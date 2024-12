Teilen

Istanbul – Die türkische Fluggeselschaft Turkish Airlines hat die Wiederaufnahme von Flügen nach Damaskus und Aleppo bekannt gegeben und damit nach einer langen Unterbrechung einen entscheidenden Schritt für die Flugverbindungen zwischen der Türkei und Syrien getan.

Die Entscheidung erfolgt, nachdem der Flugverkehr zwischen der Türkei und Syrien jahrelang wegen des anhaltenden Konflikts in Syrien eingestellt worden war, wodurch der Flugverkehr in diese Städte unterbrochen wurde. Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an die diplomatischen Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und stellt ein neues Kapitel in der regionalen Zusammenarbeit dar.

Die Flüge sollen nun aufgenommen werden, um die Passagiere wieder mit diesen geschichtsträchtigen Städten zu verbinden. Dieser Schritt soll nicht nur den Reiseverkehr, sondern auch den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen der Türkei und Syrien erleichtern.

Die Fluggesellschaft hat noch keine genauen Einzelheiten zu den Flugplänen oder der Verfügbarkeit von Tickets bekannt gegeben, doch wird diese Entwicklung als ein Schritt zur weiteren Stabilisierung der Region angesehen.

Diese Nachricht wurde von denjenigen mit Begeisterung aufgenommen, die ihre Familie wiedersehen, Geschäftsmöglichkeiten erkunden oder die kulturellen Sehenswürdigkeiten Syriens besuchen möchten.

Der syrische Präsident Bashar Al-Assad floh in der vergangenen Woche nach Moskau, als Rebellen die Kontrolle über die syrische Hauptstadt Damaskus übernahmen. Danach wachten die Menschen in dem Land zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf, ohne vom Assad-Regime regiert zu werden.

Nach der Nachricht vom Sturz des Regimes brachen die Syrer in heftige Jubelfeiern aus. Der Sturz des Assad-Regimes kommt nach 54 Jahren Diktatur und 13 Jahren Bürgerkrieg. Die Familie Assad kam 1970 an die Macht.

Der Krieg in Syrien begann 2011, als ein pro-demokratischer Aufstand, der das Ende der langen Herrschaft von Assad forderte, schnell zu einem brutalen Bürgerkrieg eskalierte. Seitdem hat der Konflikt mehr als 500.000 Menschenleben gefordert und rund 12 Millionen Menschen aus ihren Häusern im ganzen Land vertrieben.

Nach einem Jahrzehnt brutaler Auseinandersetzungen kam der Krieg weitgehend zum Stillstand, nachdem das Assad-Regime die Kontrolle über viele Großstädte zurückgewonnen hatte – mit maßgeblicher Unterstützung Russlands und des Irans sowie der mächtigen iranischen Stellvertretergruppe Hisbollah im Libanon. Einige Gebiete im Norden und Osten des Landes blieben unter der Kontrolle von kurdisch geführten und von den USA unterstützten Rebellengruppen.

