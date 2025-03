Die neue Verbindung wird am 10. Dezember 2025 aufgenommen und festigt die Position der Fluggesellschaft als wichtiger Akteur bei der Überbrückung von Kontinenten und Kulturen.

Reisen Turkish Airlines kündigt Flüge nach Kambodscha an

Istanbul – Turkish Airlines, die für ihr ausgedehntes globales Streckennetz bekannte türkische Fluggesellschaft, hat eine interessante Erweiterung ihres Flugangebots angekündigt: Sie wird eine neue Strecke zwischen Istanbul und Phnom Penh, der pulsierenden Hauptstadt Kambodschas, einrichten.

Die neue Verbindung wird am 10. Dezember 2025 aufgenommen und festigt die Position der Fluggesellschaft als wichtiger Akteur bei der Überbrückung von Kontinenten und Kulturen.

Die Ankündigung ist Teil der laufenden Bemühungen von Turkish Airlines, ihre Reichweite in Südostasien zu erweitern, einer Region, die eine wachsende Nachfrage nach internationalen Reisen und Konnektivität verzeichnet. Die neue Strecke führt vom Flughafen Istanbul (IST), dem hochmodernen Drehkreuz der Fluggesellschaft, zum internationalen Flughafen Phnom Penh (PNH) und bietet Reisenden eine direkte Verbindung zwischen zwei dynamischen Städten, die reich an Geschichte und Modernität sind.

„Wir freuen uns sehr, Phnom Penh als neues Ziel in unser ständig wachsendes Streckennetz aufzunehmen“, sagte ein Sprecher von Turkish Airlines. „Diese Strecke spiegelt unser Engagement wider, Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften rund um den Globus zu verbinden. Kambodschas reiches Erbe in Verbindung mit seiner aufstrebenden Rolle in der Region macht es zu einer idealen Ergänzung unseres Portfolios“.

Flüge sollen dreimal wöchentlich stattfinden

Die Flüge sollen dreimal wöchentlich stattfinden, mit Abflügen dienstags, donnerstags und sonntags, wobei die Fluggesellschaft angedeutet hat, dass die Frequenzen je nach Nachfrage erhöht werden können. Die Passagiere können an Bord der modernen Flotte von Turkish Airlines den preisgekrönten Service genießen, einschließlich des charakteristischen, von der türkischen Küche inspirierten Bordrestaurants und eines robusten Unterhaltungssystems.

Für Reisende eröffnet die neue Strecke eine Fülle von Möglichkeiten. Istanbul, eine Stadt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, dient über das umfangreiche Streckennetz von Turkish Airlines als Tor zu über 300 Zielen weltweit.

Phnom Penh, am Ufer des Mekong gelegen, bietet Besuchern eine Mischung aus historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Königspalast und dem ernüchternden Völkermordmuseum Tuol Sleng sowie eine aufblühende kulinarische und künstlerische Szene.

Tourismus- und Wirtschaftsführer in Kambodscha begrüßen Ankündigung

Tourismus- und Wirtschaftsführer in Kambodscha haben die Ankündigung begrüßt und darauf hingewiesen, dass die Direktverbindung nach Istanbul den Handel, den Tourismus und den kulturellen Austausch zwischen der Türkei und Kambodscha fördern könnte.

„Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Anbindung Kambodschas an die Welt“, sagte ein Vertreter des kambodschanischen Tourismusministeriums. „Wir erwarten einen Anstieg der Besucherzahlen aus der Türkei und darüber hinaus, die die einzigartigen Angebote unseres Landes erkunden wollen.“

Turkish Airlines baut seine Präsenz weiter aus – derzeit fliegt die Airline mehr Länder an als jede andere Fluggesellschaft – und unterstreicht mit der Aufnahme von Phnom Penh seine Ambitionen, ein führendes Unternehmen in der globalen Luftfahrt zu bleiben.

