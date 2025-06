Zahlreiche Autobomben erschüttern Teheran

Teilen

Teheran – Nach einer Welle israelischer Luftangriffe auf den Iran explodierten in Teheran am Sonntag fünf Autobomben, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Laut unbestätigten Berichten in sozialen Medien sollen bis zu 20 Bomben detoniert sein

Die Bomben detonierten gleichzeitig nahe Regierungsgebäuden. Es wurden jedoch keine Informationen über Verletzte oder Schäden durch die Explosionen gegeben.

IRNA berichtete, dass das Polizeipräsidium in Teheran sowie mehrere andere Ziele beschossen wurden. Die israelischen Luftangriffe gingen derweil in den dritten Tag.

In sozialen Medien verbreiteten Videos ist zu sehen, wie dichter schwarzer Rauch aus einem brennenden Auto aufsteigt und die Scheiben umliegender Gebäude zerstört werden.

Mindestens 14 iranische Atomwissenschaftler wurden seit Beginn des Konflikts am Freitag durch israelische Luftangriffe getötet, darunter auch durch zwei Autobomben, wie internationale Nachrichtengenturen berichten.

Israel hat am Freitag koordinierte Luftangriffe auf mehrere Standorte im Iran, darunter auch militärische und nukleare Einrichtungen, geflogen, woraufhin Teheran innerhalb weniger Stunden Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hat.

Nach Angaben der israelischen Behörden wurden bei iranischen Raketenangriffen seit Freitag mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 370 weitere verletzt.

Der Iran seinerseits gab an, dass am ersten Tag des israelischen Angriffs 78 Menschen und am zweiten Tag weitere Menschen, darunter auch Kinder, getötet worden seien.

„Operation Aufsteigender Löwe“

Israel hat am Freitagmorgen mit einem Überraschungsangriff die „Operation Aufsteigender Löwe“ eingeleitet, bei der die Spitze des iranischen Militärkommandos ausgelöscht und die Nuklearanlagen des Landes beschädigt wurden, und sagt, dass die Kampagne in den kommenden Tagen weiter eskalieren wird. Der Iran hat geschworen, als Vergeltung „die Tore der Hölle“ zu öffnen.

Das israelische Militär hat Iraner, die in der Nähe von Waffenanlagen leben, gewarnt, diese zu evakuieren.

„Der Iran wird einen hohen Preis für die Ermordung von Zivilisten, Frauen und Kindern zahlen“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu von einem Balkon aus, von dem aus man die ausgebombten Wohnungen in der Stadt Bat Yam überblickte, in denen sechs Menschen getötet wurden.

Ein Beamter sagte, Israel habe noch eine lange Liste von Zielen im Iran und lehnte es ab, zu sagen, wie lange die Offensive andauern werde. Zu den Zielen, die am Samstagabend angegriffen wurden, gehörten zwei „Dual-Use“-Brennstoffanlagen.