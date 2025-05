Teilen

Delhi – Was mit öffentlichen Aufrufen zum Boykott von Reisen in die Türkei begann, hat sich nun zu einem umfassenderen Bruch ausgeweitet, da Indien seine Verbindungen zu türkischen Unternehmen und Universitäten abgebrochen hat.

Die diplomatische Abkühlung ist darauf zurückzuführen, dass die Türkei während der jüngsten indisch-pakistanischen Feindseligkeiten Pakistan lautstark unterstützt hat.

Am Donnerstag untersagte Indien dem türkischen Unternehmen Celebi den Betrieb auf seinen Flughäfen unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken – eine Behauptung, die das Unternehmen bestreitet.

Auch Universitäten stellen Beziehungen ein

Mehrere indische Universitäten – darunter die Jawaharlal Nehru University, die Jamia Millia Islamia und die Maulana Azad National Urdu University – haben ebenfalls ihre akademischen Beziehungen zu türkischen Einrichtungen eingestellt.

Das Unternehmen Celebi, das Bodenabfertigungsdienste auf großen Flughäfen wie Delhi und Mumbai abwickelte, wurde auf Anweisung des Bundesluftfahrtministeriums offiziell eingestellt.

Der indische Staatsminister für Luftfahrt erklärte in einem Beitrag auf X, dass die Regierung in den letzten Tagen Anträge aus dem ganzen Land erhalten habe, das Unternehmen zu verbieten.

„In Anerkennung der Ernsthaftigkeit des Problems und der Notwendigkeit, die nationalen Interessen zu schützen, haben wir diese Anträge zur Kenntnis genommen. Das Ministerium für Zivilluftfahrt hat die Sicherheitsgenehmigung des besagten Unternehmens widerrufen“, erklärte der Minister.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat Celebi erklärt, es werde alle „administrativen und rechtlichen“ Mittel ausschöpfen, um die Vorwürfe zu klären und eine Aufhebung der Anordnung zu erreichen. Das Unternehmen bezeichnete den Widerruf der Sicherheitsgenehmigung als „ungerecht“.

„Unser Unternehmen und unsere Tochtergesellschaften tragen keine Verantwortung für mögliche Störungen, Verspätungen oder negative Auswirkungen auf den Flughafenbetrieb und den zivilen Luftverkehr in Indien“, zitierte Bloomberg das Unternehmen mit den Worten.

Welle von Stornierungen

Eine Welle von Stornierungen und ein starker Rückgang der Reisebuchungen in die Türkei und nach Aserbaidschan haben die Tourismusbranche beider Länder getroffen, da indische Reisende ihre Empörung über die Unterstützung Pakistans während der jüngsten geopolitischen Spannungen zum Ausdruck bringen.

Führenden Reiseplattformen zufolge sind die Buchungen für diese beliebten Reiseziele in der vergangenen Woche um 60 % eingebrochen, während die Stornierungen um schwindelerregende 250 % angestiegen sind, was eine wachsende Boykottbewegung in ganz Indien widerspiegelt.

Rajeev Chandrasekhar, ein ehemaliger Bundesminister und Mitglied der Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi, sagte:

„Jeder hart arbeitende Inder, der als Tourist ins Ausland reist, versteht heute, dass seine hart verdiente Rupie nicht für diejenigen ausgegeben werden sollte, die den Feinden unseres Landes helfen.“

Grund für die Gegenreaktion ist die öffentliche Unterstützung Pakistans durch die Türkei und Aserbaidschan nach der indischen Militäroperation „Operation Sindoor“, die als Reaktion auf einen tödlichen Anschlag in Pahalgam, Kaschmir, am 22. April 2025 eingeleitet wurde.

Der Anschlag, bei dem 26 Menschen ums Leben kamen, wurde pakistanischen Terroristen zugeschrieben und führte zu einer Eskalation der Spannungen zwischen den beiden südasiatischen Staaten. Sowohl die Türkei als auch Aserbaidschan gaben Erklärungen ab, in denen sie Indiens Militäraktionen verurteilten und ihre Solidarität mit Pakistan zum Ausdruck brachten, was bei den indischen Bürgern große Verärgerung hervorrief.

„Die indischen Reisenden haben in der vergangenen Woche ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht: Die Buchungen für Aserbaidschan und die Türkei sind um 60 % zurückgegangen, während die Stornierungen im gleichen Zeitraum um 250 % gestiegen sind“, sagte ein Sprecher von MakeMyTrip, Indiens größtem Online-Reiseanbieter. Cleartrip, eine weitere große Plattform, meldete eine noch höhere Stornierungsrate, mit einem Anstieg der Stornierungen von Reisen in diese beiden Länder um 260 %.

Reisebüros in ganz Indien haben schnell auf den Stimmungsumschwung reagiert. EaseMyTrip, Ixigo und Cox & Kings haben alle Flug- und Hotelbuchungen in die Türkei und nach Aserbaidschan ausgesetzt und bieten alternative Ziele wie Griechenland, Georgien, Thailand und Usbekistan an.

„Die meisten Leute, die die Türkei und Aserbaidschan gebucht hatten, bitten uns jetzt um eine Stornierung. Viele weichen auf Europa oder Bali aus, da diese Reiseziele als neutral und stabil angesehen werden“, sagte Sunny Goel von Flywings Tours and Packages in Mohali.

Der Boykott hat in den sozialen Medien mit Hashtags wie #BoycottTurkey und #BoycottAzerbaijan auf allen Plattformen große Aufmerksamkeit erregt.

„Wenn man sich auf die Seite der Feinde stellt, verliert man indisches Geld. Ganz einfach“, schrieb ein Nutzer auf X und brachte damit die Stimmung auf den Punkt, die hinter den Stornierungen steht.

Auch große Reiseunternehmen haben sich der Haltung der Öffentlichkeit angeschlossen: MakeMyTrip hat alle Werbeaktionen für den Tourismus in der Türkei und Aserbaidschan eingestellt.

Begrenzte Auswirkungen

Nach offiziellen Angaben besuchten 330.100 Inder die Türkei im Jahr 2024, gegenüber 274.000 im Jahr 2023. Auch Aserbaidschan verzeichnete mit fast 244.000 indischen Ankünften im vergangenen Jahr einen Anstieg.

Trotz steigender Zahlen machten Inder im Jahr 2024 weniger als 1 % der ausländischen Besucher in der Türkei aus – ein bescheidener Anteil mit begrenzten Auswirkungen auf die gesamten Tourismuseinnahmen.