Amsterdam – Israelische Fangruppen waren für die gewalttätigen Ausschreitungen letzte Woche während des UEFA-Europa-League-Spiels Ajax-Maccabi Tel Aviv in Amsterdam verantwortlich, so Anna Joseph, ein führendes Mitglied von Erev Rav, einem antizionistischen jüdischen Kollektiv in den Niederlanden.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu stellte Joseph klar, dass Israel und das Judentum unterschiedliche Konzepte sind. Sie erklärte, dass Israel zwar ein Staat mit mehreren Religionen und Ethnien ist, das Judentum aber eine Religion. Joseph betonte, dass es gefährlich sei, die beiden Begriffe zu vermischen, da dies sowohl für Juden als auch für diejenigen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, Risiken mit sich bringen könne.

Joseph schilderte mehrere beunruhigende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Spiel und sagte, israelische Maccabi-Fans hätten Vandalismus begangen und unter anderem eine palästinensische Flagge auf einem öffentlichen Platz heruntergerissen und verbrannt.

Außerdem sollen diese Fans einen Taxifahrer angegriffen und rassistische und völkermörderische Lieder gesungen haben, während sie öffentliche Verkehrsmittel benutzten. Joseph zufolge fühlten sich Mitglieder der palästinensischen Gemeinschaft, Muslime und People of Color durch diese Aktionen unsicher.

Sie wies darauf hin, dass diese Vorfälle der Regierung gemeldet worden waren, aber nichts unternommen wurde, um sie zu stoppen oder bei den beteiligten israelischen Fußballfans zu intervenieren.

Joseph kritisierte auch die Reaktion der niederländischen Regierung auf die Situation und wies darauf hin, dass sie jegliche Gewalt gegen Israelis als „Antisemitismus“ bezeichnete und mit einem Pogrom verglich. Dieser Vergleich sei unzutreffend und unangemessen, denn es habe sich nicht um ein Pogrom gehandelt. Joseph zeigte sich enttäuscht über die Art und Weise, wie die Regierung die Ereignisse darstellte, und wies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Probleme nicht angegangen wurden.

Darüber hinaus äußerte Joseph ihre Frustration über die langsame Reaktion der niederländischen Polizei auf die Gewalt. Trotz der Schwere der Vorfälle habe die Polizei nicht schnell genug gehandelt, um die Unruhen zu verhindern oder die Betroffenen zu schützen, insbesondere die Mitglieder der palästinensischen und muslimischen Gemeinschaften.

