Venezuela: Es betrifft nicht nur ein einzelnes Land

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Die Welt ist mit einem geopolitischen Schock aufgewacht, der weit über die üblichen diplomatischen Krisen hinausgeht.

Die militärische Operation der USA in Venezuela, die Festnahme von Nicolás Maduro und seine Überführung in die Vereinigten Staaten sowie die anschließende Erklärung Washingtons, den „Übergangsprozess“ des Landes lenken zu wollen, markieren nicht nur den Sturz eines politischen Führers. Sie stellen vielmehr einen offenen Test des Völkerrechts, des Souveränitätsprinzips und der globalen Machtbalance dar.

Für viele Beobachter ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die ohnehin fragile internationale Ordnung der Nachkriegszeit faktisch ausgehöhlt wird.

Der politische Werdegang Maduros galt lange als ein typisches lateinamerikanisches Aufstiegs- und Abstiegsnarrativ. Aus einfachen Verhältnissen kommend, politisch sozialisiert im Umfeld Hugo Chávez’, entwickelte er sich vom Gewerkschafter zum Staatspräsidenten.

Während seiner Amtszeit stürzte Venezuela jedoch in eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise. Hyperinflation, Massenmigration und Repressionen prägten das Bild des Landes. Dennoch hatte die internationale Gemeinschaft bislang – unabhängig von der Kritik an Maduro – nicht akzeptiert, dass das Schicksal eines amtierenden Staatschefs durch eine militärische Intervention von außen entschieden wird. Genau diese Schwelle haben die USA nun überschritten.

Washington begründete den Einsatz mit seit Jahren bestehenden Anklagen wegen Drogenhandels, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche und präsentierte die Aktion als eine Art internationale Strafverfolgungsmaßnahme. Die Realität vor Ort erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Gleichzeitige Angriffe auf militärische Einrichtungen, Häfen und Luftabwehrstellungen rund um Caracas, der Zugriff eines Spezialkommandos auf Maduros Wohnsitz und seine anschließende Überstellung über ein US-Kriegsschiff nach New York lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um eine klassische militärische Intervention handelte.

Die nachfolgende Ankündigung, die USA würden Venezuela bis zum Abschluss eines Übergangsprozesses faktisch lenken, entlarvte endgültig den Widerspruch zwischen rechtlicher Rhetorik und politischer Praxis.

An diesem Punkt geht es nicht mehr um die Person Maduro, sondern um Venezuela selbst – und um das, was das Land besitzt. Mit den größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt steht Venezuela im Zentrum der globalen Energiegeopolitik. Dass die Förderung derzeit am Boden liegt, ändert nichts an der strategischen Bedeutung dieser Ressourcen.

Im Gegenteil: Langfristig machen sie das Land zu einem Schlüsselobjekt im internationalen Wettbewerb. Dass die Trump-Regierung gleichzeitig von der Rückkehr großer US-Ölkonzerne und einer Neuordnung der Energieinfrastruktur sprach, verdeutlicht die eigentliche Motivation hinter der Operation. Wäre der Kampf gegen Drogen das alleinige Ziel gewesen, wären militärische Angriffe auf Häfen und Energieanlagen kaum erklärbar.

Gleichzeitig richtet sich diese Aktion als deutliche Warnung an Russland, China und Iran. Moskau und Peking hatten Venezuela über Jahre hinweg als geopolitischen und wirtschaftlichen Brückenkopf gegen den Einfluss der USA betrachtet. Chinas langfristige Ölverträge, Russlands militärische Präsenz und Irans Nutzung Venezuelas als Ausweichroute unter dem Sanktionsdruck stellten aus Sicht Washingtons eine strategische Provokation dar.

Die Botschaft der USA ist unmissverständlich: In der westlichen Hemisphäre sollen konkurrierende Großmächte keinen dauerhaften Raum gewinnen. Die Festnahme Maduros markiert somit weniger das Ende einer Person als den Beginn einer neuen Phase, in der entschieden wird, wer über Venezuelas Energie, Verträge und Zahlungsströme bestimmt.

Die internationalen Reaktionen spiegeln diese neue Frontstellung wider. Israel begrüßte den Sturz Maduros offen und lobte die „entschlossene Führung“ Donald Trumps. Russland und Iran verurteilten die Operation scharf als eklatante Verletzung der staatlichen Souveränität.

Die Europäische Union und Großbritannien reagierten deutlich vorsichtiger und beschränkten sich auf Appelle an das Völkerrecht und Forderungen nach Beratungen im Rahmen der Vereinten Nationen. Gerade diese Zurückhaltung zeigt, wie groß die Unruhe auch innerhalb des westlichen Lagers ist.

Im Kern steht die Frage nach der Zukunft des Völkerrechts. Die gewaltsame Festnahme eines amtierenden Staatsoberhauptes und die gleichzeitige Ankündigung, sein Land vorübergehend zu „verwalten“, stellen einen gefährlichen Präzedenzfall dar. Das Prinzip der staatlichen Souveränität, ein Grundpfeiler des internationalen Systems, wird damit faktisch relativiert.

Was heute von Washington praktiziert wird, könnte morgen von anderen Großmächten unter eigenen Vorwänden übernommen werden. In diesem Sinne erleichtert die Venezuela-Operation nicht nur eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine, sondern senkt auch die Hemmschwelle für aggressive Schritte im Taiwan-Konflikt.

Vor diesem Hintergrund sind auch die zeitgleichen Entwicklungen im Iran zu betrachten. Wirtschaftlicher Druck, soziale Proteste und zunehmende Repressionen im Inneren treffen dort auf eine verschärfte Konfrontation mit den USA nach außen. Die Botschaft aus Caracas ist auch in Teheran angekommen: Der geopolitische Spielraum für Staaten, die sich der westlichen Ordnung widersetzen, wird enger.

Aus all diesen Gründen ist das Vorgehen der USA in Venezuela völkerrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die Frage, wer ein Land regiert, kann ausschließlich durch den souveränen Willen seiner Bevölkerung beantwortet werden.

Maduro mag umstritten sein, doch seine Absetzung kann nur durch das venezolanische Volk erfolgen, nicht durch eine ausländische Militärmacht. Die Verschleppung eines Staatschefs und seine Ankündigung, ihn vor einem nationalen Gericht eines anderen Landes zu verurteilen, stellt einen klaren Bruch mit den Prinzipien der UN-Charta dar.

Was in Venezuela geschehen ist, betrifft daher nicht nur ein einzelnes Land, sondern die Stabilität der gesamten internationalen Ordnung. Eine Welt, in der Macht das Recht ersetzt, wird für alle unsicherer. Die Operation ist weniger ein „Krieg gegen Drogen“ als vielmehr eine harte Abrechnung im Zeitalter der Energiepolitik.

De facto haben die USA die Kontrolle über Venezuelas Energiedossier an sich gezogen. Gerade deshalb ist Schweigen keine Option. Eine klare Haltung zugunsten von Souveränität und internationalem Recht ist notwendig – auch von jenen Staaten, die sich selbst als Verteidiger dieser Prinzipien verstehen. Denn was heute in Caracas möglich ist, kann morgen an einem anderen Ort Realität werden.