Von Çağıl Çayır

Heute kennt man sie aus dem Orchester, der Militärkapelle oder dem Schlagzeug-Set: Becken und Zimbeln. Mit einem einzigen kräftigen Schlag können sie ganze Räume mit Klang füllen.

Doch nur wenige wissen, dass diese metallenen Scheiben eine über 4000 Jahre alte Geschichte erzählen – eine Geschichte, die in Sumer beginnt, über China, Indien, Zentralasien und das Osmanische Reich führt und schließlich in Europa und der Weltmusik endet.

Ursprünge: Zimbeln in Sumer, Indien und China

Bereits in den Tempeln des alten Sumer (ab ca. 2500 v. Chr.) nutzte man paarweise gespielte Bronzeplatten – die Urform der heutigen Zimbeln.

Auch in Ägypten, Indien und besonders in China gehörten Zimbeln zu Ritualmusik, Zeremonien und königlichen Festen. Im alten Indien hießen sie tāla oder karatāl, in China etwa bo und nao. Sie galten als heilige Instrumente, die böse Geister vertreiben oder den Kontakt zu Göttern herstellen sollten.

Zimbeln waren also weit mehr als bloße Rhythmusinstrumente – sie waren Klang-Symbole der kosmischen Ordnung, der Reinigung und Ekstase. Dieses spirituelle Erbe findet sich bis heute in buddhistischen, hinduistischen und islamisch-mystischen Traditionen.

Türkische Kriegszimbeln und das osmanische Mehterhâne

In den Reitervölkern Zentralasiens, insbesondere bei den frühen Türken, kamen Zimbeln bald auch militärisch zum Einsatz. Als Teil der Kriegsmusik dienten sie der Koordination und psychologischen Kriegsführung. Die Seldschuken und später die Osmanen perfektionierten diese Praxis.

Im mehterhâne, dem osmanischen Janitscharenorchester, waren große, laute zil (türk. für Zimbel/Becken) unverzichtbar. Diese wurden paarweise geschlagen und erzeugten ein donnerndes Geräusch, das in der Schlacht Mut machte – und beim Gegner Angst. Die Marschrhythmen aus Trommeln, Zurna und Zimbeln waren ein Symbol kaiserlicher Macht.

Zimbeln in der Sufi-Musik: Klang als Weg zur Trance

Neben der militärischen Nutzung spielte die Zimbel auch in der islamisch-mystischen Musik der Sufis eine zentrale Rolle. Besonders in der Mevlevi-Tradition – bekannt durch die tanzenden Derwische – wurden kleine Zimbeln oder Becken verwendet, um rhythmisch-meditative Zustände zu begleiten. Der Klang galt als Mittel zur Ekstase (wajd), als eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits.

In der Sufi-Musik dienten Instrumente wie die Ney (Rohrflöte), Bendir (Rahmentrommel) und Zimbel nicht bloß der Unterhaltung, sondern der spirituellen Reinigung. Der Schlag auf die Zimbel konnte als Aufruf zur Sammlung, zur Versenkung oder als Zeichen des göttlichen Augenblicks verstanden werden.

So verband sich in der osmanischen Welt das klangvolle Erbe der alten Hochkulturen mit der spirituellen Tiefe des Islam – ein Beispiel für die kreative Transformation von Militärmusik zu innerer Einkehr.

Die Zimbel in Europa: Von Mozart bis Marschmusik

Nach der zweiten Belagerung Wiens 1683 begannen europäische Höfe, osmanische Musik zu imitieren – im „alla turca“-Stil. Dabei wurden auch Zimbeln übernommen, sowohl in höfischer Musik als auch im Militär.

Marschbecken und Zimbeln hielten Einzug in westliche Kapellen und Orchester. Sie wurden größer, lauter und raffinierter gefertigt, angepasst an europäische Klangästhetik.

Komponisten wie Mozart (z. B. im „Türkischen Marsch“) oder Haydn experimentierten mit diesen neuen Klängen. Später nutzten auch Beethoven, Berlioz und Tschaikowsky Zimbeln für dramatische Effekte in der sinfonischen Musik.

Moderne Rhythmen: Vom Sufi-Tanz zur Popbühne

Im 20. Jahrhundert fanden Zimbeln ihren festen Platz im modernen Drumset – als Hi-Hats, Crash oder Ride-Cymbals. Ob Jazz, Rock, Metal oder Techno: Ohne die klangliche Sprengkraft der Becken wäre moderne Musik kaum vorstellbar.

Und doch hallt ihr spiritueller Ursprung nach: In der Weltmusik, in der Derwisch-Tradition der Türkei, in der indischen Kirtan-Kultur oder bei tibetischen Ritualen. Zimbeln bleiben ein universeller Klang der Transformation – zwischen Kampf und Kontemplation, zwischen Tempel und Tanzfläche.

Zimbeln als globale Klangbrücke

Was als Tempelinstrument in Sumer und China begann, wurde bei den Osmanen zur Waffe – und in Europa zur Kunst. In der Sufi-Tradition wiederum wurde sie zur Brücke ins Göttliche. Die Zimbel überwand kulturelle Grenzen und wandelte sich von einem mystischen Werkzeug zum klanglichen Symbol von Macht, Ekstase und Feierlichkeit.

Heute verbindet sie Musiker und Suchende auf allen Kontinenten. Ob als türkischer Zil, indischer Tāla, chinesischer Bo, Sufi-Rhythmusgeber oder modernes Crashbecken – die Idee ist dieselbe: ein Schlag, der Himmel und Erde berührt.

Das türkische Wort „zil“ (Becken) bedeutet zugleich auch „Klingel“. So begegnet uns das uralte Instrument auch heute noch – am Fahrradlenker, als Schulglocke oder in der Tür. Ein Echo aus der Tiefe der Geschichte.

Zum Autor

Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.

