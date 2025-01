Turkish Airlines Europas sicherste Fluggesellschaft

Teilen

Istanbul – Laut einem Bericht von Airlineratings wurde die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines zur sichersten Fluggesellschaft Europas für das Jahr 2025 gekürt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft für Sicherheit und hervorragende Leistungen in der Luftfahrtbranche.

Die Anerkennung ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung durch Airlineratings, bei der eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt wurde, darunter die Sicherheitsbilanz der letzten Jahre, Berichte über Zwischenfälle, das Flottenalter, die Ausbildung der Piloten und Konsultationen mit Luftfahrtexperten.

Turkish Airlines ist die einzige europäische Fluggesellschaft, die es in die Top-10-Liste der sichersten Full-Service-Fluggesellschaften der Welt geschafft hat und mit sieben Sternen die höchste von der Plattform vergebene Bewertung erhielt.

„Diese Auszeichnung unterstreicht die außergewöhnlichen Sicherheitsstandards und die operative Exzellenz von Turkish Airlines“, sagte ein Sprecher von AirRatings.com. „Sie haben wirklich einen Maßstab im Luftfahrtsektor in ganz Europa gesetzt“.

Weltweit steht die Fluggesellschaft in einer Reihe mit renommierten Namen wie Air New Zealand, Qantas und Cathay Pacific, was ihren Wettbewerbsvorteil nicht nur auf regionaler, sondern auch auf internationaler Ebene unterstreicht. Diese Anerkennung ist umso bemerkenswerter, da Turkish Airlines von Istanbul aus operiert, einer Stadt, die als wichtiger Knotenpunkt zwischen Europa und Asien fungiert und einen umfangreichen internationalen Reiseverkehr ermöglicht.

Turkish Airlines hat sein Streckennetz immer weiter ausgebaut und ist seit kurzem die Fluggesellschaft, die die meisten Länder weltweit anfliegt, was ihre Position als weltweit führendes Luftfahrtunternehmen weiter festigt. Dieses Wachstum in Verbindung mit der Sicherheitsauszeichnung zeichnet das Bild einer Fluggesellschaft, die nicht nur expandiert, sondern sich dabei auch konsequent auf die Sicherheit konzentriert.

2024: 83,4 Millionen Passagiere

Das Engagement der Fluggesellschaft für die Sicherheit spiegelt sich auch in ihren betrieblichen Leistungen wider. Im Jahr 2024 beförderte Turkish Airlines 83,4 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum der Gesellschaft nach der Pandemie unterstreicht. Dieses Passagieraufkommen beinhaltete ein bedeutendes internationales Segment, wobei die Fluggesellschaft neue Ziele wie Melbourne und Sydney hinzufügte und damit ihre globale Expansionsstrategie unter Beweis stellte.

Auszeichnungen und Anerkennungen sind Teil der Geschichte von Turkish Airlines. So wurde die Fluggesellschaft bereits mehrmals von Skytrax zur besten Fluggesellschaft Europas“ gekürt. Diese jüngste Auszeichnung von Airlineratings unterstreicht den guten Ruf der Fluggesellschaft, die Sicherheit als Eckpfeiler ihres Serviceangebots hervorhebt.

