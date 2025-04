Können Schwellenländer einem Handelskrieg standhalten?

Teilen

Von Cathy Hepworth

Die neue Trump-Regierung in den USA hat bedeutende politische Veränderungen in den Bereichen Zölle, Einwanderung und geopolitische Ausrichtung eingeleitet. Die Anfang April von der Trump-Administration vorgelegten Bestimmungen zu den reziproken Zöllen waren härter als erwartet, und die erste Reaktion der Märkte war nicht positiv

Diese Agenda hat nicht nur jahrzehntealte Bündnisse in Frage gestellt, sondern auch die Aussichten für das globale Wachstum, da Handelsunsicherheiten und potenzielle Schocks in der Lieferkette drohen. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen zu überraschenden politischen Reaktionen und Kehrtwenden anderer Weltmächte geführt haben – der EU und in geringerem Maße auch Chinas.

Aufgrund von Fragen zum Engagement der USA in der NATO beschloss Deutschland ein umfangreiches Verteidigungs- und Infrastrukturpaket, während die EU die Aussetzung der Haushaltsregeln für Verteidigungsausgaben auf nationaler Ebene ankündigte.

Der Handelskrieg hat gerade erst begonnen

Die Aussicht auf eine erhebliche fiskalische Lockerung hat sich unmittelbar auf die Markterwartungen für das EU-Wachstum ausgewirkt und das Potenzial für langfristig höhere Zinsen als erwartet erhöht.

China kündigte stärkere Maßnahmen zur Förderung des Konsums und zur weiteren Unterstützung des Immobiliensektors an. Diese und alle künftigen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen sollten das Vertrauen stärken sowie das Wachstum stützen. Der Handelskrieg hat gerade erst begonnen, aber die chinesischen Entscheidungsträger haben gezeigt, dass sie bereit sind, sich der neuen globalen Landschaft zu stellen.

Die Fähigkeit der Schwellenländer, einem Handelskrieg standzuhalten, ist sehr unterschiedlich. Die Verwundbarkeit jedes Landes lässt sich am besten anhand von Fundamentaldaten, Bewertungen und qualitativen Faktoren analysieren.

Die Verhandlungen Mexikos mit den USA zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, den Schaden zu begrenzen, aber nicht jedes Land hat die gleichen Beziehungen und die gleiche Integration mit Amerika. Zölle werden sich stärker negativ auf das Wachstum großer, direkter Handelspartner der USA wie Mexiko auswirken.

Für andere Exporteure wird es wahrscheinlich mehr Wettbewerb zwischen den Herstellern geben, aber die Schwellenländer können dies ausgleichen – es gibt einen bedeutenden Handel zwischen diesen Ländern sowie zwischen ihnen und der EU.

Die meisten Schwellenländer – Mittelmächte wie Indien, Brasilien, die Türkei und die Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) – haben die Möglichkeit, eine größere Rolle auf der globalen Bühne zu spielen und mit mehreren Akteuren zusammenzuarbeiten.

Es besteht die Möglichkeit, Handels- und Finanzströme zu verändern. Für kleinere oder höher verschuldete Länder (z. B. ausgewählte Länder in Subsahara-Afrika und kleinere lateinamerikanische Länder) sind die Risiken höher.

Länder mit wichtigen Rohstoffen – wie Seltene Erden und Vorleistungen für Sektoren wie Bauwesen, Elektronik und Technologie – können jedoch bei Neuausrichtungen besser abschneiden. Schwellenländer mit günstigeren Arbeitskräften und solche, die weniger in bestehende Lager oder Lieferketten integriert sind, haben die Freiheit, ihre Finanzierungsprobleme zu bewältigen.

Was ist mit den Anleihenmärkten?

Wer sind die Gewinner bei Schwellenländeranleihen? Schwellenländeranleihen hatten sich in diesem Jahr insgesamt relativ gut entwickelt, aber mit Bewertungen, die anfällig für einen breiteren Marktabverkauf sind.

Es ist noch zu früh, um den Kollateralschaden der jüngsten Zollnachrichten zu beurteilen, aber es ist klar, dass Asien stärker und Lateinamerika weniger stark betroffen war. Klar ist auch, dass wir uns erst in der Anfangsphase befinden. Auf der Kreditseite sind Renditen von mehr als 7 Prozent immer noch attraktiv, insbesondere im höherwertigen Hochzins- und Low-Investment-Grade-Segment der staatlichen und Unternehmensemittenten.

Im staatlichen und quasi-staatlichen Bereich sind Emittenten in Kolumbien, Mexiko und Indien sowie ausgewählte Emittenten im Golf-Kooperationsrat gut abgesichert, insbesondere bei siebenjährigen Papieren und kurzfristigen Wertpapieren. Devisen aus Schwellenländern – insbesondere EM-Währungen mit höherem Carry – haben sich ebenfalls gut entwickelt.

Der schwächere US-Dollar lenkt die Aufmerksamkeit auf Währungen in Schwellenländern, die besser gegen die globalen makroökonomischen Herausforderungen abgesichert sind und einen hohen Carry aufweisen, wie der brasilianische Real und das ägyptische Pfund.

Währungsabkommen, die sich im Kontext der jüngsten Zollankündigungen entwickeln, können den US-Dollar schwächen. Die Zentralbanken der Schwellenländer dürften sich stärker auf das Wachstum konzentrieren und haben in einigen Fällen Spielraum für Zinssenkungen.

Fiskalische Überlegungen sind von entscheidender Bedeutung und können in einigen Fällen einschränkend wirken – wie der dramatische Ausverkauf der lokalen Zinssätze und Devisen in Brasilien im vergangenen Jahr aufgrund der Enttäuschung über den fiskalischen Kurs zeigt.

Wenn Investoren die Qualität der Außenhandelsbilanzen, die Zusammensetzung der Außenfinanzierung und die Höhe der Reserven sowie andere Faktoren berücksichtigen, werden sie selbst in dieser Zeit der Unsicherheit „Gewinner“ finden. Da viele Schwellenländer in der Lage sind, sich an verschiedene „Einflussbereiche“ anzupassen, ist der Grad der Verwundbarkeit nicht so hoch, wie es den Anschein haben mag.

Cathy Hepworth, Head of Emerging Markets Debt bei PGIM Fixed Income