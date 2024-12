Turkish Airlines kommt ins Guinness Buch der Weltrekorde

Santiago – Als bemerkenswerter Beweis für ihr ausgedehntes globales Netzwerk wurde die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde als die Fluggesellschaft eingetragen, die die meisten Länder anfliegt.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde auf dem internationalen Flughafen Arturo Merino Benítez in Santiago nach dem Erstflug der Fluggesellschaft nach Chile verliehen. Somit weitet Turkish Airlines ihr Streckennetz auf beeindruckende 131 Länder aus, wobei im vergangenen Jahr 120 aktive Strecken bestätigt wurden.

Bilal Ekşi, der CEO von Turkish Airlines, zeigte sich sehr stolz auf diese Leistung: „Es ist eine Ehre, diese Anerkennung hier in Santiago zu erhalten, ein Beweis für unsere Mission, Menschen, Kulturen und Ziele weltweit zu verbinden.“ Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, Kontinente zu überbrücken und internationale Beziehungen durch die Luftfahrt zu fördern.

Der Guinness World Records-Beauftragte Talal Omar lobte Turkish Airlines für ihren visionären Ansatz und würdigte den bedeutenden Einfluss der Fluggesellschaft auf die globale Luftfahrt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1933 hat sich Turkish Airlines von bescheidenen Anfängen zu einer Flotte von 491 Flugzeugen entwickelt, die 352 Ziele anfliegt. Dies spiegelt nicht nur den Ehrgeiz der Fluggesellschaft wider, sondern auch ihre Rolle bei der Förderung der Türkei als zentrales Drehkreuz im weltweiten Reiseverkehr.

We’re officially recognized by Guinness World Records for the title „Most Countries Flown to by an Airline“.

The record certificate was presented to our CEO @BilalEksiTHY at Santiago Arturo Merino Benítez International Airport following our inaugural flight to Chile. @GWR… pic.twitter.com/Gr6GiS0YOS

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) December 19, 2024