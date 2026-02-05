Bei den derzeit kursierenden sogenannten „Epstein Files“ handelt es sich nicht um eine neue Ermittlungsakte, sondern um eine Zusammenstellung bereits existierender Unterlagen aus unterschiedlichen straf- und zivilrechtlichen Verfahren.

Von Polat Karaburan

Die erneute Veröffentlichung umfangreicher Dokumentensammlungen aus dem Umfeld des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat weltweit eine intensive Debatte ausgelöst.

Während zentrale Aspekte der Taten seit Jahren dokumentiert und juristisch bewertet sind, verbreiten sich in sozialen Netzwerken zunehmend Deutungen, die über den belegten Sachverhalt hinausgehen. Empörung ersetzt dabei nicht selten Recherche.

Herkunft und Charakter der veröffentlichten Dokumente

Bei den derzeit kursierenden sogenannten „Epstein Files“ handelt es sich nicht um eine neue Ermittlungsakte, sondern um eine Zusammenstellung bereits existierender Unterlagen aus unterschiedlichen straf- und zivilrechtlichen Verfahren. Die Dokumente umfassen Ermittlungsvermerke, Zeugenaussagen, interne Notizen von Strafverfolgungsbehörden sowie Beweislisten aus vergangenen Prozessen.

Es handelt sich dabei um Rohdaten ohne Einordnung. Millionen Seiten ohne journalistische Kontextualisierung laden zur Projektion ein. Die Unterlagen wurden ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit erstellt und enthalten entsprechend auch Widersprüche, offene Fragen sowie ungeprüfte Hinweise.

Besonders sensibles Beweismaterial – darunter Darstellungen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen – ist weiterhin nicht öffentlich zugänglich. Solche Inhalte unterliegen rechtlichen Schutzvorschriften und bleiben aus Gründen des Opferschutzes versiegelt.

Strafrechtlich belegte Taten Jeffrey Epsteins

Unabhängig von der aktuellen Debatte ist die strafrechtliche Bewertung Jeffrey Epsteins eindeutig. Im Jahr 2008 bekannte er sich schuldig, eine 14-jährige Minderjährige zur Prostitution angeworben zu haben. In den Folgejahren sagten zahlreiche weitere Frauen aus, sie seien als Minderjährige sexuell missbraucht worden.

Die Aussagen weisen wiederkehrende Muster auf:

systematische Ausbeutung Minderjähriger

finanzielle Anreize und Abhängigkeitsverhältnisse

institutionelles Wegsehen

juristisches Versagen über Jahre

Diese Vorwürfe sind teilweise durch Zeugenaussagen, Dokumente und Reisebewegungen gestützt und bilden die Grundlage für die rechtliche Einordnung Epsteins als Sexualstraftäter und Menschenhändler. Die nachgewiesenen Verbrechen im Epstein-Komplex sind schwer genug. Man muss sie nicht durch unbelegte Horrorszenarien überhöhen.

Bildmaterial und öffentliche Fehlinterpretationen

In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Fotografien, die Epstein in Begleitung junger Frauen zeigen. Daraus wird häufig der Schluss gezogen, es gebe keine Hinweise auf Kindesmissbrauch. Fachleute weisen darauf hin, dass diese Schlussfolgerung unzulässig ist.

Sexualisierte Ausbeutung Minderjähriger erfolgt häufig unter bewusster Vermeidung sichtbarer Beweise. Zudem stammen viele der bekannten Fotos aus späteren Zeiträumen, in denen die abgebildeten Personen bereits volljährig waren. Das strafrechtlich relevante Element liegt im Alter der Betroffenen zum Zeitpunkt der Taten – nicht im Bildmaterial selbst.

Pädophilie, Hebephilie, Ephebophilie: Fachbegriffe und öffentliche Verkürzungen

Ein zentraler Punkt der Debatte ist die pauschale Verwendung des Begriffs „Pädophilie“. In der öffentlichen Sprache wird er häufig als Sammelbegriff für jede Form sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige genutzt. Fachlich ist diese Verwendung jedoch ungenau.

In der Sexualwissenschaft wird unterschieden zwischen:

Pädophilie**: sexuelle Präferenz für präpubertäre Kinder

Hebephilie**: sexuelle Fixierung auf frühpubertäre Kinder

Ephebophilie**: sexuelle Anziehung zu Jugendlichen in späteren Pubertätsphasen

Diese Differenzierungen sind für die strafrechtliche Bewertung nicht relevant – sexuelle Handlungen mit Minderjährigen sind unabhängig davon strafbar. Sprachlich sind sie jedoch bedeutsam.

Das Problem dabei: Wenn alles Pädophilie ist, wird echte Pädophilie unsichtbar. Die sexuelle Gewalt an Babys und Kleinkindern ist kein Randfall – sie ist eine eigene, besonders extreme Form des Verbrechens. Wird sie sprachlich mit allem anderen vermischt, verlieren diese Opfer ihre begriffliche Anerkennung. Präzise Sprache ist hier kein Luxus, sondern ein Akt des Respekts.

Extreme Behauptungen und ihre Einordnung

Im Zusammenhang mit den Epstein-Akten kursieren derzeit auch Behauptungen über Kannibalismus, rituelle Gewalt oder die Tötung von Säuglingen. Ja, in den Akten tauchen extreme Behauptungen auf – meist in Form von ungeprüften Hinweisen, Zusammenfassungen fremder Aussagen oder Vermerken über Aussagen Dritter.

Dass Ermittlungsakten auch absurde oder wahnhafte Behauptungen enthalten, ist normal. Ermittler dokumentieren Hinweise – sie bewerten sie nicht automatisch als wahr. Die bloße Erwähnung eines Vorwurfs stellt keinen Beweis dar.

In den öffentlich zugänglichen Dokumenten finden sich keine forensischen Belege, keine belastbaren Zeugenaussagen und keine gerichtlichen Feststellungen, die diese extremen Vorwürfe bestätigen würden.

Warum fehlende Beweise selbst als Beweis gelesen werden

Ein wiederkehrendes Muster in der aktuellen Debatte ist die Deutung fehlender oder nicht öffentlich zugänglicher Beweise als Hinweis auf deren besondere Brisanz. Was nicht einsehbar ist, wird dabei nicht als unbekannt, sondern als bewusst verborgen interpretiert. In diesem Deutungsrahmen gilt die Abwesenheit von Informationen nicht als Grenze des Wissens, sondern als indirekte Bestätigung schwerster Vorwürfe.

Juristisch ist diese Schlussfolgerung jedoch nicht haltbar. In komplexen Strafverfahren werden Beweismittel aus unterschiedlichen Gründen nicht veröffentlicht. Dazu zählen laufende Ermittlungen, der Schutz von Opfern und Zeugen, datenschutzrechtliche Vorgaben sowie die strafrechtliche Relevanz bestimmter Inhalte.

Insbesondere Darstellungen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen unterliegen strikten Veröffentlichungsverboten. Ihre Nicht-Veröffentlichung ist kein Hinweis auf Geheimhaltung, sondern Ausdruck gesetzlicher Schutzmechanismen.

Ermittlungsakten selbst folgen zudem einer anderen Logik als öffentliche Berichterstattung. Sie sind Arbeitsinstrumente, keine abschließenden Bewertungen. Hinweise werden dokumentiert, unabhängig davon, ob sie sich später als belastbar, widersprüchlich oder unbegründet erweisen. Die Entscheidung, welche Teile einer Akte öffentlich werden, ist daher kein Maßstab für deren inhaltliche Bedeutung.

In der öffentlichen Wahrnehmung verschiebt sich diese juristische Logik jedoch häufig. Fehlende Beweise werden als „zurückgehalten“ gelesen, Schweigen als Bestätigung interpretiert. Besonders in Fällen, die bereits durch reale Verbrechen, institutionelles Versagen und langjährige Vertuschung geprägt sind, verstärkt sich dieser Effekt. Was nicht sichtbar ist, erscheint vielen nicht als Grenze, sondern als Zentrum des Skandals.

Diese Dynamik trägt dazu bei, dass unbelegte Annahmen an Überzeugungskraft gewinnen, ohne dass sich ihre Beleglage verändert. Die Unterscheidung zwischen „nicht öffentlich“ und „nicht existent“ geht dabei zunehmend verloren.

Was Journalismus aus Ermittlungsakten machen darf – und was nicht

Ermittlungsakten sind kein journalistisches Endprodukt, sondern Rohmaterial. Sie dokumentieren Verdachtsmomente, Aussagen, Widersprüche und offene Fragen. Ihre Funktion besteht darin, Ermittlungen zu ermöglichen – nicht darin, Öffentlichkeit herzustellen oder Wahrheit abschließend festzustellen.

Journalistische Arbeit beginnt daher nicht mit der vollständigen Veröffentlichung solcher Akten, sondern mit Auswahl, Einordnung und Gewichtung. Welche Informationen relevant sind, welche vorläufig, welche spekulativ oder unbelegt, ist keine Frage der Vollständigkeit, sondern der Verantwortung. Das unkommentierte Weiterreichen von Rohdaten erzeugt nicht automatisch Transparenz, sondern kann neue Verzerrungen schaffen.

Besonders problematisch wird dies, wenn ungeprüfte Hinweise, Randvermerke oder Aussagen Dritter ohne Kontext verbreitet werden. In Ermittlungsakten stehen sie gleichberechtigt neben belastbaren Beweisen, obwohl sie inhaltlich eine völlig andere Qualität besitzen. Ohne journalistische Einordnung verschwimmen diese Unterschiede.

Zudem gilt: Nicht alles, was in Akten steht, ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Der Schutz von Opfern, die Wahrung der Persönlichkeitsrechte Unbeteiligter und die Vermeidung sekundärer Traumatisierung setzen klare Grenzen. Journalismus bedeutet in solchen Fällen nicht, alles zu zeigen, sondern zu entscheiden, was gezeigt werden kann, ohne Schaden zu verursachen.

Die Veröffentlichung umfangreicher Akten ersetzt daher keine Recherche. Erst durch Kontextualisierung, Abgrenzung und sprachliche Präzision wird aus Ermittlungsrohmaterial eine belastbare öffentliche Information.

Gesellschaftliche Erwartungsmuster und Elitenmisstrauen

Medienforscher sehen einen weiteren Grund für die schnelle Verbreitung extremer Narrative in gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Vorwürfe gegen sehr wohlhabende und einflussreiche Personen treffen auf ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber Eliten.

In der öffentlichen Wahrnehmung gelten abgeschottete Machtzirkel häufig als moralisch entkoppelt von gesellschaftlichen Normen. In diesem Deutungsrahmen erscheinen extreme Verbrechen nicht als Bruch, sondern als logische Zuspitzung eines ohnehin bestehenden Verdachts. Historische Fälle tatsächlicher Vertuschung verstärken diesen Effekt zusätzlich.

Algorithmische Verstärkung und Kontextverlust

Soziale Medien verstärken diese Dynamiken. Inhalte mit hohem emotionalem Erregungspotenzial erzielen größere Reichweiten als nüchterne Einordnungen. Einzelne Begriffe oder Textstellen aus tausenden Seiten Ermittlungsakten werden isoliert verbreitet, während ihr Kontext verloren geht.

So entstehen Erzählungen, die durch Wiederholung an Plausibilität gewinnen, ohne dass sich ihre Beleglage verändert.

Rohmaterial ist kein Urteil

Juristen weisen darauf hin, dass Ermittlungsakten Rohmaterial darstellen. Sie enthalten Hypothesen, offene Fragen und nicht verifizierte Hinweise. Ohne Einordnung verschwimmen die Grenzen zwischen belegten Straftaten, ungeprüften Aussagen und Spekulation.

Die Herausforderung besteht darin, diese Trennlinien auch in einer emotionalisierten Öffentlichkeit sichtbar zu halten.