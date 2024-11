Israelische Fußball-Hooligans zettelten auf den Straßen von Amsterdam gewalttätige Auseinandersetzungen mit niederländischen Arabern an, bei denen zehn Menschen verletzt wurden.

Niederlande Amsterdam: Israelische Hooligans randalieren in der Stadt

Amsterdam – Mit antipalästinensischen und antiarabischen Parolen versammelten sich die Fans von Maccabi Tel Aviv im Zentrum von Amsterdam, als ihr Klub gegen den Lokalrivalen Ajax spielte. Augenzeugen berichteten, dass israelische Schlägerbanden zunächst die Gewalt angezettelt hatten, indem sie eine palästinensische Flagge von einem Haus im Amsterdamer Stadtzentrum herunterrissen.

Die Videos zeigen Dutzende von ganz in Schwarz gekleideten Männern mit Kapuzen, die „Fuck you Palestine“ skandieren und „ole“ rufen, während einer von ihnen die Fassade eines Gebäudes hochklettert und eine palästinensische Flagge in der Rokin, einer Straße im Zentrum von Amsterdam, herunterreißt.

Auf dem Filmmaterial ist auch zu sehen, wie ein israelischer Schläger ein Taxi, das mutmaßlich einem arabischen Einwohner gehört, mit einem Brecheisen angreift, was andere niederländische arabische Taxifahrer dazu veranlasste, die Hooligans anzugreifen. Dies sei von der Polizei unterbunden worden.

Die israelischen Hooligans sollen auch obszöne rassistische Slogans gegen Palästinenser und Araber skandiert haben.

Wie der Clash Report berichtet, riefen die Maccabi-Fans „anti-arabische Parolen und ein völkermörderisches Lied“, darunter Sprüche wie „Es gibt keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“, „Lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu ficken“ und „Fickt euch Palästina“.

In Israel und Deutschland wurden die Zusammenstöße jedoch als „antisemitische Pogrome“ dargestellt, obwohl die niederländische Polizei erklärte, dass die Ermittlungen noch andauern, und sich weigerte, die ethnische Zugehörigkeit der in der Nacht verhafteten niederländischen Bürger zu kommentieren.

