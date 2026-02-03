Eklat zwischen Spanien & Elon Musk: Premier Sánchez verteidigt die Legalisierung von 500.000 Migranten gegen Musks Kritik. „Mars kann warten, die Menschheit nicht“.

Madrid – In einer ungewöhnlich deutlichen Reaktion hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez den Technologie-Milliardär Elon Musk kritisiert. Anlass ist der Plan der spanischen Regierung, rund 500.000 Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus zu legalisieren – ein Vorhaben, das Musk auf seiner Plattform X als „schädlich“ bezeichnet hatte.

Die Reform: Arbeitskräfte gegen Überalterung

Die spanische Regierung plant, ab April 2026 den rechtlichen Status von etwa einer halben Million Menschen zu regulieren, die bereits vor dem 31. Dezember 2025 im Land gelebt haben. Ziel dieser umfassenden Regularisierung ist es, Menschen, die bereits in Spanien leben und informell arbeiten, in den offiziellen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Angesichts einer rasant alternden Bevölkerung und eines akuten Fachkräftemangels sieht Madrid die Zuwanderer als essenziell für die wirtschaftliche Stabilität an. Ministerpräsident Sánchez betonte, dass diese Menschen bereits Teil der spanischen Gesellschaft seien und zum Erfolg des Landes beitrügen. Nach offiziellen Schätzungen könnte die Maßnahme die staatlichen Einnahmen aus Sozialversicherungsbeiträgen jährlich um über eine Milliarde Euro steigern.

Sánchez: „Mars kann warten, die Menschheit nicht“

Elon Musk hatte die Reform auf X kommentiert und suggeriert, der Plan diene lediglich dazu, die Wählerbasis der sozialistischen Regierung zu erweitern. Sánchez reagierte darauf mit einem direkten Post an den Milliardär:

„Mars kann warten. Die Menschheit kann es nicht.“

Der Premier warf Musk vor, Desinformation über souveräne Regierungsentscheidungen zu verbreiten und erinnerte daran, dass Spanien eine rationale Antwort auf den demografischen Wandel benötige.

Hintergrund: Musks Standpunkte zu Migration und Demografie

Der öffentliche Streit rückt erneut die kontroversen Positionen von Elon Musk in den Fokus. Kritiker verweisen häufig auf die Ambivalenz in Musks Rhetorik: Während er selbst als Migrant aus Südafrika über Kanada in die USA einwanderte, nutzt er seine Plattform zunehmend für migrationskritische Äußerungen.

In den vergangenen Jahren fiel der Unternehmer zudem durch Warnungen vor einem „Bevölkerungskollaps“ auf. Musk vertritt die Ansicht, dass sinkende Geburtenraten im Westen eine existenzielle Bedrohung darstellen. Dabei äußerte er wiederholt die Sorge, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen – oft mit Bezug auf die westliche bzw. „weiße“ Bevölkerung – aufgrund niedriger Fertilitätsraten und ungesteuerter Zuwanderung „aussterben“ könnten.

Diese pronatalistische Ideologie verbindet er regelmäßig mit Kritik an liberalen Migrationsgesetzen, was ihm den Vorwurf einbrachte, Narrative zu verstärken, die Migration primär als Bedrohung und nicht als wirtschaftliche Notwendigkeit begreifen.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

