dabei durchschnittlich 15,2 Punkte, 8,6 Rebounds und 2,3 Assists pro Spiel, so Eurohoops.

Şengün ist nun Teil einer elitären Gesellschaft, in der Alvan Adams auf der Liste der jüngsten Center mit 1000 Punkten und 200 Assists an dritter Stelle steht, Bam Adebayo von den Miami Heat an vierter und sein Idol Nikola Jokic an fünfter.

Der türkische Basketballspieler verriet, dass er hofft, sein Spiel nach dem Vorbild von Nikola Jokic zu gestalten. Der serbischstämmige zweifache NBA-MVP lobte kürzlich Şengün. Nachdem Şengüns Houston Rockets gegen Jokics Denver Nuggets gespielt hatten, erklärte der vierfache All-Star Jokic :

„Ich denke, er ist wirklich talentiert. Vielleicht hört sich das jetzt komisch an, aber ich glaube, sie müssen ein bisschen mehr durch ihn spielen. Der Junge hat das Talent. Er kann den Ball abgeben. Er kann sich aufstellen. Er hat ein Händchen für den Rand. Man kann verschiedene Spielzüge sehen, wenn er spielt.“

Der am 25. Juli 2002 in der Schwarzmeerprovinz Giresun geborene Şengün unterzeichnete 2018 seinen ersten Profivertrag bei Bandırma Kırmızı, einem Team aus der nordwestlichen Provinz Balıkesir. Ein Jahr später spielte er für Teksüt Bandırma, und 2020 wurde er zum Istanbuler Spitzenklub Beşiktaş transferiert.

Nachdem er 29 Spiele für Beşiktaş bestritten hatte und zum MVP der Saison gewählt worden war, nahm er 2021 am NBA-Draft teil. Am 7. August 2021 unterschrieb er bei den Houston Rockets, berichtet Hürriyet.

