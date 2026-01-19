Trump lädt Präsident Erdoğan als Gründungsmitglied in den neuen Gaza-Friedensrat ein. Der Schritt unterstreicht die regionale Rolle der Türkei im Nahost-Konflikt.

Washington – In einer wegweisenden diplomatischen Initiative hat US-Präsident Donald Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan offiziell eingeladen, dem neu geschaffenen „Board of Peace“ (Friedensrat) für den Gazastreifen als Gründungsmitglied beizutreten.

Wie der türkische Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran am Samstag bestätigte, wurde die Einladung in einem persönlichen Brief Trumps übermittelt.

Ein internationales Gremium für Stabilität und Wiederaufbau

Der Friedensrat ist zentraler Bestandteil eines umfassenden Plans zur Beendigung des Gaza-Konflikts, der bereits durch die UN-Sicherheitsratsresolution 2803 unterstützt wird. Ziel des Gremiums ist es, die Sicherheit und den massiven Wiederaufbau im Gazastreifen nach dem Waffenstillstand zu koordinieren und eine Übergangsverwaltung zu beaufsichtigen.

Neben Präsident Erdoğan als Gründungsmitglied wurden weitere hochkarätige internationale Akteure berufen, darunter:

Marco Rubio (US-Außenminister)

Tony Blair (ehemaliger britischer Premierminister)

Jared Kushner und Steve Witkoff (Sonderberater)

Auch der türkische Außenminister Hakan Fidan wird einen Sitz im 11-köpfigen Exekutivrat einnehmen.

Anerkennung der strategischen Rolle der Türkei

Die Einladung gilt in diplomatischen Kreisen als deutliches Signal Washingtons, dass eine nachhaltige Friedensordnung im Nahen Osten ohne die Einbindung Ankaras kaum möglich ist. Die Türkei hat sich durch ihre konsequente humanitäre Hilfe und ihre diplomatischen Kanäle zu allen Konfliktparteien als unverzichtbarer Akteur positioniert.

Hakan Fidan: Der Chefdiplomat am Steuer des Nahost-Dossiers

Dass Außenminister Hakan Fidan einen Sitz im 11-köpfigen Exekutivrat des Friedensrates einnimmt, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer monatelangen „Diplomatie der leisen Töne“. Während US-Präsident Trump den symbolischen Vorsitz führt, wird Fidan als einer der operativen Architekten der neuen Ordnung im Gazastreifen gesehen.

In seinen jüngsten Reden, unter anderem beim Außenministertreffen in Istanbul und auf dem Doha-Forum, betonte Fidan immer wieder drei unverhandelbare Parameter der türkischen Position:

Souveränität: „Gaza muss von den Gazanern regiert werden“, so Fidan. Die territoriale Integrität des Streifens dürfe nicht angetastet werden.

Humanitäre Priorität: Fidan kritisierte scharf die anhaltenden Behinderungen von Hilfslieferungen durch Israel und forderte, dass „der Wiederaufbau und die Heilung der Wunden Vorrang vor jeder neuen Sicherheitsordnung“ haben müssen.

Realpolitik statt Utopie: Angesichts der komplexen Sicherheitslage warnte er davor, unrealistische Forderungen (wie eine sofortige vollständige Entwaffnung ohne politische Perspektive) an den Anfang zu stellen. Für Fidan muss die „Governance“ (Regierungsführung) der erste Schritt sein, um Vertrauen zu schaffen.

Die „Garantoren-Rolle“ der Türkei

Die Berufung Fidans in den Exekutivrat zementiert zudem das von der Türkei vorgeschlagene Garantoren-Modell. Ankara bietet nicht nur diplomatische Expertise, sondern signalisierte bereits die Bereitschaft, Truppen für die Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) zu stellen.

Fidan stellte klar: „Wir sind bereit, unsere Verantwortung mit einem großen Pflichtbewusstsein zu erfüllen – das schließt, wenn nötig, auch die Entsendung von Kräften zum Schutz der Zivilbevölkerung ein.“

Investitionen in den Frieden

Interessantes Detail aus US-Regierungskreisen: Laut Berichten von Bloomberg wird von den Mitgliedstaaten des Rates erwartet, dass sie sich aktiv am Wiederaufbau beteiligen. Länder, die mehr als 1 Milliarde US-Dollar in den ersten Jahren bereitstellen, sollen dauerhafte Sitze im Rat erhalten – ein Modell, das auf eine schnelle wirtschaftliche Stabilisierung der Region setzt.