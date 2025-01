Tel Aviv – Die israelische Regierung wurde nach einer strengen Warnung des Nagel-Ausschusses vor einem möglichen bewaffneten Konflikt mit der Türkei in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Der Ausschuss, der zur Bewertung regionaler Sicherheitsbedrohungen eingesetzt wurde, hat die zunehmende Selbstbehauptung der Türkei im Nahen Osten als ein wichtiges Anliegen bezeichnet.

Der von der Regierung eingesetzte Ausschuss warnt davor, dass die Bestrebungen der Türkei, ihren Einfluss aus der osmanischen Ära wiederherzustellen, zu einer Verschärfung der Spannungen mit Israel und möglicherweise zu einem Konflikt führen könnten.

„Die Bedrohung aus Syrien könnte sich zu etwas entwickeln, das noch gefährlicher ist als die iranische Bedrohung“, heißt es in dem Bericht.

Die Einschätzung des Ausschusses erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmend selbstbewussten Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Region, die einige Analysten als den Interessen Israels zuwiderlaufend betrachten.

Medienberichte unterstreichen die Stärke der türkischen Streitkräfte, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Kriegsführung zurückblicken können.

Das türkische Militär, das für seine disziplinierten und kampferprobten Truppen bekannt ist, war an zahlreichen Interventionen beteiligt, vom Koreakrieg bis hin zu den jüngsten Einsätzen in Syrien, Libyen und Aserbaidschan. Diese Erfahrung hat nicht nur ihre Kampffähigkeiten verfeinert, sondern sie auch zu einer beeindruckenden Kraft in der regionalen Geopolitik gemacht.

Die Türkei ist Mitglied der NATO und verfügt über die zweitstärkste Armee innerhalb des Bündnisses. Mit über 400.000 aktiven Soldaten und fortschrittlicher Militärtechnologie, einschließlich im eigenen Land entwickelter Drohnen und Raketen, verfügt die Türkei über umfangreiche und hoch entwickelte militärische Fähigkeiten. Die Fähigkeiten des türkischen Militärs wurden insbesondere im Berg-Karabach-Konflikt unter Beweis gestellt, wo es Aserbaidschan maßgeblich unterstützte.

Die Warnung des Nagel-Ausschusses kommt zu einer Zeit, in der sich die Spannungen zwischen Israel und der Türkei durch die Unterstützung der Türkei für verschiedene Gruppierungen in Syrien verschärft haben, die dem Ausschuss zufolge als Stellvertreter gegen israelische Interessen auftreten könnten.

Der Bericht rät den israelischen Entscheidungsträgern, sich auf ein Szenario vorzubereiten, in dem die Türkei ihre militärische Macht einsetzen könnte, um Israels Sicherheit in Frage zu stellen, und nennt die Bestrebungen der Türkei, ihren Einfluss aus der osmanischen Ära wiederherzustellen, als möglichen Krisenherd.

Diese Entwicklung hat in Israel eine Flut diplomatischer und strategischer Diskussionen ausgelöst, bei denen Verteidigungsbeamte Notfallpläne und Allianzen prüfen, um dieser aufkommenden Bedrohung zu begegnen. Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass beide Länder wichtige Akteure im unbeständigen Nahen Osten sind, wo sich Allianzen und Feindschaften mit dem Wind der Politik und der Macht verändern.

Die Möglichkeit eines Konflikts zwischen zwei so mächtigen militärischen Einheiten wird in der Region aufmerksam beobachtet und gibt Anlass zu Besorgnis über die Stabilität in der Region im weiteren Sinne und über eine mögliche Beteiligung anderer NATO-Mitglieder oder Staaten des Nahen Ostens.

