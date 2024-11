Sky News löscht Video israelischer Randalierer

SKY News hat anscheinend einen Tweet über Fußballfans aus Israel gelöscht, die rassistische Parolen skandierten, bevor sie in Amsterdam angegriffen wurden.

Nach dem Europa-League-Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax in Amsterdam kam es am Donnerstagabend zu Zusammenstößen zwischen den Fans und offenbar pro-palästinensischen Demonstranten.

Berichten zufolge hielten Hunderte von Anhängern von Maccabi Tel Aviv vor dem Spiel eine „lautstarke Kundgebung“ auf dem Hauptplatz von Amsterdam ab und wurden dabei gesehen, wie sie palästinensische Flaggen herunterrissen und rassistische Rufe skandierten.

Ein Amsterdamer Ratsmitglied, Jazie Veldhuyzen, sagte: „Sie [israelische Fans] begannen, Häuser von Menschen in Amsterdam mit palästinensischen Flaggen anzugreifen, und damit begann die Gewalt.“

Auf Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, waren israelische Fans zu sehen, die rassistische anti-arabische Parolen und Sprechchöre über den Krieg in Palästina riefen, darunter „keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“ und „Lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu f**ken“.

In den Videos griffen israelische Fußballfans auch Taxis und Häuser an, bevor Amsterdamer Bürger sich den Randalierern entgegenstellten.

Auf Videos im Internet waren zudem israelische Fans zu sehen, die in der Johan-Cruyff-Arena während einer Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Valencia pfiffen, wodurch die Spannungen weiter eskalierten.

Sky News teilte einen Tweet zu einem Artikel über die Gewalttaten, in dem das Verhalten der Fans von Maccabi Tel Aviv im Vorfeld der Angriffe hervorgehoben wurde, hat diesen jedoch inzwischen gelöscht.

„Die Fans von Maccabi Tel Aviv rissen palästinensische Flaggen herunter und skandierten rassistische antiarabische Parolen“, hieß es in dem gelöschten Tweet.

Die Berichterstattung über die Gewalttaten in den internationalen Medien wurde heftig kritisiert, weil die meisten Medien das Verhalten der israelischen Fans im Vorfeld der Zusammenstöße nicht thematisierten.

Der Kommentator Owen Jones sagte, die westlichen Medien hätten die israelischen Fans als „Opfer“ dargestellt, obwohl Videos aufgetaucht seien, auf denen sie sich feindselig gegenüber den Bewohnern Amsterdams verhalten hätten.

Er sagte: „Da sind die israelischen Fußballschläger, die in Amsterdam randaliert haben. Sie sind zurück in Tel Aviv und erfreuen sich an Israels Ausrottung palästinensischer Kinder.“

Maccabi-Fans wurden auch bei der Landung auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv am Freitag gesehen, wie sie antiarabische und rassistische Parolen skandierten.

Berichten zufolge wurden sechs Flugzeuge geschickt, um die Fußball-Hooligans nach Israel zurückzubringen, nachdem es in der niederländischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen war, die durch das rassistische Verhalten der Fußball-Hooligans ausgelöst wurden.