Neuseeland verlangt von Israelis Angaben zum Militärdienst

Wellington – Israelis, die ein Visum für Neuseeland beantragen, werden gebeten, über ihren Militärdienst Bericht zu erstatten, einschließlich Einzelheiten zu Einheit, Rolle, Standort der Basis und Beteiligung an Militäreinsätzen.

Die neuseeländische Einwanderungsbehörde (INZ) hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Sie verlangt von israelischen Staatsbürgern, die ein Touristenvisum beantragen, detaillierte Informationen über ihren Militärdienst in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF).

Berichten zufolge müssen israelische Bewerber Angaben zu den Daten ihres Dienstes, den Standorten ihrer Militärstützpunkte, ihrer militärischen ID-Nummer und den Einheiten, in denen sie gedient haben, machen und sogar angeben, ob sie an Aktivitäten beteiligt waren, die als „Kriegsverbrechen“ eingestuft werden könnten.

Dieser Fragebogen muss von allen Israelis im Reservistendienstalter ausgefüllt werden, d. h. von allen, die den obligatorischen Militärdienst in Israel abgeleistet haben.

Diese Politik hat in mindestens einem Fall dazu geführt, dass einem israelischen Antragsteller die Einreise verweigert wurde. Die Person, die während des andauernden Konflikts Israels mit der Hamas im Gazastreifen gedient hatte, wurde aufgrund seiner Antworten auf den Fragebogen abgelehnt, obwohl er behauptete, nicht an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein, berichtet The Times of Israel.

Kritiker der Politik argumentieren, dass es sich um eine Form der Diskriminierung handelt, und einige bezeichnen sie als „staatlich sanktionierten Antisemitismus“. David May, Research Manager und Senior Research Analyst, kommentierte:

Die Einführung dieser Politik scheint einem ähnlichen Ansatz Australiens zu folgen, wo israelische Bewerber ebenfalls einer strengen Befragung über ihre militärische Beteiligung unterzogen wurden, insbesondere im Hinblick auf den Dienst in Konfliktgebieten wie Gaza. Es gibt Berichte über Israelis, denen aufgrund dieser Befragungen die Einreise nach Australien verweigert wurde.

Der Schritt Neuseelands wurde auch durch Beiträge in den sozialen Medien kontextualisiert, in denen Nutzer ihre Empörung und Enttäuschung zum Ausdruck brachten. Ein Nutzer auf X bemerkte: „Das ist das, was die weltweite jüdische Gemeinschaft gemeinhin als STAATLICH SANKTIONIERTEN ANTISEMITISMUS bezeichnet. Schande über Neuseeland.“ Ein anderer Nutzer beklagte, dass Neuseeland aufgrund dieser Politik von seiner Reiseliste gestrichen wurde.

Die Befürworter dieser Politik argumentieren jedoch, dass dies ein notwendiger Schritt sei, um die Einhaltung internationaler Menschenrechtsgesetze zu gewährleisten. Sie weisen darauf hin, dass jeder Person aus jedem Land ähnliche Fragen gestellt werden könnten, wenn sie in einer militärischen Funktion gedient hat, insbesondere in Konfliktgebieten, um festzustellen, ob sie ein Sicherheitsrisiko darstellt oder Handlungen begangen hat, die gegen internationales Recht verstoßen.

New Zealand authorities have introduced new requirements for Israelis seeking visas to enter the country, including the disclosure of details regarding their military service. The Times of #Israel reported that at least one Israeli has been denied entry since the implementation… pic.twitter.com/h1aHALQIpa

— Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) January 28, 2025