Die Israelin Avivit Amber wurde in Istanbul festgenommen. Ihr wird die Beleidigung der türkischen Flagge, des Präsidenten Erdoğan und Palästinas vorgeworfen. Haft droht.

Teilen

Istanbul – Eine israelische Staatsbürgerin, die als Avivit Amber identifiziert wurde, befindet sich seit Ende Januar 2026 in türkischer Haft. Die Frau wurde im Bereich des zentralen Taksim-Platzes in Istanbul festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, die türkische Nationalflagge, Präsident Recep Tayyip Erdoğan sowie den „Staat Palästina“ öffentlich beleidigt zu haben.

Berichten zufolge wird Amber vorgeworfen, die Flagge und das Ansehen des Präsidenten geschändet zu haben – ein Delikt, das in der Türkei mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren geahndet werden kann. Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die Frau in Handschellen, wie sie von einem türkischen Polizisten abgeführt wird. Auffällig dabei: Trotz der winterlichen Temperaturen in Istanbul trug die Frau zum Zeitpunkt der Aufnahmen lediglich ein Kurzarm-Shirt und Flip-Flops.

Diplomatische Bemühungen

Der Fall weckt in Israel Erinnerungen an das Jahr 2021. Damals verhafteten die türkischen Behörden das israelische Ehepaar Natali und Mordy Oknin, nachdem diese den Präsidentenpalast in Istanbul fotografiert hatten. Der Vorfall löste eine schwere diplomatische Krise aus, bevor das Paar schließlich freigelassen wurde.

Die aktuellen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges jedoch weitaus stärker belastet. In israelischen Medien wird die Türkei zunehmend kritisch betrachtet; einige Journalisten bezeichnen das Land mittlerweile als die „strategische Bedrohung Nummer eins“ für den jüdischen Staat.

Spannungen um Trumps Gaza-Friedensplan

Ein weiterer Reibungspunkt ist die politische Rolle Ankaras in der Region. Zur Verärgerung der israelischen Regierung wurde die Türkei als eines der Länder in das internationale Aufsichtsgremium des US-Präsidenten Donald Trump berufen.

Dieses Gremium wurde im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zur Überwachung des Gazastreifens eingerichtet. Während Washington auf die Vermittlerrolle Ankaras setzt, sieht Jerusalem die türkische Beteiligung an der künftigen Verwaltung Gazas äußerst skeptisch.

Das israelische Außenministerium bestätigte, dass der Fall Amber bekannt sei und vom Konsulat in Ankara bearbeitet werde. Diplomatische Bemühungen zur Klärung laufen im Hintergrund, während Beobachter gespannt auf eine offizielle Reaktion der türkischen Justiz warten.

İsrailli bir kadın, Türk bayrağına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve „Filistin Devleti“ne hakaret şüphesiyle İstanbul’da 10 günden fazla süredir gözaltında tutuluyor. İsrailli kadın, şehrin Taksim Meydanı’nda tutuklandı ve Türk sosyal medyasında bir Türk polis memurunun onu… pic.twitter.com/zvSLrM4WAq — קול ישראל / İsrail’den Haberler (@kolisraelmedia) February 1, 2026

AUCH INTERESSANT

– The Times Artikel –

Israel: Türkei größere Bedrohung als Iran

Laut einem Artikel von Roger Boyes in der britischen Tageszeitung The Times, sagte der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, dass die „iranische Macht zerbrechlich sei und die wahre Bedrohung von der Türkei“ ausgehe.