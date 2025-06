Teilen

Die eskalierende Gewalt des Bürgerkriegs 1947-1948 im palästinenischen Mandatsgebiet war geprägt von brutalen Angriffen, die den jüdischen paramilitärischen Organisationen Irgun und Haganah zugeschrieben werden, deren Aktionen damals eine Spur des Todes und der Verwüstung in den arabischen Gemeinden hinterlassen hatten.

Am 1. Januar 1948 erschütterte eine Welle der Gewalt Palästina, als zwei getrennte Anschläge, die den jüdischen paramilitärischen Gruppen Irgun und Haganah zugeschrieben werden, Dutzende von palästinensischen Arabern das Leben kosteten und zu einer weiteren Verschärfung des Konflikts in der Anfangsphase des Bürgerkriegs 1947-1948 im Mandatsgebiet Palästina führten.

Haifa-Anschläge

Am 30. Dezember 1947 ereignete sich vor der in britischem Besitz befindlichen Ölraffinerie in Haifa ein grausamer Anschlag. Mitglieder der Irgun, einer zionistischen paramilitärischen Gruppe, die für ihre aggressive Taktik bekannt ist, warfen Granaten in eine Menge von etwa 100 arabischen Tagelöhnern, die sich auf der Suche nach Arbeit am Haupttor der Raffinerie versammelt hatten.

Nach Augenzeugenberichten und lokalen Berichten wurden bei dem Angriff sechs Palästinenser getötet und 42 weitere verwundet. Die wahllose Art des Angriffs wurde weithin verurteilt, und viele bezeichneten ihn als einen Terrorakt, der die arabischen Gemeinschaften in Haifa destabilisieren sollte.

Massaker von Balad al-Shaykh

Am folgenden Tag, dem 31. Dezember 1947, war die Haganah, eine weitere jüdische paramilitärische Organisation, in einen zweiten tödlichen Angriff im Dorf Balad al-Shaykh in der Nähe von Haifa verwickelt.

Bei dem so genannten Massaker von Balad al-Shaykh griffen Haganah-Kämpfer das Dorf an und töteten zahlreiche palästinensische Einwohner. Auch wenn die genaue Zahl der Opfer noch nicht feststeht, wird davon ausgegangen, dass der Angriff viele Menschenleben gefordert hat. Berichte beschreiben ein Bild der Verwüstung, als Häuser angegriffen wurden und Zivilisten in die Gewalt gerieten.

Der israelische Historiker Benny Morris schreibt:

„Die Haganah überfiel in der Nacht vom 31. Dezember 1947 auf den 1. Januar 1948 die Dörfer Balad al Sheikh und Hawassa, in denen viele Arbeiter der Raffinerie lebten. Der Befehl der Überfallkommandos lautete, „möglichst viele erwachsene Männer zu töten“. Die Angreifer drangen in das Zentrum von Balad al Sheikh ein, feuerten und sprengten Häuser in die Luft, zogen erwachsene Männer heraus und erschossen sie.

Nach Angaben des HGS waren „die eindringenden Einheiten … gezwungen, von der vereinbarten Linie abzuweichen und in einigen Fällen Frauen und Kinder zu treffen“, nachdem sie aus Häusern heraus beschossen worden waren. Die Haganah hatte zwei Tote und zwei Verletzte zu beklagen. In den Berichten der Haganah wird die Zahl der arabischen Opfer unterschiedlich angegeben: „etwa 70 Tote“, 21 Tote („darunter zwei Frauen und fünf Kinder“) und 41 Verletzte.“

Die Irgun, die für ihre Ablehnung der britischen Autorität und ihr Engagement für die Errichtung eines jüdischen Staates mit Gewalt bekannt war, hatte zunehmend arabische Zivilisten ins Visier genommen. Die Haganah, die sich oft als diszipliniertere Verteidigungseinheit präsentiert, war ebenfalls in den Kreislauf der Gewalt hineingezogen worden, wobei das Massaker von Balad al-Shaykh eine grausame Eskalation ihrer Operationen darstellte.

Örtliche arabische Führer hatten die Angriffe als vorsätzliche Versuche verurteilt, palästinensische Gemeinden zu terrorisieren und zu vertreiben.

„Dies sind keine isolierten Vorfälle, sondern Teil einer koordinierten Kampagne jüdischer Terrorgruppen wie der Irgun und der Haganah, um uns aus unseren Häusern zu vertreiben“, sagte ein Gemeindeleiter in Haifa, der aus Angst vor weiteren Repressalien um Anonymität bat.

Britische Soldaten häufig Ziel von Anschlägen

Auch Britische Soldaten waren häufig Ziel von Anschlägen und Entführungen, oft als Vergeltung für Todesurteile gegen Mitglieder von Irgun. Eine typische Aktion der Aufständischen war der Bombenanschlag auf den British Officers Club in Haifa, bei dem 30 Menschen getötet und verletzt wurden.

Am 22. Juli 1946 sprengten Irgun-Kämpfer auch einen Flügel des King David Hotels in Jerusalem in die Luft und töteten über 90 Menschen, darunter viele Zivilisten.

Am 31. März 1947 zündet die Irgun die Ölraffinerie in Haifa an und legt ein Feuer, das drei Wochen lang brennt. Im Mai griff sie das Gefängnis von Akkon an und befreite eine große Zahl von Häftlingen.

Am 29. Juli entführte und erhängte die LHI (Lohamey Heruth Israel – Fighters for the Freedom of Israel) als Vergeltung für die Hinrichtung von drei ihrer Mitglieder zwei Unteroffiziere der britischen Armee. Die Leichen wurden mit einer Sprengfalle versehen, so dass der Offizier, der sie abschnitt, schwer verletzt wurde.

