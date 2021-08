Start der europäischen Topligen – welche Wettanbieter sich für Fußballwetten lohnen

Mit dem 1:1 zwischen Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger FC Bayern München wurde die 59. Bundesliga-Saison eingeläutet. Auch viele andere europäische Ligen wie die englische Premier League, die spanische LaLiga, die italienische Serie A oder Frankreichs Ligue 1 sind in die Saison gestartet. Für viele Wettinteressierte stellt sich nun wieder die Frage, welche Buchmacher sich am besten für die Eliteligen des Fußballs lohnen.

Seit Juli gilt in Deutschland der bundesweite Glücksspielstaatsvertrag. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass nur noch lizenzierte Unternehmen legal Glücksspiele anbieten dürfen und das Betrugsrisiko durch Anbieter minimiert ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich unterschiedlich gute Anbieter, wenn man auf die großen europäischen Ligen wetten möchte. Wir haben die besten Wettanbieter für den Fußball sowie ihre Vor- und Nachteile.

Bet365

Bet365 ist bekannt für seine hohe Auszahlungsquote für Fußball-Topligen. Wer also auf die großen Ligen aus Deutschland, England oder Spanien tippen möchte, kann bei Bet365 nicht viel falsch machen. Der Wettgigant aus Großbritannien bietet zudem bereits ab fünf Euro Einzahlung einen Wettbonus an, welcher nur einmal umgesetzt werden muss. Wer neben den großen Ligen auch mal ausgefallene Wetten sucht, für den bietet Bet365 eine große Auswahl an Nischensportarten an. Unschlagbar ist zudem das große Livewetten-Angebot und auch die Bet365-App überzeugt mit guter Bedienbarkeit und Übersicht. Lediglich das Angebot von Promotionen ist verhältnismäßig gering.

Tipico

Tipico ist vor allem für seinen Schwerpunkt auf Fußball bekannt. Zwar bietet das Wettunternehmen auch andere Sportarten an, das Spiel über 90 Minuten steht allerdings deutlich im Mittelpunkt, was auch an den Werbepartnern wie Bayern München erkennbar ist. Die Quoten für die Eliteligen sind gut, vor allem bei den Livewetten stehen sie denen von Bet365 in nichts nach. Auch der Wettbonus ist nicht verkehrt und gut geeignet für den Start der neuen Fußballsaison.

betway

Der Wettanbieter betway gilt als Multitalent für Sportwetten. In nahezu allen Bereichen bietet das Unternehmen gute Quoten an. Das gilt auch für die Fußball-Topligen, welche angeboten werden. Im Vergleich zu anderen großen Anbietern ist betway für seine hohen Auszahlungsprozentsätze bekannt geworden. Kleinere Fußballligen spielen für betway jedoch keine so große Rolle wie bei anderen Buchmachern. Auch betway bietet für Erstkunden einen Bonus ordentlichen Neukundenbonus an. Für Interessierte an den großen Fußballligen ist betway daher eine gute Wahl.

Interwetten

Ebenso wie betway ist die Auswahl an Fußballligen bei Interwetten nicht die allergrößte, jedoch überzeugt das österreichische Unternehmen durch gute Quoten und vor allem gelegentliche Promotionen für Bestandskunden. Für Neukunden ist außerdem ein guter Bonus möglich, der sich von der Bonushöhe etwas von der Konkurrenz abheben kann. Zudem überzeugt die Interwetten-App für Android und iOS mit ihrer Übersicht und Bedienbarkeit.

Seriöse Anbieter für Spielspaß

Der Vergleich zeigt, dass die Big-Player der Branche häufig bezüglich der großen Fußballligen die besten Voraussetzungen für Kunden liefern. Die Unterschiede der Anbieter sind oftmals marginal. Vor allem der Auszahlungsprozentsatz ist ein guter Indikator für gute Chancen auf lukrative Gewinne. Zudem sollte im Zweifel ein möglichst guter Wettbonus in Betracht gezogen werden. Am wichtigsten sollte für die Spielenden jedoch die Seriosität des Unternehmens sein, was seit Juli 2021 problemlos einzusehen ist.

