Israel: „Ich will in Gaza keine Türken sehen“

Erdogan warnte bereits vor einer Woche, dass Israel einen hohen Preis zahlen werde, sollte es gegen den Waffenstillstand verstoßen und erneut in den Krieg eintreten.

Teilen

Jerusalem – Die Türkei hat nun dank der Vereinigten Staaten, die sie als Stabilitätsfaktor in der Region sehen wollen, einen Fuß in Gaza. Dies ist ein weiteres Zeichen für den Aufstieg der Türkei als Regionalmacht.

Niemand weiß, was in der Phase-II-Vereinbarung zwischen Israel, den USA und Katar steht, aber sicher ist, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits seinen ersten Preis eingeheimst und in Gaza Fuß gefasst hat, wie aus neuen Bildern hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden und auf denen Baumaschinen mit türkischer Flagge im Gazastreifen zu sehen sind.

Erdogan warnte bereits vor einer Woche, dass Israel einen hohen Preis zahlen werde, sollte es gegen den Waffenstillstand verstoßen und erneut in den Krieg eintreten.

Die Ministerin für Siedlungswesen und nationale Missionen, Orit Stroock, griff die Regierung an und erklärte: „Wie kommt es, dass wir versuchen, die Türkei von Syrien fernzuhalten, und sie gleichzeitig durch die Vordertür hereinlassen – hier an unserer Grenze?“ Sie fügte hinzu: „Ich möchte keinen einzigen Türken in Gaza sehen – weder auf einem Traktor, noch auf einem Jeep, noch auf Rollschuhen.“

Israel wird sich mit einer mächtigen Türkei als Nachbarn konfrontiert sehen. Wenn türkische Truppen in Gaza stationiert werden, wird dies zu einer sehr instabilen Lage führen. Ironischerweise ist die Präsenz der Türkei in Gaza etwas, was die Vereinigten Staaten befürworten.

Stabilisierungskraft in Gaza

Die Trump-Regierung hat laut Aussagen von US-Regierungsbeamten gegenüber den Medien erklärt, dass türkische Truppen als Stabilisierungskraft in Gaza einmarschieren werden. Sie sagten auch, dass es Aufgabe der USA sein werde, Israel zu zügeln.

Hierzu die israelische Zeitung Haaretz

„Die gemeinsame Erklärung, die Trump zusammen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani unterzeichnet hat, war ebenfalls bewusst vage und allgemein gehalten und enthielt nur implizite Verweise auf einen „dauerhaften Frieden“, in dem sowohl Palästinenser als auch Israelis gedeihen könnten, während grundlegende Menschenrechte gewahrt, Sicherheit gewährleistet und die Menschenwürde gewahrt blieben.“

Und weiter:

„Die Türkei ist auf dem Weg zu einer Großmacht und mittlerweile eine regionale Macht im Nahen Osten. Ihr größter Rivale ist natürlich Israel. Die Türkei und Israel konkurrieren um Syrien. Die Türkei betrachtet Syrien als Teil ihres Einflussbereichs und möchte es als Teil ihres wiederbelebten Osmanischen Reiches kontrollieren. Israel möchte Syrien in kleine Kantone aufgeteilt halten, was den Traum der Türkei, Syrien unter türkischer Kontrolle zu vereinen, unmöglich machen würde.

Wenn türkische Truppen in Gaza stationiert werden, ist eine Situation vorstellbar, in der Israel einen oder mehrere türkische Soldaten angreift und sogar tötet. Was wird Amerika dann im Falle eines Krieges zwischen Israel und der Türkei tun? Wird sich die USA auf die Seite der Türkei stellen, da diese ein wichtiges Mitglied der NATO ist?

Wir vermuten, dass die USA im Falle eines Krieges zwischen Israel und der Türkei Israel nicht helfen werden. Jede Diskussion über die Verteidigung Israels würde von der „America first”-Fraktion übertönt werden. Außerdem kontrolliert die Türkei den Zugang vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer und ist damit ein wichtiger Schachzug für die Einkreisung Russlands durch die NATO. Die USA werden sich aus Israel zurückziehen, und der jüdische Staat wird sich selbst überlassen bleiben.

„Keine Türken in Gaza“

Strook ist eine israelische rechtsextreme, religiös-konservative Politikerin. Sie ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen und Mitglied der Knesset. Strook gehört auch zu den Führern der jüdischen Siedlung in Hebron und gründete die israelische Nichtregierungsorganisation „Human Rights Organization of Judea and Samaria“, deren Vorsitzende sie von 2004 bis 2012 war.

Im Jahr 2007 wurde Strooks Sohn Zviki Strook wegen Entführung und Folterung eines palästinensischen Jungen verurteilt, der Stunden später nackt, mit Handschellen gefesselt, bewusstlos und mit schweren Verletzungen nach dem Angriff auf einem Feld gefunden wurde.

Zviki Strook wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt. Trotz der Verurteilung verteidigte Orit Strook ihren Sohn und erklärte als Reaktion auf das Urteil: „Im Gegensatz zum Gericht, das den arabischen Zeugen Glauben schenkte, sind wir von Zvis Unschuld überzeugt und leiden unter dem Erfolg seiner Hasser. Wir werden ihm helfen, mit dem schweren Urteil fertig zu werden, das gegen ihn verhängt wurde.“

„Erdoğan’ın ordusu zaten Gazze’de“ 🗞️İsrail Basını JDN | İsrailli Bakan Orit Strook: ▪️“Türkiye’yi Suriye’den uzak tutmaya çalışıyoruz ama onları Gazze’ye ana kapıdan alıyoruz. Tek bir Türk’ü dahi Gazze’de görmek istemiyorum.“ ▪️“İster traktörde ister cipte. Hiçbir şekilde… pic.twitter.com/ZfG1C4imf0 — TRHaber (@trhaber_com) October 21, 2025

ZUM THEMA

– Gaza-Friedensgipfel –

Wegen Erdogan: Netanjahu nimmt nicht an Treffen in Ägypen teil

Kurz nach den Warnungen aus Ankara gab Netanjahus Büro eine Erklärung heraus, in der es hieß, er werde aufgrund des Simchat-Torah-Feiertags, der heute Abend beginnt, seine Teilnahme absagen.