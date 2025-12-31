Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die anhaltenden Bombardierungen in Gaza scharf kritisiert und erklärt, dass kein wahrer Christ die Tötung von Kindern gutheißen könne.

Venezuela Maduro über Israel: Kein wahrer Christ kann die Bombardierung von Kindern...

Während einer kürzlich gehaltenen öffentlichen Rede in Caracas stellte Maduro die Frage, ob Jesus Christus die Bombardierung von Kindern in Gaza oder militärische Drohungen gegen eine überwiegend christliche Nation wie Venezuela gutheißen würde.

„Glauben Sie, dass unser Herr Bombardierungen, die Bombardierung von Kindern in Gaza, militärische Drohungen gegen ein christliches Volk wie das venezolanische gutheißen würde?“, fragte Maduro und stellte eine Verbindung zwischen dem Leiden in Gaza und den vermeintlichen Drohungen gegen sein Land her.

Der venezolanische Staatschef kritisiert seit langem lautstark Israels Vorgehen im Gazastreifen und bezeichnet es wiederholt als „Völkermord“ an den Palästinensern. Maduro hat Israel mehrfach verurteilt, internationale Maßnahmen zur Beendigung der Gewalt gefordert und seine Solidarität mit Palästina bekundet.

Venezuela hat 2009 unter dem ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez als Reaktion auf frühere Militäroperationen im Gazastreifen die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen, und Maduro hat diese Haltung fortgesetzt, indem er Israel der systematischen Ausrottung bezichtigte und zu weltweiten Friedensbemühungen aufrief.

Die Kommentare stehen auch vor dem Hintergrund eskalierender internationaler Spannungen um Venezuela.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete am Dienstag, dass der Iran Waffen nach Venezuela liefern könnte, um sie gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen, während Präsident Donald Trump unter dem Druck pro-israelischer Konservativer steht, einen Regimewechsel in Teheran zu unterstützen.

„Wir haben einen unglaublichen Erfolg dabei erzielt, den Iran zu schwächen, der einst eine Großmacht war und nun nur noch eine zweit- oder drittklassige Macht ist“, sagte Netanjahu in einem Interview mit der Newsmax-Moderatorin Greta Van Susteren. „Sie haben ihr Gewicht überall in die Waagschale geworfen und Terrorismus nicht nur in alle Teile des Nahen Ostens, sondern auch nach Venezuela exportiert. Sie stecken mit dem Maduro-Regime unter einer Decke.“

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump in den letzten Wochen den Druck auf Maduro verstärkt und erstmals US-Angriffe auf venezolanischem Territorium bestätigt.

Trump kündigte an, dass die amerikanischen Streitkräfte eine „große Anlage” ins Visier genommen hätten, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehe, was eine Eskalation der Kampagne darstellt, die auch die Beschlagnahmung von Booten und Luftangriffe in der Region umfasst.

Analysten sehen diese Maßnahmen als Teil umfassenderer Bemühungen zur Destabilisierung der Maduro-Regierung, die Washington des Drogenterrorismus bezichtigt.