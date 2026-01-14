Es sind die hohen Kosten, die strukturellen Hemmnisse und zahlreiche politische Reibungen, die den Standort Deutschland belasten.

Die deutsche Wirtschaft tritt zu Beginn des Jahres weiter auf der Stelle. Es sind die hohen Kosten, die strukturellen Hemmnisse und zahlreiche politische Reibungen, die den Standort Deutschland belasten.

Zudem bleibt auch das Wachstum aus. Innerhalb der Regierungskoalition mehren sich nun die Stimmen, die für das Jahr 2026 einen klaren wirtschaftspolitischen Neustart einfordern. Aber wie soll das gelingen?

Alte Regeln auf dem Prüfstand

In der Debatte um neue Wachstumsimpulse rücken zunehmend auch bestehende Regulierungen in den Fokus. Wenn die Wirtschaft angekurbelt werden soll, so argumentieren Stimmen aus Politik und Wirtschaft, müsse es erlaubt sein, alte Gesetze neu zu denken. Dazu zählen nicht nur industrie- oder arbeitsrechtliche Vorschriften, sondern auch Regelwerke aus anderen Bereichen.

So wird beispielsweise auch immer wieder der Glücksspielstaatsvertrag als Beispiel für eine Regulierung genannt, deren wirtschaftliche Effekte mehr als umstritten sind. Kritiker verweisen darauf, dass strenge Vorgaben wie zentrale Sperrsysteme oder enge Einsatzlimits dazu beitragen könnten, dass deutsche Anbieter Marktanteile verlieren und Spieler auf ausländische Plattformen ausweichen. Hier geht es zum Artikel, der davon handelt, dass auch Online Casinos ohne OASIS von deutschen Spielern genutzt werden können.

Befürworter halten dem entgegen, dass Spielerschutz Vorrang habe. Unabhängig von der Bewertung zeigt die Diskussion jedoch, wie stark Regulierung und wirtschaftliche Attraktivität miteinander verflochten sind.

Selbstkritischer Auftakt aus dem Kanzleramt

Mit ungewohnter Offenheit hat Bundeskanzler Friedrich Merz das neue Jahr eingeläutet. In einem Brief an die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen hat der Bundeskanzler eingeräumt, dass zentrale Ziele bislang nicht erreicht worden seien. „Noch ist nicht alles so gut gelungen, wie wir es uns vorgenommen haben.“ Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik hat sich noch nicht in dem erhofften Maß verbessert.

Diese Worte fallen in eine Phase, in der die wirtschaftliche Stimmung ohnehin äußerst angespannt ist. Viele erinnern sich daran, dass CDU und CSU mit dem Amtsantritt der schwarz-roten Koalition im vergangenen Frühjahr eine rasche Trendwende angekündigt hatten. Stattdessen waren es aber interne Konflikte, etwa über die Wahl von Verfassungsrichtern, die die ersten Monate beherrscht haben.

Sechs Jahre Stillstand belasten den Standort

Die wirtschaftlichen Eckdaten unterstreichen den Ernst der Lage. Das Bruttoinlandsprodukt verharrt weiterhin auf dem Niveau von 2019. Damit hat Deutschland inzwischen sechs Jahre ohne nennenswertes Wachstum erlebt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie spricht bereits von der „schwersten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik“.

Vor diesem Hintergrund will der Kanzler jetzt den Blick nach vorn richten. In seinem Schreiben hat Merz die Herausforderungen skizziert, vor denen Industrie, Mittelstand und Handwerk stehen. „Die Lage der deutschen Wirtschaft ist in einigen Bereichen sehr kritisch, große Industriezweige stehen ebenso wie erhebliche Teile des Mittelstands und des Handwerks vor gewaltigen Herausforderungen, in vielen Unternehmen gehen Arbeitsplätze verloren.“

Hohe Kosten als zentrales Problem

Aus Sicht des Kanzlers ist der Handlungsbedarf eindeutig. „Die Arbeitskosten, die Energiekosten, die Bürokratielasten und auch die Steuerlasten sind zu hoch.“ Für das Jahr 2026 will Merz daher eine klare Priorisierung wirtschaftspolitischer Reformen. Die Koalition müsse sich auf die „richtigen politischen und gesetzlichen Entscheidungen“ konzentrieren. „Nur so kann die Wirtschaft wieder wachsen und aus der Krise herauskommen, nur so können Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden.“

Diese Aussagen markieren eine deutliche Akzentverschiebung hin zu Standortpolitik und Kostenentlastung. Sie zeigen zugleich, wie groß der Erwartungsdruck auf die Regierung inzwischen ist – nicht zuletzt aus der Wirtschaft selbst.

Von Seiten der Sozialdemokratie zeigt man sich zurückhaltend

Innerhalb der SPD stößt der Vorstoß des Kanzlers jedoch nicht uneingeschränkt auf Zustimmung. Matthias Miersch, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hat spürbar reservierter reagiert. Zwar würde der Kanzler wichtige wirtschaftliche Aufgaben für das kommende Jahr benennen, sagte Miersch, doch dürfe dabei die soziale Dimension nicht aus dem Blick geraten.

„Wettbewerbsfähigkeit gelingt nur mit Tariftreue, stabilen Löhnen und funktionierenden Sozialreformen. Wer Wachstum will, muss Arbeit schützen, Innovationen sowie Investitionen fördern und soziale Sicherheit stärken“, so Miersch. Die SPD Fraktion wolle diese Linie bei ihrer Klausurtagung weiter schärfen.

Reformen ja, aber mit gesellschaftlichem Gleichgewicht

Zugleich machte der Politiker der SPD auch deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg aus seiner Sicht nur im Zusammenspiel gelingen könne. „Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Es geht nur zusammen, national wie international.“ Beobachter werten dies auch als indirekten Hinweis darauf, dass sich Teile der Sozialdemokratie nicht allein auf Kostensenkungen festlegen lassen wollen, solange soziale Stabilität gefährdet scheint.

Der Konflikt zeigt ganz klar auf, wie schwierig der Balanceakt innerhalb der Koalition ist. Einerseits wächst der Druck, die Wirtschaft spürbar zu entlasten. Andererseits bleibt die Sorge, dass Einschnitte bei Löhnen oder Sozialstandards langfristig mehr schaden als nutzen könnten.

Koalition steht vor entscheidendem Jahr

Ob der angekündigte wirtschaftspolitische Neustart gelingt, das wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen. Klar ist jedoch: 2026 dürfte für die schwarz-rote Koalition zu einem Prüfstein werden.

Der Kanzler fordert entschlossene Reformen, die SPD pocht auf soziale Absicherung. Zwischen diesen Polen entscheidet sich, ob es gelingt, den Standort Deutschland wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen oder ob die Phase der Stagnation weiter anhält.

