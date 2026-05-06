Auto & MotorFinanzenPolitik
1 Min.Lesezeit

Führerscheinreform
TÜV: Führerscheinreform darf Sicherheit nicht gefährden

Kürzere Prüfungen, mehr Effizienz - aber keine Abstriche bei der Sicherheit: Der TÜV-Verband bewertet die Reform der Fahrausbildung konstruktiv und fordert gezielte Anpassungen sowie Lernstandskontrollen.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Beispielfoto: nex24)
Teilen

Berlin – Die finalen Eckpunkte zur Reform der Fahrausbildung setzen aus Sicht des TÜV-Verbands wichtige Impulse für eine Modernisierung des Führerscheinerwerbs. Der TÜV-Verband unterstützt das Ziel, die Fahrausbildung günstiger zu machen.

Entscheidend wird sein, die Maßnahmen so umzusetzen, dass Effizienzgewinne möglich sind, ohne das erreichte Verkehrssicherheitsniveau zu gefährden. „Das erreichte Verkehrssicherheitsniveau von Fahranfängerinnen und Fahranfängern ist ein großer Erfolg“, sagt Fani Zaneta, Referentin für Fahrerlaubnis, Fahreignung und Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband.

„Die Reform muss dieses Niveau langfristig sichern und weitervorantreiben. Kostensenkungen dürfen nicht zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Am Ende zählt, dass junge Menschen sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.“

Anpassungen der Prüfinhalte und Prüfungsdauer: Effizienz und Qualität sichern

Die geplante Verkürzung bei der Fahrzeit der praktischen Prüfung sowie eine Verschlankung des Fragenkatalogs für die theoretische Prüfung sind aus Sicht des TÜV-Verbands vertretbar, sofern die Kürzungen gezielt statt pauschal erfolgen. „Führerscheinprüfungen bewerten sichere Fahrkompetenz und Regelkenntnis – das muss vollständig gewährleistet bleiben“, sagt Zaneta.

„Entscheidend ist, dass aus einer Verschlankung keine Verwässerung wird.“ Die Überarbeitung der Prüfinhalte und Prüfdauer sollte differenziert umgesetzt werden und sicherheitsrelevante Inhalte sollten vollständig erhalten bleiben. Zugleich gibt Zaneta zu bedenken, dass durch die Maßnahmen keine spürbaren Kosteneinsparungen zu erwarten sind, da die Prüfgebühren nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten des Führerscheinerwerbs ausmachen.

Lernstandskontrollen als Chance für mehr Prüfungserfolg

Nach Ansicht des TÜV-Verbands weisen die Reformpläne zur Fahrausbildung an einer Stelle Ergänzungsbedarf auf: Verpflichtende Lernstandskontrollen sind weiterhin nicht vorgesehen. Anhand dieser Kontrollen lässt sich der Lernfortschritt systematisch überprüfen und frühzeitig erkennen, ob Fahrschüler:innen ausreichend auf die Prüfung vorbereitet sind. Ohne diese Orientierung drohen mehr Fehlversuche in den Prüfungen.

„Wenn die Ausbildung an Tiefe verliert, wird sich das in steigenden Nichtbestehensquoten niederschlagen“, sagt Zaneta. „Lernstandskontrollen helfen, genau das zu vermeiden und Fahrschülerinnen und Fahrschüler gezielt auf die Prüfung vorzubereiten.“ Der TÜV-Verband plädiert dafür, verpflichtende Lernstandskontrollen im weiteren Verfahren verbindlich zu verankern.

AUCH INTERESSANT

China stellt 1.000-PS-Supersportler Denza Z vor

Auch interessant

Türkei exportiert erstmals unbemannten Kampfjet Kizilelma nach Indonesien

Ausland NEX24 -
Istanbul – Der türkische Drohnenhersteller Baykar hat auf der Rüstungsmesse SAHA 2026 in Istanbul seinen ersten Exportvertrag für den unbemannten Kampfjet Bayraktar Kizilelma unterzeichnet. Abnehmer...
Weiterlesen

6.000 KM: Türkei stellt Intercontinental-Rakete vor

Ausland Thorsten Reuters -
Istanbul - Die Türkei hat auf der Rüstungsmesse SAHA Expo 2026 in Istanbul ihre erste Interkontinentalrakete vorgestellt: die Yıldırımhan, entwickelt vom Forschungs- und Entwicklungszentrum des...
Weiterlesen

Europarat: Deutschland missbraucht Antisemitismus-Begriff

Ausland NEX24 -
Brüssel - In einer ungewöhnlich deutlichen Rüge hat der Menschenrechtskommissar des Europarates, Michael O’Flaherty, die deutsche Bundesregierung vor einer Instrumentalisierung des Antisemitismus-Begriffs gewarnt. In einem...
Weiterlesen

Çelik: „Die Welt schaut nach Washington und Peking — und versteht beide nicht“

Ausland NEX24 -
Ein Gastbeitrag von Özgür Çelik Drachen und Spiegel - Die Welt schaut nach Washington und Peking — und versteht beide nicht. Es gibt Augenblicke in der...
Weiterlesen

Ermordet durch Zionisten: Folke Bernadotte

Geschichte Thorsten Reuters -
Er rettete Tausende Juden aus Konzentrationslagern — und wurde später von zionistischen Extremisten ermordet, weil er das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge forderte.  Die Geschichte von Graf...
Weiterlesen

Headlines

Griechenland ermittelt gegen Israels Verteidigungsminister Katz wegen Kriegsverbrechen

Ausland NEX24 -
Athen – Griechische Justizbehörden haben eine Voruntersuchung gegen den israelischen Verteidigungsminister Israel Katz eingeleitet. Grundlage ist eine förmliche Strafanzeige, die...

6.000 KM: Türkei stellt Intercontinental-Rakete vor

Ausland Thorsten Reuters -
Istanbul - Die Türkei hat auf der Rüstungsmesse SAHA Expo 2026 in Istanbul ihre erste Interkontinentalrakete vorgestellt: die Yıldırımhan, entwickelt...

US-Analyst warnt: „Israel produziert mehr Radikale als es tötet“

Ausland NEX24 -
Chicago - Robert Pape, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chicago und einer der weltweit führenden Sicherheitsexperten, der seit...

Pedro Sánchez‘ Flugzeug: Notlandung in der Türkei

Ausland NEX24 -
Ankara – Das Flugzeug des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat am Sonntagabend eine Notlandung in Ankara durchgeführt. Der offizielle Airbus...

Meinung

Ausland

Türkei exportiert erstmals unbemannten Kampfjet Kizilelma nach Indonesien

NEX24 -
Istanbul – Der türkische Drohnenhersteller Baykar hat auf der Rüstungsmesse SAHA 2026 in Istanbul seinen ersten Exportvertrag für den unbemannten Kampfjet Bayraktar Kizilelma unterzeichnet. Abnehmer...
Ausland

Griechenland ermittelt gegen Israels Verteidigungsminister Katz wegen Kriegsverbrechen

NEX24 -
Athen – Griechische Justizbehörden haben eine Voruntersuchung gegen den israelischen Verteidigungsminister Israel Katz eingeleitet. Grundlage ist eine förmliche Strafanzeige, die die Hind Rajab Foundation (HRF)...

Deutschland führt Europa: Zahl der Superreichen wächst rasant

6.000 KM: Türkei stellt Intercontinental-Rakete vor

US-Analyst warnt: „Israel produziert mehr Radikale als es tötet“

Anrufrekord beim Männerhilfetelefon

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen