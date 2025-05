Ancelotti verlässt Real Madrid und wird Brasilien-Trainer

Madrid – Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, wird den spanischen Klub am Ende der Saison 2024/25 verlassen, um das Amt des Cheftrainers der brasilianischen Nationalmannschaft zu übernehmen.

Dies bestätigte der brasilianische Fußballverband (CBF) am heutigen Montag. Der 65-jährige Italiener, einer der höchstdekorierten Trainer der Fußballgeschichte, wird sein neues Amt am 26. Mai antreten, noch vor den brasilianischen WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay im Juni.

Ancelotti, der in seinen zwei Amtszeiten bei Real Madrid 15 Trophäen gewann, darunter drei Champions-League-Titel und zwei La-Liga-Kronen, verlässt das Santiago Bernabéu nach einer trophäenlosen Saison. Real Madrid musste im Viertelfinale der Champions League eine 1:5-Niederlage gegen Arsenal hinnehmen, verlor das Finale der Copa del Rey gegen Barcelona und liegt nach der jüngsten Niederlage im El Clásico sieben Punkte hinter dem Tabellenführer Barcelona.

Der CBF würdigte Ancelotti als „Legende des Fußballs“ und hob seine „unvergleichliche Bilanz in den europäischen Elitewettbewerben“ hervor. Sein Vertrag mit Brasilien läuft bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, mit einer Option auf eine Verlängerung im Erfolgsfall.

Es wird erwartet, dass Ancelottis Vertrautheit mit brasilianischen Stars wie Vinícius Júnior, Rodrygo und Endrick Brasiliens Kampagne zur Wiedererlangung des Weltmeistertitels, der zuletzt 2002 errungen wurde, unterstützen wird.

Real Madrid wird voraussichtlich Bayer Leverkusens Xabi Alonso als Ancelottis Nachfolger ernennen. Der 43-jährige Spanier soll das Amt rechtzeitig vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Juni übernehmen. Der derzeitige Fußballdirektor Santiago Solari wird wahrscheinlich als Interimstrainer bei dem Turnier fungieren.

Ancelottis Wechsel ist ein historischer Moment, denn er wird der erste ausländische Trainer, der Brasilien, den fünfmaligen Weltmeister, führt.

