Gaza: Richard Gere verurteilt erneut Israel

Los Angeles – Der US-amerikanische Schauspieler Richard Gere hat die Situation im Gazastreifen als „verheerend“ bezeichnet und ein Ende der Gewalt gefordert. In einem Video für die UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) betonte Gere, dass die Menschen in Gaza, vor allem Kinder und Frauen, einen „unerträglichen und ungerechten Preis“ zahlen.

„Was in Gaza passiert, ist herzzerreißend“, sagte Gere. „Gaza erlebt eine Tragödie, die jede Grenze der Menschlichkeit überschreitet: ganze Viertel zerstört, Familien auseinandergerissen und Kinder, die inmitten von Angst und Gewalt aufwachsen, statt Liebe und Hoffnung zu erfahren.“

Er lobte die Arbeit der UNRWA, die trotz der Zerstörung vor Ort bleibt und unterrichtet, heilt und hilft. „Keine andere Organisation kann ersetzen, was UNRWA leistet“, so Gere, und forderte ein sofortiges Ende der Gewalt sowie die Fortsetzung des Waffenstillstands.

Gere: Langjähriger Kritiker israelischer Politik

Richard Gere (76), bekannt aus Filmen wie „Pretty Woman“ und „Chicago“, engagiert sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte und hat Israel wiederholt kritisiert.

Bereits 2017 nannte er die israelischen Siedlungen eine „absurde Provokation“ und „völlig illegal“ sowie die Besatzung „unverteidigbar“.

In den letzten Jahren ging er weiter: Gere warf Israel vor, einen Genozid in Gaza zu begehen, und kritisierte Premierminister Benjamin Netanyahu scharf.

„Wenn er nicht Premierminister wäre, säße er wegen Korruption im Gefängnis. Um sich davor zu schützen, führt er diesen Krieg weiter und tötet Zehntausende Menschen – unnötig, unschuldige Frauen und Kinder“, sagte Gere in einem früheren Statement.

Gere unterzeichnete auch offene Briefe, in denen Israel Apartheid und Genozid vorgeworfen wurde, und trat bei Pro-Palästina-Veranstaltungen auf. Seine aktuelle Äußerung passt in dieses Muster – er betont immer wieder die humanitäre Katastrophe in Gaza und die Rolle der UNRWA.

Das Video wurde von der UNRWA geteilt und sorgt international für Aufmerksamkeit. Gere ruft zur Unterstützung der Hilfsorganisation auf, die für Millionen palästinensischer Flüchtlinge essenziell ist.

Bei einer Benefizveranstaltung für Palästina im Wembley-Stadion im September nutzte Gere seine Zeit auf der Bühne, um scharfe Worte sowohl an die israelische Führung als auch an die US-Politik zu richten. Der Star kritisierte die „Beihilfegeber“ des Blutvergießens in Gaza und betonte, dass US-Präsident Donald Trump die Macht habe, dies sofort zu beenden.

„Natürlich muss Netanjahu gehen. Alle Unterstützer müssen ebenfalls gehen”, sagte Gere vor dem Publikum, wobei seine Äußerungen in dem Moment, als er Trumps Namen erwähnte, eine Welle von Buhrufen auslösten.

Gere ging noch weiter und behauptete, Trump könne die Gewalt im Alleingang beenden, wenn er sich dazu entschließen würde:

„Es gibt einen Mann, der diese Sache an einem Tag beenden könnte. Mein Präsident Trump. An einem Tag könnte er all diesen Wahnsinn beenden. Netanjahu braucht die USA, er braucht Trump so sehr. Wenn er eines Tages den Friedensnobelpreis haben will, dann ist das der Weg, ihn zu bekommen.“