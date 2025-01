Türkische Eishockeyspielerinnen werden Weltmeister

Istanbul – Die türkische U18-Frauen-Eishockeynationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft Division II B in Istanbul den Titel gewonnen. In einem spannenden Finale besiegten sie die Mannschaft aus Island mit 2:0 und sicherten sich die Goldmedaille.

Die Veranstaltung fand in der Zeytinburnu Buz Adası statt, und die türkischen Spielerinnen zeigten beeindruckende Leistungen während des gesamten Turniers. Sie gewannen alle vier ihrer Spiele und beendeten die Meisterschaft mit einer perfekten Bilanz, was auf eine hervorragende Vorbereitung und Teamarbeit hinweist.

Die Entscheidung fiel bereits im ersten Spiel gegen Mexiko, welches mit 2:1 nach Penaltyschießen gewonnen wurde. Dies war ein vielversprechender Auftakt für das Team, welches danach gegen Belgien, Australien und schließlich Island ungeschlagen blieb. Das Finale gegen Island war besonders intensiv, doch die türkischen Spielerinnen konnten ihre Nerven bewahren und den Sieg einfahren.

Türkiye is moving on up in undefeated fashion!💪

Read more here🔗⬇️https://t.co/08h9Gpelh0#IIHF pic.twitter.com/3pgM0yX6ev

— IIHF (@IIHFHockey) January 24, 2025