Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Sahin

Dortmund – Borussia Dortmund hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Nuri Sahin getrennt. Die Entscheidung sei in der Nacht gefällt worden, so der Verein in einer Mitteilung.

Nuri Sahin, einst selbst ein BVB-Urgestein und seit der Saison 2024/25 als Cheftrainer aktiv, konnte nicht die Erwartungen erfüllen, die an ihn gestellt wurden. Nach dem letzten Spiel gegen den FC Bologna in der Champions League, das mit einer Niederlage endete, wurde die Entscheidung schließlich gefällt.

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund, bestätigte die Trennung und sagte:

„Wir bedanken uns bei Nuri für seine harte Arbeit und sein Engagement für den Verein. Doch angesichts der aktuellen Ergebnisse sehen wir uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Wir wünschen ihm für seine zukünftige Karriere alles Gute.“

Unter Sahins Führung rutschte Dortmund in der Bundesliga auf den zehnten Platz ab, was den Druck auf den Trainer massiv erhöhte. Die Mannschaft zeigte in den letzten Spielen weder die nötige Konstanz noch das gewohnte Spielniveau. Besonders die Niederlagen gegen Bayer Leverkusen, Holstein Kiel und nun FC Bologna haben das Fass zum Überlaufen gebracht.

Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund stehen nun vor der Herausforderung, einen neuen Trainer zu finden, der die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs bringen kann. Es wird spekuliert, dass der Verein bereits Gespräche mit möglichen Kandidaten führt, um eine schnelle Lösung zu finden.

Die Fans von Borussia Dortmund sind enttäuscht, da Sahin als ein Symbol des Vereins galt und viele Hoffnungen in ihn gesetzt hatten. Auf sozialen Netzwerken wird die Entscheidung stark diskutiert, wobei sich die Meinungen teilen. Während einige die Notwendigkeit einer Veränderung erkennen, bedauern andere den Verlust eines Trainers, der so tief mit der Geschichte des BVB verbunden ist.

Borussia Dortmund muss nun schnell handeln, um die Saison zu retten und sich für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Der Verein wird in den nächsten Tagen weitere Informationen zur zukünftigen Trainerlösung veröffentlichen.