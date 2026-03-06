Dubai warnt Influencer vor Haftstrafen für Social-Media-Posts zum Iran-Konflikt. Strenge Gesetze gegen „Gerüchte“ nach Raketeneinschlägen in der Stadt.

Dubai – Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben eine strikte Warnung an Influencer und Content-Ersteller in Dubai herausgegeben.

Wer Bildmaterial oder Informationen über den eskalierenden Konflikt mit dem Iran veröffentlicht, die als schädlich für die „öffentliche Ordnung“, die „nationale Einheit“ oder den Ruf des Staates eingestuft werden, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Das Strafmaß reicht von Geldbußen bis zu 77.000 US-Dollar (ca. 71.000 Euro) bis hin zu mehrjährigen Haftstrafen.

Diese Warnung erfolgt vor dem Hintergrund direkter Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzungen auf das Stadtgebiet von Dubai. Am vergangenen Wochenende schlugen Trümmerteile abgefangener iranischer Raketen an mehreren Stellen in der Metropole ein.

Berichten zufolge traf brennendes Wrackgut unter anderem das Fairmont Hotel auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah sowie Bereiche in der Nähe des Dubai International Airport. Auch am Burj Al Arab und im Hafen von Jebel Ali wurden Schäden durch Schrapnelle verzeichnet.

Beiträge, die als schädlich für die „öffentliche Ordnung“, die „nationale Einheit“ oder den Ruf des Staates angesehen werden, können demnach zu Strafen wie Geldbußen von bis zu 77.000 US-Dollar (58.000 Pfund) oder sogar zu Gefängnisstrafen führen.

Kontrolle des Narrativs und Cybersicherheitsgesetze

Die Generalstaatsanwaltschaft der VAE veröffentlichte eine Erklärung, in der sie vor der Verbreitung von Gerüchten und Informationen aus unbekannten Quellen warnte. Ziel sei es, die Ausbreitung von Panik und Schaden für die Stabilität der Gesellschaft zu verhindern. Die Gesetzgebung sieht vor, dass nicht nur die Urheber von Inhalten, sondern auch Personen, die solche Beiträge lediglich teilen oder weiterleiten, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Beobachter und Rechtsbeistände der Organisation „Detained in Dubai“ weisen darauf hin, dass die Cybersicherheitsgesetze der Emirate zu den strengsten weltweit gehören. Die vage Formulierung der Gesetze erlaubt es, nahezu jede kritische Äußerung zu Regierungsentscheidungen oder regionalen Sicherheitsfragen als Straftat auszulegen. Dies betrifft auch private Nachrichten in Diensten wie WhatsApp oder Fotos von restriktiven Standorten.

Selbstzensur unter Content-Erstellern

In der weitreichenden Online-Community Dubais hat die Warnung bereits zu einer spürbaren Selbstzensur geführt. Zahlreiche Influencer, die teilweise über das staatliche „Creators HQ“-Visumprogramm im Land leben, haben Aufnahmen von Raketeneinschlägen oder Abfangmanövern von ihren Profilen gelöscht. Eine betroffene Influencerin gab an, Bildmaterial von brennenden Trümmern vor ihrer Wohnung entfernt zu haben, um die geltenden Regeln zu respektieren und keine Unruhe zu stiften.

Die Influencerin erklärte, dass das strenge Umfeld die Reaktionen vieler Menschen im Internet auf den Konflikt geprägt habe. Sie sagte gegenüber The Telegraph: „Die Behörden in Dubai wollen die Berichterstattung kontrollieren, das ist sicher. Es gibt strenge Regeln darüber, was man hier sagen darf.

Auch im Tourismussektor greifen die Restriktionen. Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die vor der Küste Dubais vor Anker liegen, wurden angewiesen, die Situation nicht öffentlich zu diskutieren. Während die Behörden betonen, dass diese Maßnahmen der Sicherheit dienen, warnen Menschenrechtsaktivisten davor, dass insbesondere Ausländer und Touristen oft nicht erkennen, wann sie die rechtliche Grenze überschreiten.

Bereits das Fotografieren von Regierungsgebäuden oder das Posten von Beschwerden über Flugverzögerungen im Zusammenhang mit dem Konflikt kann unter den aktuellen Umständen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate insgesamt sind bereits direkt vom Krieg im Iran betroffen, da am Wochenende Raketentrümmer über der Stadt niedergingen.

Am Samstagabend trafen Trümmer einer abgefangenen iranischen Rakete das Fairmont Hotel auf Palm Jumeirah, einem der berühmtesten Touristenresorts Dubais. Aufnahmen zeigten Flammen, die aus dem Atrium des Gebäudes aufstiegen.

Am nächsten Morgen schlugen Trümmer einer weiteren iranischen Rakete in der Nähe des internationalen Flughafens von Dubai ein. Es gab auch Berichte über Schäden durch Granatsplitter am Burj Al Arab und am Hafen von Jebel Ali sowie an anderen zivilen Orten in der Stadt.

Dubai influencers warned they face jail over war posts. Radha Stirling said: “UAE cybercrime laws are some of the harshest in the world. The wording is deliberately broad, which means almost anything critical of government policy can be a crime.” https://t.co/ZShYxxlQe5 — Radha Stirling (@RadhaStirling) March 4, 2026

