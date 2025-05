Dieter Nuhr und das deutsche Moralkartell

Sein ESC-Kommentar offenbarte dies in aller Klarheit: Der Boykott der israelischen Sängerin wurde von ihm nicht als politischer Protest gegen Kriegsverbrechen, Besatzung oder Apartheid eingeordnet – sondern als Ausdruck eines neuen, puren „Judenhasses“, der nur deshalb existiere, „weil es Juden sind“. Kein politischer Kontext, keine Differenzierung, keine Fakten – nur ein absolutes moralisches Verdikt.

Diese Haltung ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines breiteren ideologischen Musters. Nuhr operiert mit einer moralischen Dialektik, die jede Kritik an Israel entpolitisiert und zur rassistischen Projektion erklärt, während gleichzeitig reale antimuslimische Strukturen systematisch ausgeblendet oder gar unterstützt werden.

Die eigentliche Gefahr geht in diesem Modell nie vom Staat oder seiner Gewalt aus – sondern immer von „den Anderen“, meist muslimisch konnotiert, theologisch verortet, kollektiv verdächtigt. Bemerkenswert ist, wie Nuhr dabei strategisch mit Identitätspolitik operiert – nicht aus Überzeugung, sondern als rhetorisches Manöver. So bringt er gezielt die LGBTQIA+-Community ins Spiel, um seinen Antisemitismusvorwurf zu untermauern.

Die implizite Botschaft: Israel schützt queeres Leben, die Demonstrierenden – meist muslimisch gelesen – sind homophob. Was Nuhr hier betreibt, ist keine Solidarität, sondern eine Schein-Allianz: Die queere Community dient ihm als Projektionsfläche für westlich-zivilisatorische Überlegenheit, nicht als tatsächlicher Bezugspunkt.

Nicht-binäre Existenzen werden rhetorisch einbezogen, aber nur, um den Gegner moralisch zu diskreditieren – nicht, um sie in ihrer Komplexität ernst zu nehmen.

Dabei ist besonders auffällig: Noch in früheren Programmen äußerte sich Nuhr kritisch über die Politisierung der queeren Bewegung – jetzt aber instrumentalisiert er sie selbst, um rassistische Narrative moralisch zu verteidigen.

Die LGBTQIA+-Inklusion wird nicht als eigenständige emanzipatorische Bewegung anerkannt, sondern zur moralischen Waffe umfunktioniert – als Beleg für eine westliche Überlegenheit, die Israel und die deutsche Regierung auf die Seite der „Zivilisation“ stellt, und Muslime, Migranten und Kritiker auf die Seite der „Barbarei“.

„Faeser-Syndrom“

So entsteht eine groteske Allianz, in der selbst queere Lebensrealitäten in die rechte Ecke gerückt werden – eingebettet in eine moralische Schablone, die zunehmend totalitäre Züge annimmt.

Diese Rhetorik erinnert an das, was man als „Faeser-Syndrom“ bezeichnen könnte: einen blinden moralischen Glauben, in dem Menschenrechte nur noch dann zählen, wenn sie den außenpolitischen Interessen und Identitätsnarrativen des Westens nützen. Was bleibt, ist eine moralisierende Weltordnung, die sich selbst für aufgeklärt hält – und gleichzeitig blind ist gegenüber ihrem eigenen Unrecht.

„Selektive Israel-Solidarität“

Die selektive Israel-Solidarität wird dabei nicht als politische Strategie erkannt, sondern als sakralisierte Pflicht – ein Mechanismus, der selbst unter jüdischen Intellektuellen zunehmend als gefährlich wahrgenommen wird. Denn wer Israel-Kritik mit Judenhass gleichsetzt, nimmt nicht nur jede politische Debatte die Luft – er isoliert jüdische Stimmen, die genau diesen Missbrauch ihrer Identität nicht länger mittragen.