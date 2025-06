Gaza-Kriegsverbrechen: Kanada leitet Untersuchung ein

Teilen

Toronto – Kanada hat eine strafrechtliche Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Konflikt eingeleitet. Sie richtet sich gegen israelisch-kanadische Soldaten, die laut Toronto Star und anderen Quellen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben sollen.

Die Untersuchung, die Anfang 2024 in aller Stille eingeleitet wurde, ist ein bedeutender Schritt Kanadas, um den Vorwürfen von Gräueltaten in der vom Krieg zerrissenen Region nachzugehen.

Die Entscheidung Kanadas, eine Untersuchung einzuleiten, kommt in einer Zeit, in der das Verhalten Israels immer stärker unter die Lupe genommen wird. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat im November 2024 Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgestellt.

Zwei Wochen zuvor hatte Kanada zusammen mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich Sanktionen gegen Israel angedroht, die „inakzeptable Eskalation“ im Gazastreifen verurteilt und einen sofortigen Stopp der Militäroperationen sowie Einschränkungen der humanitären Hilfe gefordert. Diese Untersuchung belastet die Beziehungen zwischen Kanada und Israel weiter

Im Gegensatz zu Kanadas viel beachteter Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine, die auch die Öffentlichkeit einbezog, wurde diese Untersuchung jedoch diskret durchgeführt und konzentrierte sich auf „Verbrechen im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Hamas“.

Mehr als 50.000 palästinensische Todesopfer

Die Militäroffensive Israels hat nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden mehr als 50.000 palästinensische Todesopfer gefordert und wurde wegen ihrer Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung international weithin verurteilt, unter anderem wegen des Vorwurfs des Völkermords und des systematischen Aushungerns.

Der Schritt Kanadas spiegelt einen breiteren Wandel unter den westlichen Ländern wider, die Israels Vorgehen im Gazastreifen immer deutlicher kritisieren. Länder wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben Israels Blockade des Gazastreifens, die seit März 2024 die Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten einschränkt, als „untragbar“ bezeichnet.

Dieser wachsende Dissens verdeutlicht einen Bruch in der traditionellen westlichen Unterstützung für Israel, wobei der öffentliche und politische Druck wächst, sich mit der humanitären Katastrophe in Gaza zu befassen, wo die Vereinten Nationen vor einer Hungersnot und einem zusammenbrechenden Hilfssystem gewarnt haben.

Freedom Flotilla Coalition

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich einer hochkarätigen humanitären Mission angeschlossen, um die israelische Seeblockade des Gazastreifens in Frage zu stellen und steht damit im internationalen Rampenlicht.

Am 1. Juni 2025 stach Thunberg zusammen mit 11 weiteren Aktivisten, darunter der „Game of Thrones“-Darsteller Liam Cunningham und die französisch-palästinensische Europaabgeordnete Rima Hassan, an Bord der Madleen, einem Schiff der Freedom Flotilla Coalition (FFC), von Catania, Sizilien, in See.

Ziel der Gruppe ist es, symbolische humanitäre Hilfe zu leisten und die Weltöffentlichkeit auf die Notlage des Gazastreifens aufmerksam zu machen. Auf einer Pressekonferenz vor der Abfahrt erklärte Thunberg sichtlich bewegt:

„Wir tun dies, weil wir es immer wieder versuchen müssen, egal wie schlecht die Chancen stehen, denn in dem Moment, in dem wir aufhören, es zu versuchen, verlieren wir unsere Menschlichkeit“. Sie beschrieb die Mission als gewaltfreien Protest gegen Israels „illegale Belagerung und eskalierende Kriegsverbrechen“.

Die Reise der Madleen folgt auf einen gescheiterten Versuch Anfang Mai, als ein anderes FFC-Schiff, die Conscience, angeblich von Drohnen vor der Küste Maltas angegriffen wurde, was erhebliche Schäden verursachte und den Abbruch der Mission erzwang. Thunberg verurteilte den Angriff.

Die Aktivisten gehen davon aus, dass die derzeitige Reise sieben Tage dauern wird, vorausgesetzt, sie werden nicht von israelischen Streitkräften abgefangen, die in der Vergangenheit solche Flottillen geentert und gestoppt haben.

