Teheran – Das Ausmaß der Tragödie im Süden Irans nach den jüngsten US-Angriffen ist weitaus verheerender als zunächst angenommen. Wie örtliche Behörden und Rettungskräfte mitteilten, ist die Zahl der Todesopfer nach dem Raketeneinschlag in einer Mädchengrundschule massiv angestiegen. Inzwischen werden mindestens 148 verstorbene Menschen bestätigt. Viele davon Schülerinnen.

Waren die Behörden zunächst von 24 Todesopfern ausgegangen, korrigierten Rettungskräfte und medizinische Sprecher die Zahl der verstorbenen Schülerinnen am heutigen Sonntag massiv nach oben. Inzwischen sind mindestens 148 Todesopfer bestätigt, nachdem die Bergungsarbeiten in den Trümmern einer betroffenen Mädchengrundschule die ganze Nacht über andauerten.

Die Szenen, die sich in den betroffenen Provinzen im Süden des Landes abspielen, werden von Augenzeugen als apokalyptisch beschrieben. Lokale Rettungsteams, die oft nur mit bloßen Händen in den rauchenden Überresten der Bildungseinrichtung nach Überlebenden graben, stoßen stündlich auf weitere Leichen.

Da die Kommunikation in den Kriegsgebieten im Süden Irans weitgehend zusammengebrochen ist, gelangen Informationen nur verzögert an die Öffentlichkeit. Erst mit dem Eintreffen spezialisierter Katastrophenschutzhelfer aus den nördlicheren Regionen wurde das tatsächliche Ausmaß der Tragödie sichtbar.

Krankenhäuser am Rande des Kollapses

In den umliegenden Krankenhäusern herrscht blanke Verzweiflung. Die medizinische Infrastruktur im Süden Irans war bereits durch die vorangegangene Offensive der US-Streitkräfte stark geschwächt. Nun müssen die Kliniken Hunderte Schwerverletzte gleichzeitig versorgen.

Ärzte vor Ort berichten gegenüber nex24, dass es an grundlegenden Dingen wie Anästhetika, sauberen Verbänden und Blutkonserven fehlt. Viele der Mädchen, die den direkten Raketeneinschlag zunächst überlebten, erlagen in den Stunden danach ihren schweren Verbrennungen oder inneren Verletzungen, da keine intensivmedizinische Betreuung möglich war.

„Wir operieren auf den Fluren, ohne ausreichende Beleuchtung und unter ständigem Lärm von Drohnen am Himmel“, zitiert eine regionale Nachrichtenagentur einen Chirurgen aus der Krisenregion. Die psychische Belastung für die Hinterbliebenen ist unermesslich; ganze Familien suchen in den Krankenhäusern verzweifelt nach Lebenszeichen ihrer Kinder.

Internationales Entsetzen und geopolitische Folgen

Der mutmaßliche US-Raketenangriff auf eine zivile Bildungseinrichtung hat eine Welle des internationalen Entsetzens ausgelöst. Während das Pentagon die Angriffe offiziell als „Präzisionsschläge gegen militärische Infrastruktur der Revolutionsgarden“ rechtfertigt, werfen Menschenrechtsorganisationen der US-Führung vor, zivile Opfer billigend in Kauf zu nehmen oder die Zielkoordinaten nicht ausreichend geprüft zu haben.

Kritiker warnen, dass solche Vorfälle den Widerstand innerhalb der iranischen Bevölkerung massiv radikalisieren könnten. Selbst jene Teile der Gesellschaft, die der Führung in Teheran kritisch gegenüberstehen, empfinden den Tod von fast 150 Schulkindern als einen Angriff auf die gesamte Nation. Der Kriegschaoas im Süden Irans droht durch diese Eskalation vollends außer Kontrolle zu geraten, da lokale Milizen bereits Vergeltungsschläge angekündigt haben.

Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich extrem schwierig, da viele Dokumente in den Trümmern vernichtet wurden. Die Regierung in Teheran hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, während die internationale Gemeinschaft mit Sorge auf die weitere Entwicklung im Nahen Osten blickt.

