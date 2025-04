Trump-Zölle: Wie Anleger reagieren sollten

Teilen

Von Justin Thomson

Was wir wissen: Die am „Liberation Day“ angekündigten Zollsätze waren schockierend höher als erwartet, mit einem Basissatz von 10 % plus zusätzlichen reziproken „maßgeschneiderten“ Zollsätzen, die auf Länderebene erhoben wurden.

Mit einer Methode, die ich als „fragwürdig“ bezeichnen würde, wurden die Zölle anscheinend so berechnet, dass das Handelsdefizit als Prozentsatz der Importe geteilt durch zwei ausgedrückt wurde.

Die Reaktion der Gegenparteien war bisher eine Mischung aus Vergeltungsmaßnahmen (China), Drohungen, aber noch keine Vergeltungsmaßnahmen (EU), Empörung (Kanada), Unterwürfigkeit (Mexiko, Großbritannien) und Schweigen (US-Kongress). Im Allgemeinen war die Reaktion des Marktes weitgehend wie erwartet (Risikoanlagen schlecht, „sichere Häfen“ stark), obwohl das Bild etwas nuancierter ist.

Die Volatilität ist erhöht. Zölle haben gleichzeitig einen inflationären und einen rezessiven Impuls. Angesichts der negativen Reaktion an den Aktienmärkten scheint der rezessive Impuls den inflationären Impuls zu überwiegen (laut indexgebundenen Anleihen sind die Inflationserwartungen nur leicht gestiegen).

Risikofreie Währungen waren stark, obwohl der Dollar schwach war. Europa und Asien waren am stärksten betroffen, während Lateinamerika – das größtenteils nur Trumps Basislinie spürte – weitgehend verschont blieb.

Ein Vertrauensverlust in die US-Politik könnte Portfolioflüsse in die USA umkehren und die US-Dollar-Vermögenswerte belasten.

Zölle wirken sich für Länder, die in die USA exportieren, deflationär aus, sodass Zinssenkungen in Industrie- und Schwellenländern möglich sind.

Der Welthandel wird weitergehen, aber neu gestaltet werden. In diesem Prozess wird es Gewinner und Verlierer geben.

Wie Anleger reagieren sollten:

Die Erfahrung zeigt, dass umfassende Portfolio-Umschichtungen zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich falsch sind, da es bei unmittelbaren Marktreaktionen in der Regel ebenso sehr um Positionierung wie um durchdachtes fundamentales Denken geht (erste Kursbewegungen sind oft ein Gegenindikator für zukünftige Trends).

Anleger sollten erst einmal einen Kaffee trinken (bevor der Preis ihrer Latte Gegenstand von Zöllen wird) und sich etwas Zeit und Raum zum Nachdenken geben. Was bedeutet dies mittel- und langfristig? Die Märkte können sich an Protektionismus anpassen, aber nicht an Chaos.

Solange Unsicherheit über die Gründe für Zölle herrscht, ist es (a) ein Verhandlungsinstrument, (b) ein Weg, um das Defizit zu senken und Steuereinnahmen zu generieren, (c) die Reindustrialisierung Amerikas oder (d) ein Telefonat mit einem Freund gibt, wird es auf den Märkten zu Dissonanzen kommen.

Es bleibt Spielraum für Verhandlungen und weitere Vergeltungsmaßnahmen. Der kryptische Kommentar von Finanzminister Scott Bessent, dass „solange [andere Länder] keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, dies das obere Ende der der Zahl„ darauf hin, dass dies nicht Teil des Plans ist. Wie mein Kollege Matt

„Vix“ Howell (Leiter Derivatives and Multi-Asset Trading Solutions) uns immer wieder in Erinnerung ruft, sind erhöhte Volatilität und hohe Multiplikatoren keine guten Weggefährten. Vorerst wird die Bewertung der Freund der Anleger sein. Handelsdefizite werden zu Vertrauensdefiziten.

Wahrscheinlichkeit weiterer Fed-Zinssenkungen gestiegen

Es könnte sein, dass ein Vertrauensverlust in die US-Politik die in den letzten Jahren massiven Portfolioflüsse in die USA umkehrt und die US-Dollar-Vermögenswerte belastet.

Mit etwas mehr Abstand lohnt es sich auch zu überlegen, was gut laufen könnte. Es gibt ein Sprichwort, dass die Märkte aufhören in Panik zu geraten, wenn die Zentralbanken in Panik geraten. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Fed ist gestiegen, und es könnte sein, dass die US-Regierung bereit ist, auf fiskalische Anreize umzuschwenken.

Obwohl die US-Importzölle das Vertrauen der heimischen Wirtschaft schädigen, wirken sie sich sehr deflationär auf Länder aus, die in die USA exportieren. Sowohl für entwickelte als auch für aufstrebende Volkswirtschaften besteht Spielraum für Zinssenkungen.

Das globale Wachstum wird zwar beeinträchtigt, aber der Welthandel wird nicht verschwinden. Die Handelsmuster werden sich jedoch neu ausrichten. In diesem Prozess wird es Gewinner und Verlierer geben.

Justin Thomson, Head of T. Rowe Price Investment Institute