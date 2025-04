Bei den Europameisterschaften im Gewichtheben 2025 in Chișinău, Moldawien, errang der türkische Athlet Kaan Kahriman am 15. April den Titel in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm.

Aufgrund seiner Gesamtleistung von 316 kg setzte er sich gegen die Konkurrenz durch.

Mit eiserner Disziplin, beeindruckender Technik und einer ordentlichen Portion Kampfgeist hat sich der türkische Gewichtheber Kaan Kahriman bei den Europameisterschaften 2025 in Moldawien im wahrsten Sinne des Wortes an die Spitze gehoben.

Der 21jährige startete in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm und ließ in der Arena von Chișinău keinen Zweifel an seiner Ambition: ganz nach oben aufs Treppchen zu kommen.

Im Reißen bewältigte er starke 146 Kilogramm und sicherte sich damit souverän die Goldmedaille in dieser Disziplin.

Doch damit nicht genug – im Stoßen legte Kahriman mit 170 Kilogramm nach und holte sich dort die Silbermedaille. Insgesamt brachte er es auf eine beeindruckende Wettkampfleistung von 316 Kilogramm, die ihm verdient den Europameistertitel brachte.

Besonders bemerkenswert: Kahriman zeigte in beiden Disziplinen nicht nur Kraft, sondern auch Nervenstärke. Während seine Konkurrenten mit Druck und Technik zu kämpfen hatten, blieb der junge Athlet fokussiert und abgeklärt, ein echter Wettkampftyp eben.

Kaan Kahriman startet nach ganz oben

Der Erfolg in Moldawien markiert einen weiteren Höhepunkt in der noch jungen, aber vielversprechenden Karriere von Kahriman. Bereits in den vergangenen Jahren hatte er mehrfach auf sich aufmerksam gemacht, doch mit diesem Titel setzt er ein echtes Ausrufezeichen auf internationaler Bühne.

Die Europameisterschaften in Chișinău waren in diesem Jahr ein wichtiges Kräftemessen für die besten Gewichtheber Europas. In dieser hochklassigen Konkurrenz stach Kaan Kahriman mit seiner Leistung klar hervor und bewies, dass mit ihm in den kommenden Jahren ganz sicher zu rechnen ist.

Der sympathische Sportler, der neben dem Training auch studiert, zeigt mit seinem Erfolg, dass Hingabe, Geduld und harte Arbeit sich am Ende auszahlen. Für viele junge Sportlerinnen und Sportler in der Türkei dürfte Kahriman damit zu einem echten Vorbild geworden sein.

Und wer weiß: Wenn er diesen Weg weitergeht, sehen wir ihn vielleicht bald auch bei den ganz großen Wettkämpfen ganz oben stehen. Die Olympischen Spiele 2028 könnten jedenfalls ein realistisches Ziel sein.

