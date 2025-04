Istanbul: Zum“teuersten Flughafen der Welt“ gewählt

Teilen

Istanbul – Am Flughafen Istanbul (IST) zahlen Reisende deutlich mehr für Speisen und Getränke als an vielen anderen europäischen Großflughäfen. Jüngste Berichte, darunter ein Artikel der italienischen Zeitung Corriere della Sera, verdeutlichen die hohen Kosten. Der Betreiber des Flughafens Istanbul, IGA, hat erklärt, dass seine Preispolitik den internationalen Standards entspricht. Allerdings liegen die Preise des Flughafens durchweg über denen anderer großer europäischer Drehkreuze. Laut Corriere della Sera ist der Flughafen Istanbul der teuerste weltweit, wenn es um Verpflegung geht. Ein Bier koste dort 19,95 €, eine Banane fast 7 € und ein Stück Lasagne bis zu 28 €. Selbst einfache Snacks seien teuer: Ein Croissant schlage mit 17 bis 20 € zu Buche, ein Geflügelsalat koste knapp 20 €.

Auch Fastfood-Ketten verlangen hohe Preise: Ein kleines Kombi-Menü mit vier Hähnchenflügeln, Pommes und Cola koste etwa 20 €, ein Big Mac oder Double Quarter Pounder von McDonald’s zwischen 25 und 29 €. Getränke seien ebenfalls kostspielig. Eine 0,5-Liter-Flasche Evian-Wasser koste 6 €, verglichen mit 5,90 € in Berlin und 4,75 € in Frankfurt. Ein Espresso liege bei etwa 6 €, ein Cappuccino bei 9 €. Nach Ansicht des Autors sei die Lasagne nicht einmal ihren hohen Preis wert: „Sie sieht eher aus wie ein Stück Ziegelstein mit etwas, das wie geriebener Käse aussieht, und einem Pseudo-Basilikumblatt. Geflügelsalat? Fast 20 Dollar. Ein nettes kleines Croissant als Snack vor dem Flug? Das kann Sie zwischen 17 und 20 Dollar kosten.“ Reisende äußern auf Plattformen wie Reddit ähnliche Kritik. In einem Beitrag im Istanbul-Subreddit beschwerte sich ein Nutzer: „Die Preise sind zwei- bis viermal höher als am Frankfurter Flughafen, wo ich regelmäßig fliege. Der Terminal ist beeindruckend, aber die Kosten trüben das Erlebnis.“ Ein anderer Nutzer berichtete von zwei Big-Mac-Mahlzeiten für 40 € am Flughafen in der Küstenstadt Dalaman und stellte fest, dass US-Flughäfen wie La Guardia oder Orlando deutlich günstiger seien.

Flughafen Istanbul: Meiste Verbindungen weltweit

Istanbul, Frankfurt und Paris Charles de Gaulle sind laut Studie Ciriums weltweit die drei Flughäfen mit den meisten Flugverbindungen.

Auf der Grundlage von Daten aus den ersten beiden Quartalen des Jahres 2024, hat die Luftfahrtanalyseplattform Cirium eine Liste der am besten angebundenen Flughäfen auf der ganzen Welt erstellt, basierend auf der Anzahl der von ihnen angeflogenen Nonstop-Ziele.

An der Spitze steht derselbe Flughafen, der erst kürzlich seine Krone als bester Allround-Flughafen der Welt zurückerobert hat – Istanbul Airport. Dieses Drehkreuz bedient satte 309 Ziele und liegt damit vor allen anderen Flughäfen auf der Liste. Die meisten davon werden von Turkish Airlines angeflogen, der Fluggesellschaft mit dem weltweit umfangreichsten Streckennetz.

Frankfurt fliegt 296 Ziele an, Paris Charles de Gaulle 282 und Amsterdam Schiphol 270. Der Flughafen O’Hare in Chicago belegt den fünften Platz, da er ebenfalls 270 Ziele anfliegt und damit das am besten angebundene Drehkreuz in Nordamerika ist.

Die Untersuchung von Cirium zeigt, dass 10 der 20 am besten angebundenen Flughäfen in Europa liegen, jeweils vier in China und den USA und zwei im Nahen Osten – Dubai International und Jeddah in Saudi-Arabien.

Dies sind die 20 am besten angebundenen Flughäfen der Welt