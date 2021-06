Teilen

Botanische Gärten haben viel mehr zu bieten als heitere Aussichten und knospende Blüten. Gärten zeigen oft die Geschichte und Kultur eines Ortes durch ihre immensen Sammlungen einheimischer Flora und ihr Engagement für die Erhaltung ihrer außergewöhnlichen Landschaften.

Ganz gleich, ob Sie im Ausland in die Natur eintauchen oder dem Trubel der Stadt entfliehen wollen, dies sind die schönsten Gärten der Welt, die Sie unbedingt in Ihrem Leben sehen müssen. Wollen sie mal etwas anderes als Ihren eigenen Garten sehen? – Dann raus aus dem Blockhaus und los geht’s in den nächsten Botanischen Garten. Hier ist eine kleine Liste an den schönsten Gärten der Welt.

Pukekura Park in New Plymouth, Neuseeland

Im Zentrum der luftigen Küstenstadt New Plymouth gelegen, erstreckt sich der Pukekura Park über 128 Hektar mit verführerischen formalen Gärten, atemberaubenden Wasserfällen und weitläufigen Gewächshäusern mit Farnen und Zimmerpflanzen. Das botanische Wunderwerk wurde 1876 gegründet, um Besuchern die Möglichkeit zu geben, einheimische und exotische Pflanzen zu entdecken und entlang zweier Seen zu spazieren. Im Park finden eine Reihe von Veranstaltungen statt, darunter das berühmte Festival of Lights in der Weihnachtszeit.

Mauritius Nationaler Botanischer Garten in Pamplemousses, Mauritius

Formal bekannt als Sir Seewoosagur Botanic Garden, ist das üppige Wunder in Pamplemousse der älteste botanische Garten der südlichen Hemisphäre. Die Ursprünge des gehen auf das Jahr 1735 zurück, als ein privater Garten des französischen Gouverneurs von Mauritius, François Mahé de Labourdonnais. Seitdem beherbergt der botanische Garten mehr als 650 Pflanzenarten und 86 verschiedene Palmenarten aus der ganzen Welt.

Botanischer Garten von Assuan in Assuan, Ägypten

Der Botanische Garten von Assuan erstreckt sich über mehr als 16 Hektar und beherbergt hunderte von Pflanzenarten und wunderschöne Vögel. Er bildet die gesamte Kitchener-Insel im Nil.

Die Insel wurde Lord Horatio Kitchener in den 1890er Jahren geschenkt, nachdem er als Kommandeur der ägyptischen Armee gedient hatte. Kitchener nutzte sein Wissen über exotische Palmen und Pflanzen, um die Insel in eine globale Ausstellung von seltenen Blüten aus Ostasien, Indien und anderen Teilen Afrikas zu verwandeln.

Powerscourt Anwesen in Enniskerry, Irland

Um seiner Herrschaft und Führung zu gedenken, beauftragte Richard Wingfield, 1. Viscount Powerscourt, 1730 den in Deutschland geborenen Architekten Richard Castle mit dem Bau einer 68-Zimmer-Villa, die einer großen italienischen Renaissance-Villa ähnelt. Die Gärten, die die palladianische Architektur ergänzen sollten, wurden in zwei Hauptphasen angelegt. Der formale Plan für die Gärten wurde kurz nach der Fertigstellung des Anwesens gelegt, aber das Design wurde erst in den 1840er Jahren umgesetzt.

Von blühenden Mauergärten über einzigartige japanische Bepflanzungen bis hin zum bezaubernden Tower Valley zeigt das üppige Wunder das Beste an Landschaftsdesign mit atemberaubenden Ausblicken auf den Sugar Loaf Mountain.

Der Garten des bescheidenen Verwalters in Suzhou, China

Ursprünglich wurde der Garten des bescheidenen Verwalters 1509 während der Ming-Dynastie als Privatgarten für den kaiserlichen Gesandten und Dichter Wang Xianchen angelegt. Die Legende besagt, dass Wang sich danach sehnte, sich vom Stress des offiziellen Lebens zurückzuziehen, und der Garten diente ihm als perfekter Ort, um ein neues, ruhiges Leben zu beginnen.

Erbaut auf den Ruinen des Dahong-Tempels, enthält die weitläufige Landschaft 48 verschiedene Gebäude mit 101 Tafeln, 40 Stelen, 21 wertvolle alte Bäume und über 700 Penjing im Suzhou-Stil. Er wird nicht nur von vielen chinesischen Gartenbauern als einer der schönsten Gärten in ganz Südchina angesehen, die grüne Flucht wurde auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Die botanischen Gärten von Singapur

Mit dem Spitznamen „Stadt im Garten“ ist es keine Überraschung, dass Singapur eine beeindruckende Sammlung von Gärten und Parks besitzt, die über die innovative Architektur und Wolkenkratzer des Stadtstaates verstreut sind. Die wohl berühmteste Grünanlage Singapurs ist der Botanische Garten, der auf über 60 Hektar eine beeindruckende Sammlung blühender Prachtstücke beherbergt und als führendes tropisches botanisches Institut dient.

Die Idee eines nationalen Gartens in Singapur kann bis ins Jahr 1822 zurückverfolgt werden, als Sir Stamford Raffels begann, einen „experimentellen Garten“ in Fort Canning zu entwickeln. Im Laufe der Jahrhunderte dehnte sich der Garten weiter aus, umarmte die Stadt und entwickelte eine einzigartige Sammlung tropischer Vegetation.

Las Pozas in Xilitla, Mexiko

Eingebettet in das Herz der Huasteca-Region liegt eine exzentrische Ausstellung von Skulpturen, die inmitten der üppigen Dschungelvegetation und lebendigen Orchideen versteckt sind. Die Ursprünge von Las Pozas gehen auf das Jahr 1962 zurück, als der englische Dichter und Künstler Edward James begann, Elemente im surrealistischen Stil zu errichten, inspiriert von vielen seiner Pflanzen, die durch Frost zerstört wurden.

Die Gärten verfügen über neun fließende Pools und mehr als 30 Strukturen – einige ähneln Pflanzen, Treppen und Kathedralschirmen, während andere fast unvollständig aussehen. Es wird vermutet, dass genau das die Absicht des schrulligen Künstlers gewesen sein könnte.