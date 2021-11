Die besten Fußball-Ligen Europas

Teilen

In den europäischen Ligen sind 37 Profi-Fußballligen mit mehr als 1000 Vereinen aus 30 Ländern vertreten. Fast jede Nation hat ihre eigene Fußballliga und Fußball ist eine der meistgesehenen Sportarten der Welt.

In Zeiten, in denen auf der Fußballbühne im eigenen Land weniger los ist, wenden sich die Fans den Fußballligen anderer Ländern zu, was sich auch deutlich in den Sportwetten bemerkbar gemacht hat. Diese Ligen, mit den besten Spielern und Vereinen der Welt, haben so viel Aufsehen erregt, dass es Experten schwerfällt zu entscheiden, welche die besten Fußballligen der Welt sind.

Die Premier League

Die englische Premier League genießt eine erstaunliche globale Reichweite. Viele sind zwar der Meinung, dass die deutsche Bundesliga prestigeträchtiger ist und die spanische La Liga auf eine lange Geschichte mit einer großen Anzahl von Weltklassespielern zurückblicken kann, kommt keine dieser beiden Ligen auch nur annähernd an den weltweiten Einfluss und die Popularität heran, die die englische Premier League derzeit genießt. Sie ist die bei weitem meistgesehene Fußballliga der Welt; geschätzte 643 Millionen Haushalte in 212 Ländern schalteten in der Saison 2018/19 ein.

Sie wird weltweit in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt und erreicht über vier Milliarden Menschen. Die Premier League hat Spieler wie David Beckham, Wayne Rooney, Paul Pogba, Didier Drogba und Harry Kane hervorgebracht. Die 1992 in Großbritannien gegründete Premier League ist gegenwärtig eine der beliebtesten Fußballligen der Welt.

La Liga

La Liga ist der Name der spanischen Fußballliga die seit 1929 existiert. Seit 1997 spielen 20 Vereine in der obersten Spielklasse von La Liga mit. Die spanische Liga ist vielleicht nicht so populär wie die englische Premier League, aber sie ist immer noch ein Riese, und zwei der reichsten Fußballvereine der Welt, Real Madrid und Barcelona, spielen in ihr.

Bundesliga

An der Spitze des deutschen Ligasystems ist die Bundesliga der wichtigste Fußballwettbewerb. Die Bundesliga umfasst 18 Mannschaften und funktioniert nach einem System von Auf- und Abstieg mit der 2. Bundesliga. Die Saison dauert von August bis Mai, und die Mannschaften spielen sowohl zu Hause als auch auswärts gegeneinander, um insgesamt 34 Spiele zu absolvieren.

Alle Bundesligavereine sind für den DFB-Pokal qualifiziert. Der Sieger der Bundesliga qualifiziert sich für den DFL-Supercup. Die deutsche Bundesliga ist eine der härtesten Ligen der Welt. In der Anfang der 1960er Jahre gegründeten Liga spielen heute über 50 Vereine. Sie ist jedes Jahr eine der erfolgreichsten Ligen, was die Zuschauerzahlen angeht, und ihre Vereine sind bei vielen Turnieren international erfolgreich. Die Deutsche Fußball-Liga hat bekannt gegeben, dass die Gesamteinnahmen der 18 Vereine knapp über 4 Mrd. Euro liegen, was sie zur Nummer 3 in Sachen Einnahmen macht.

Ligue 1

Die Ligue 1 ist die nationale französische Liga, in der seit Mitte der 1900er Jahre hervorragender Fußball gespielt wird. 2019 stufte die UEFA die Ligue 1 als die siebtbeste in Europa ein. Sie hat Spieler wie Edinson Cavani, Angel DiMaria und Kylian Mbappe hervorgebracht.

Sie steht an der Spitze des französischen Ligasystems und ist der wichtigste Fußballwettbewerb des Landes. Die von der Ligue de Football Professionnel verwaltete Ligue 1 wird von 20 Vereinen bestritten und basiert auf einem System von Auf- und Abstieg aus der und in die Ligue 2. In der ersten Saison waren es 20 Mannschaften, genauso viele wie heute in der Ligue 1.

Serie A

Serie A ist der Name der obersten italienischen Fußballliga und besteht seit 1898 und seit 1929 in der heutigen Form. Seit 1961 erhält der Sieger die Trophäe Coppa Campioni d’Italia. Als die Liga gegründet wurde, umfasste sie 18 Vereine, aber seitdem wurde sie mehrmals verkleinert und erweitert: von 16 als Minimum bis zu 21 Vereinen als Maximum. Bis 1943 wurde sie vom „Direttorio Divisioni Superiori“ organisiert und bis 2010 von der „Lega Calcio“, als die Lega Serie A für die Saison 2010/11 gegründet wurde.

Der Meistertitel der Serie A wird als „Scudetto“ bezeichnet, weil die siegreiche Mannschaft in der folgenden Saison ein kleines Wappen mit der italienischen Flagge auf ihrem Trikot tragen wird. Der erfolgreichste Verein der Liga ist Juventus F.C. mit über 30 Meisterschaften, gefolgt vom A.C. Mailand mit fast zwanzig. Für jeweils zehn gewonnene Titel darf ein Verein einen goldenen Stern über seinem Vereinswappen tragen; Juventus hat also drei, während Milan und Internazionale jeweils einen Stern haben. Die italiensiche Liga wurde einst von der UEFA als die drittbeste in Europa eingestuft.

