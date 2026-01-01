Experten sehen die Türkei auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit und strategischer Stärke – durch Atomkraft, massive Gasbohrungen und erneuerbare Projekte.

Ankara – Die Türkei steht vor einem energiewirtschaftlichen Durchbruch: Mit dem Start des ersten Reaktors am Atomkraftwerk Akkuyu im Jahr 2026 positioniert sich das Land als aufstrebende Energie-Macht in der Region.

Akkuyu als Meilenstein der Energie-Strategie

Das zusammen mit Russland gebaute Akkuyu-Kraftwerk an der Mittelmeerküste wird 2026 den ersten von vier Reaktoren in Betrieb nehmen. Mit einer Gesamtleistung von 4.800 Megawatt soll es rund 10 Prozent des türkischen Strombedarfs decken.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan betonte wiederholt, dass Akkuyu ein Symbol für die „neue Energie-Ära“ der Türkei sei. Das Land plant bereits weitere Atomkraftwerke: Ein zweites in Sinop (am Schwarzen Meer) und ein drittes in Thrace sind in Vorbereitung, um den Anteil der Kernenergie bis 2035 auf 20 Prozent zu steigern.

Gasbohrungen und Schwarzes Meer: Unabhängigkeit vom Import

Parallel treibt die Türkei ihre Offshore-Bohrungen voran. Im Schwarzen Meer wurden bereits bedeutende Gasvorkommen entdeckt – über 710 Milliarden Kubikmeter. Neue Schiffe wie die „Cagri Bey“ sollen 2026 weitere Explorationen starten. Präsident Erdoğan kündigte an, dass die Türkei bis 2030 ein Netto-Exporteur von Gas werden könnte.

Experten sehen darin einen strategischen Vorteil: Weniger Abhängigkeit von Russland und Iran, mehr Einfluss in der Region.

Erneuerbare und regionale Dominanz

Neben Atom und Gas investiert Ankara massiv in Solar- und Windenergie. Kooperationen mit Saudi-Arabien und Katar sollen die Kapazitäten verdoppeln. Die Türkei exportiert bereits Strom in Nachbarländer und positioniert sich als Energie-Hub zwischen Europa, Nahost und Asien.

Analysten sprechen von einer „Energie-Revolution“: Mit Akkuyu und neuen Gasfeldern stärkt die Türkei ihre geopolitische Position – als Bollwerk gegen Iran und Russland, mit wachsender militärischer und wirtschaftlicher Macht.

Russische Finanzierung für Akkuyu

Die aktuelle Entwicklung wird durch eine neue Finanzspritze aus Russland unterstützt: Moskau stellt weitere 9 Milliarden Dollar für den Bau von Akkuyu bereit, wie türkische Behörden kürzlich bestätigten.Die Türkei setzt ihren Kurs fort: Von der Energie-Abhängigkeit zur regionalen Macht – 2026 könnte ein Wendepunkt werden.

