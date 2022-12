Entwicklungen auf dem Bitcoin-Markt

Teilen

Prognosen und technische Entwicklungen

Neueste Prognosen bezüglich des Bitcoinpreises sagen voraus, dass bis zum Ende des Jahres keine großen Änderungen mehr zu erwarten sind. Die Vorhersagen schwanken zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar. Es kann davon ausgegangen werden, dass ohne die Pleite der Kryptobörse FTX vor kurzem, der Preis um den Wert 20.000 US-Dollar erhalten geblieben wäre. Trotz der hohen Volatilität gehen verschiedene Beobachter der Krypto-Szene davon aus, dass der Bitcoin mittel- bis langfristig wieder nach oben gehen wird. Bis 2030 gehen Prognosen sogar von einem Preis aus, der über 240.000,00 US-Dollar liegen soll. Diese gewaltigen Gewinnaussichten dürften Anleger auf der ganzen Welt wieder einen Blick auf den Marktführer in der Kryptowelt werfen lassen.

Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Letztere können mittlerweile genauso wie große Tradingagenturen auf automatisierte Technik zurückgreifen, um mit Bitcoins zu handeln. Für den Erwerb entsprechender Krypowährungen werden passende Plattformen bereitgestellt. Anbieter wie Bitcoineer stellen vollautomatisierte Apps zur Verfügung, die mit KI-unterstützten Algorithmen arbeiten. Diese sind in der Lage, in Bruchteilen von Sekunden den An- oder Verkauf von Bitcoins und anderem Kryptogeld zu bewerkstelligen und mit sogenannten Stop-Loss-Funktionen den Verlust minimieren zu können.

Interessante Verwendungszwecke von Bitcoins

Viele Arbeitgeber akzeptieren mittlerweile Überweisungen der Löhne, teilweise oder komplett, in Bitcoins. Krypto-Unternehmen verwenden dabei schon länger bevorzugt die Alternativwährung, um ihrenMitarbeiterndas Gehalt auszuzahlen. Dafür stehen den Arbeitnehmern diverse Plattformen zur Verfügung, wie zum Beispiel Bitwage. Ein anderes Anwendungsfeld sind sogenannte Bitcoin oder BTC Casinos, wo der Spieler die Möglichkeit hat, Bitcoins oder teilweise auch andere Kryptowährungen wie Ethereumdirekt einzusetzen. Voraussetzung, aus Sicht des Casinos, ist natürlich das Vorliegen einer entsprechenden Erlaubnis, sprich Glücksspiellizenz.

Für die Einzahlung werden sogenannte Bitcoin Geldbörsen verwendet. Diese können entweder online, auf der Festplatte, extern auf USB oder als App auf einem Smartphone installiert sein. Wichtig in dem Zusammenhang ist nur, dass der Bitcoin Schlüssel nicht vergessen wird, denn damit wird der Zugriff auf einer dieser Börsen gewährleistet. Außer der Zahlungsmethode ist die Angebotspalette im Wesentlichen genauso breit gefächert wie bei Online Casinos mit der traditionellen Zahlungsart.

Fazit

Massive Kursschwankungen der letzten Jahre haben der Bitcoinwährung eine gewisse Skepsis entgegengebracht. Trotzdem sehen die meisten Analysten eher positiv in die Zukunft und gehen von einer exorbitanten Preissteigerung bis Ende diesen Jahrzehnts aus. Ein gewichtiger Vorteil dieser Kryptowährungdürfte sein, dass die Ausgabemenge der Bitcoins auf 21 Millionen Coins begrenzt wurde. Das heißt, anders wie beim FIAT-Geld, wirddemwahllosenErhöhender Ausgabenmenge und damit demAnheizen einer Inflation,einen Riegel vorgeschoben.

Ein weiterer Pluspunkt dürfte sein, dass bei Überweisungen ein zwischengeschaltetes Institut wie Bank oder Kartenanbieter eingespart wird. Das bedeutet, Transaktionen werden direkt zwischen zwei Personen und/ oder Firmen abgeschlossen (Peer-to-Peer). Zugang zu modernsten Analysetechniken zum Kauf und Verkauf des alternativen Zahlungsmittels ist auch dem Privatnutzer nicht mehr verwehrt. Dafür bieten verschiedene Plattformen die passenden Apps an. Da es aber bei Kryptowährungen um ein hochvolatiles Produkt handelt, sollten bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wie zum Beispiel Stop-Loss-Funktionen bei entsprechenden Apps einzuschalten.