Syrien: Türkische Radarsysteme erzürnen Israel

Jerusalem – Die Türkei hat in den letzten Wochen versucht, Radaranlagen auf syrischem Boden zu installieren, wie zwei westliche Geheimdienstquellen am Donnerstag gegenüber der Zeitung The Jerusalem Post berichteten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer eskalierenden Konfrontation zwischen Israel und der Türkei wegen der Präsenz Ankaras in Syrien.

Die Installation von Radaranlagen auf syrischem Territorium würde die Handlungsfreiheit der israelischen Luftwaffe im syrischen Luftraum erheblich einschränken, wie dies bei den jüngsten Luftangriffen der Fall war, da türkische Radaranlagen die Aktivitäten israelischer Flugzeuge über dem Land erkennen könnten.

Ausländischen Berichten zufolge würde der Einsatz türkischer Radarsysteme in Syrien es der Türkei ermöglichen, die Bewegungen israelischer Flugzeuge im syrischen Luftraum zu verfolgen, selbst wenn diese auf dem Weg zu Einsätzen im Irak und im Iran sind. Diese Fähigkeit könnte die operative Freiheit der israelischen Luftwaffe erheblich einschränken.

Eine israelische Sicherheitsquelle erklärte gegenüber i24NEWS, dass die Möglichkeit der Errichtung einer Militärbasis durch die Türkei in Syrien eine „potenzielle Bedrohung” darstelle. Die Quelle fügte hinzu: „Die Errichtung einer türkischen Luftwaffenbasis würde die Handlungsfreiheit Israels in Syrien beeinträchtigen.”

Türkisches Personal werde weiterhin für den Betrieb der Systeme verantwortlich sein, wodurch es Zugang zu den gesammelten Informationen und Kontrolle darüber habe, fügte er hinzu.

Nach dem Zusammenbruch der Regierung des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Dezember 2024 hat Israel seine Besetzung der syrischen Golanhöhen ausgeweitet, Luftangriffe im ganzen Land gestartet und dort Bodenoffensiven durchgeführt.

Zu den Zielen der israelischen Angriffe gehörten syrische Militäreinrichtungen, darunter der Luftwaffenstützpunkt Tiyas, auch bekannt als T-4, in der Provinz Homs.

Israel führte die Luftangriffe Berichten zufolge aus Sorge durch, dass die Türkei permanente Stützpunkte in den syrischen Militäranlagen errichten könnte.

Damals sagte ein israelischer Sicherheitsbeamter, die Möglichkeit, dass die Türkei einen Militärstützpunkt in Syrien errichtet, stelle eine „potenzielle Bedrohung” für das Besatzungsregime dar.

„Die Einrichtung eines türkischen Luftwaffenstützpunkts würde eine Verletzung der Handlungsfreiheit Israels in Syrien bedeuten”, fügte er hinzu.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei verschlechterten sich während des Völkermordkrieges Israels gegen den Gazastreifen, als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Israels Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser in dem belagerten Gebiet scharf kritisierte.

