Türkische Sportlerin zur Ringerin des Jahres gewählt

Zürich – Der Weltverband der Ringer hat die besten Ringer des Jahres bekannt gegeben. Die Türkin Buse Tosun Çavuşoğlu wurde vom Verband zur besten Ringerin der Welt gekürt.

Tosun, die amtierende Weltmeisterin bis 68 kg, beendete das Jahr 2024 mit einer beeindruckenden Bilanz von 11:2 Siegen. Von diesen 11 Siegen kamen erstaunliche acht gegen Ringer, die in den Top 15 der Weltrangliste standen.

Çavuşoğlu (geboren am 5. Dezember 1995 in Izmir) ist Weltmeisterin im Freistil-Ringen. Sie gewann die Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2023 und bei den Europameisterschaften 2024 .Außerdem gewann sie eine der Bronzemedaillen in der Gewichtsklasse bis 68 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, Frankreich.