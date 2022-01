In der Bundesliga gab es für die teilnehmenden Mannschaften rund um den Jahreswechsel nur eine kurze Winterpause. Mittlerweile befinden sich die Vereine schon wieder Mitten im Geschehen, denn am letzten Wochenende erfolgte der Start in die Rückrunde der Saison 2021/2022.

Fußball Bundesliga So verlief der Rückrundenstart in der Bundesliga

Teilen

In der Bundesliga gab es für die teilnehmenden Mannschaften rund um den Jahreswechsel nur eine kurze Winterpause. Mittlerweile befinden sich die Vereine schon wieder Mitten im Geschehen, denn am letzten Wochenende erfolgte der Start in die Rückrunde der Saison 2021/2022.

Dabei bekamen die vielen Fußballfans direkt wieder eine Vielzahl von packenden Duellen und auch die eine oder andere Überraschung geboten. Wenn man vorhat auf die Begegnungen der kommenden Spieltage Wetten zu platzieren, dann sollte man sich unbedingt den Bwin Test anschauen. Schließlich macht der beliebte Sportwettenanbieter einen hervorragenden Eindruck und glänz vor allem auch rund um die Bundesliga mit einem umfassenden Wettportfolio.

Bayern München startet überraschend mit Niederlage in die Rückserie

Der Rekordmeister und Titelverteidiger hatte sich zum Ende der Rückrunde bereits neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund erarbeitet. Daher gehen immer mehr Fußballexperten davon aus, dass auch am Ende dieser Saison die Bayern sich wieder die Deutsche Meisterschaft holen werden. Allerdings gab es für Bayern München beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach eine überraschende 1:2-Niederlage.

Dabei war die Aufgabe für den amtierenden Meister aber auch nicht einfach, weil dem Trainer Julian Nagelsmann insbesondere durch Corona-Infektionen zahlreiche Stammkräfte fehlten. Die Pandemie stellt nicht nur die Bayern, sondern bringt auch für andere Bundesligavereine große Probleme mit sich. Dennoch waren es die Bayern, die zunächst in diesem Spiel durch einen Treffer von Stürmerstar Robert Lewandowski mit 1:0 in Führung gingen.

Die Bayern verpassten es danach allerdings einen weiteren Treffer zu erzielen und damit die Führung auszubauen. Im weiteren Verlauf der Begegnung musste Ersatztorwart Ulreich dann noch zwei Gegentreffer hinnehmen, sodass es am Ende eine knappe Heimniederlage zum Jahresauftakt gab.

Borussia Dortmund konnte den Rückstand auf Bayern verkürzen

Beim Rückrundenauftakt konnten die Dortmunder die Steilvorlage durch die Niederlage des Tabellenführers Bayern München für sich nutzen. Schließlich konnte der BVB durch einen 3:2-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt den Rückstand auf den Titelverteidiger auf sechs Punkte verkürzen. Zunächst sah es aber einmal mehr so aus, als ob die Borussen die Chance zum Aufholen nicht nutzen könnten. Denn in Frankfurt lag Borussia Dortmund zur Halbzeit zunächst mit 0:2 in Rückstand.

Im zweiten Durchgang kämpfte sich der BVB dann aber noch einmal ins Spiel zurück und konnte die Partie tatsächlich durch Treffer von Hazar, Bellingham und Dahoud noch drehen und mit einem 3:2-Erfolg wieder etwas näher an Bayern München heranrücken.

Aufsteiger VfL Bochum überzeugt auch beim Rückrundenstart

Viele Jahre spielte der Traditionsverein in der 2. Bundesliga und schaffte in der vergangenen Spielzeit endlich wieder den Aufstieg ins Fußballoberhaus. Die Bochumer gehörten jedoch für viele Experten von Anfang an zu den ersten Abstiegskandidaten. Allerdings zeigte der VfL Bochum schon in der gesamten Rückrunde, dass man durchaus gute Chancen auf einen Verbleib in der 1. Bundesliga auch über das Saisonende hinaus hat.

Am vergangenen Wochenende zeigte der VfL Bochum auch gegen den VfL Wolfsburg eine starke Leistung und konnte einen verdienten 1:0-Heimsieg gegen die Wölfe für sich verbuchen. Den entscheidenden Treffer bei diesem Heimsieg zum Rückrundenstart erzielte Milos Pantovic in diesem Spiel nach einer guten Stunde per Kopf. Durch diesen Erfolg hat der VfL Bochum als Tabellenelfter bereits 23 Punkte in dieser Spielzeit geholt und sich immerhin schon fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz erarbeitet.

Auch interessant

– Fußball International –

Galatasaray: Fatih Terim tritt zurück

Der türkische Erstligist Galatasaray Istanbul hat sich von Trainer-Star Fatih Terim getrennt. Wie der Verein am Montag mitteilte, habe man sich im gegenseitigen Einverständnis verabschiedet.