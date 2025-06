Israel: Tote und Verletzte nach Iran-Angriff

Tel Aviv – Eine Frau, die am Samstag beim Einschlag iranischer Raketen in Tel Aviv schwer verletzt wurde, ist gestorben. Dies ist eine tragische Eskalation im anhaltenden Konflikt zwischen Iran und Israel.

Nach dem bisher größten Militärschlag Israels gegen seinen langjährigen Feind hat der Iran Vergeltungsluftangriffe auf Israel geflogen. In Jerusalem und Tel Aviv, den beiden größten Städten des Landes, waren Explosionen zu hören.

Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, versprach eine „strenge, weise und starke“ Antwort und beschuldigte Israel, den Konflikt ausgelöst zu haben. Die iranischen Staatsmedien behaupteten, die Raketeneinschläge hätten Dutzende militärische Einrichtungen, darunter auch Luftwaffenstützpunkte, getroffen.

Der Angriff, der mehrere Orte in der Stadt betraf, darunter das Kirya-Gelände, das militärische Hauptquartier Israels, hat die Nation in Aufruhr versetzt und Dutzende von Verletzten und erhebliche Schäden verursacht.

„OPERATION TRUE PROMISE III“

Der Angriff, der von den iranischen Staatsmedien als „Operation True Promise III“ bezeichnet wurde, erfolgte als Vergeltung für die israelischen Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen und militärische Ziele, bei denen 78 Menschen, darunter hochrangige Militärs und Nuklearwissenschaftler, getötet und mehr als 320 Menschen, zumeist Zivilisten, verwundet wurden.

Der iranische Raketenbeschuss zielte auf wichtige Orte in Tel Aviv, wobei der Kirya-Komplex, das Nervenzentrum der israelischen Militäroperationen, das dem Pentagon in den Vereinigten Staaten entspricht, bestätigt wurde.

Videos, die von der New York Times verifiziert wurden, zeigen, wie eine Rakete in der Nähe des Marganit-Turms im Kirya-Gebiet einschlug und eine laute Explosion und einen hellen Lichtblitz verursachte, wobei erhebliche Schäden an nahe gelegenen Gebäuden gemeldet wurden. Fox News bestätigte, dass eines der getroffenen Gebäude zum Kirya-Komplex gehörte, wobei mindestens ein großes Gebäude vollständig zerstört wurde.

Berichten zufolge hat Israel seinen Luftraum gesperrt und die Zivilbevölkerung angewiesen, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Die internationale Gemeinschaft, einschließlich NATO-Generalsekretär Mark Rutte, hat zur Deeskalation aufgerufen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wies diese Appelle jedoch zurück und betonte das Recht des Irans auf Selbstverteidigung.

MOSSAD OPERIERTE TIEF IM IRAN

Eine israelische Sicherheitsquelle sagte, dass Mossad-Kommandos vor dem Angriff tief im Inneren der Islamischen Republik operiert hätten und dass der israelische Spionagedienst und das Militär eine Reihe von verdeckten Operationen gegen die strategische Raketenanlage des Iran durchgeführt hätten.

Israel habe auch eine Basis für Angriffsdrohnen in der Nähe von Teheran eingerichtet, so die Quelle weiter. Das Militär erklärte, es habe die iranische Luftverteidigung bombardiert und dabei „Dutzende von Radaranlagen und Boden-Luft-Raketenwerfer“ zerstört.

Die Iraner berichteten von einer Atmosphäre der Angst und Wut, in der einige Menschen eilig Geld wechselten und andere einen Weg aus dem Land in Sicherheit suchten.

„Die Menschen in meiner Straße stürmten in Panik aus ihren Häusern. Wir hatten alle schreckliche Angst“, sagte Marziyeh, 39, die von einer Explosion in Natanz geweckt wurde.

Während einige Iraner im Stillen hofften, dass der Anschlag zu Veränderungen in der klerikalen Hardliner-Führung des Irans führen würde, schworen andere, sich hinter die Behörden zu stellen.

„Ich werde für unser Recht auf ein Atomprogramm kämpfen und sterben. Israel und sein Verbündeter Amerika können es uns mit diesen Angriffen nicht wegnehmen“, sagte Ali, ein Mitglied der regierungsfreundlichen Basij-Miliz in Qom.

Iranian rockets over Beirut on their way to Tel Aviv pic.twitter.com/GhNP78bJri

“The Iranians were able to just strike a very significant target in Israel.”

Fox News has reported that Iranian missiles struck the Kirya compound, Israel’s military headquarters in Tel Aviv, on Saturday pic.twitter.com/zQieO0hmc7

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 14, 2025