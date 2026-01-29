Experten gehen davon aus, dass die Erstbestellung durch die eigene Luftwaffe nur der Anfang ist. Das internationale Interesse an türkischen Stealth-Systemen ist bereits jetzt gewaltig.

Teilen

Ankara – Die Türkei festigt ihre Rolle als globale Drohnen-Supermacht.

Wie das Verteidigungsministerium und Branchenexperten bestätigen, steht die türkische Luftwaffe (TuAF) unmittelbar vor einer historischen Erstbestellung: Über 50 Einheiten der hochmodernen Stealth-Drohne ANKA-III sollen geordert werden. Mit diesem Schritt reagiert Ankara auf den radikalen Wandel der modernen Kriegsführung und setzt neue Maßstäbe für die Luftstreitkräfte der Zukunft.

Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt für die türkische Luftfahrtindustrie (TAI). Nach erfolgreichen Testflügen wurde das Design der ANKA-III finalisiert, sodass die Serienproduktion nun in greifbare Nähe rückt.

Die Entscheidung der Luftwaffe, direkt mehr als 50 dieser unbemannten Kampfflugzeuge zu bestellen, unterstreicht das Vertrauen in die heimische Technologie und die Dringlichkeit, die nationale Verteidigungsstrategie an neue Bedrohungslagen anzupassen.

Anpassung an die „Kriegsführung der Zukunft“

Die globalen Konflikte der letzten Jahre, insbesondere in Bergkarabach und der Ukraine, haben gezeigt, dass konventionelle Luftstreitkräfte allein nicht mehr ausreichen. Die Kriegsführung hat sich in Richtung autonomer Systeme, Schwarmintelligenz und vor allem Radartarnung (Stealth) entwickelt.

Die Türkei hat diesen Trend frühzeitig erkannt. Während die Bayraktar TB2 den Ruf der Türkei als Pionier begründete, repräsentiert die ANKA-III die nächste Evolutionsstufe.

Durch ihr „Nurflügler“-Design (Flying Wing) ohne vertikale Leitwerke ist sie für feindliche Radarsysteme nahezu unsichtbar. Dies ermöglicht es der Luftwaffe, in hochgradig gesicherte Lufträume (A2/AD-Zonen) einzudringen, ohne bemannte Jets und deren Piloten zu gefährden.

Technologische Souveränität: Weg von der Abhängigkeit

Der Bau der ANKA-III ist auch ein Resultat der strategischen Neuausrichtung der Türkei. Angesichts von Sanktionen und Embargos bei westlichen Kampfjets (wie dem F-35-Programm) hat Ankara die Entwicklung eigener Systeme forciert. Die ANKA-III ist darauf ausgelegt, im Verbund mit dem bemannten Kampfjet der 5. Generation, der KAAN, sowie der Überschalldrohne Kızılelma zu operieren.

Dieses Konzept des „Loyal Wingman“ – bei dem unbemannte Stealth-Systeme bemannte Jets begleiten und gefährliche Missionen übernehmen – definiert die Standards der Luftfahrtindustrie neu. Mit einer hohen Nutzlastkapazität für präzisionsgelenkte Munition und der Fähigkeit zur elektronischen Kriegsführung wird die ANKA-III zum strategischen Rückgrat der türkischen Luftverteidigung.

Exportpotenzial und globale Strahlkraft

Experten gehen davon aus, dass die Erstbestellung durch die eigene Luftwaffe nur der Anfang ist. Das internationale Interesse an türkischen Stealth-Systemen ist bereits jetzt gewaltig.

Länder, die keinen Zugang zu US-amerikanischen Stealth-Technologien haben, blicken gespannt auf Ankara. Die Kombination aus Kampferprobung, technologischer Innovation und im Vergleich zu westlichen Systemen niedrigeren Betriebskosten macht die ANKA-III zu einem Exportschlager der Zukunft.

Die Türkei beweist mit diesem Projekt einmal mehr, dass sie nicht mehr nur Nutzer fremder Technologien ist, sondern die Regeln der zukünftigen Luftkriegsführung aktiv mitgestaltet.

Strategische Autonomie als neues Leitbild

Die massive Order von über 50 Einheiten verdeutlicht, dass die Türkei ihre Verteidigungsfähigkeit zunehmend von externen Lieferketten entkoppelt.

Während Ankara in der Vergangenheit oft auf langwierige Verhandlungen über Waffensysteme aus den USA oder Europa angewiesen war, schafft die ANKA-III nun vollendete Tatsachen im Bereich der High-End-Technologie.

Dieser technologische Sprung wird die Machtbalance in der Region nachhaltig verschieben und die Türkei als führenden Akteur in der autonomen Luftkriegsführung etablieren.

Mit dem Beginn der Serienproduktion im Jahr 2026 untermauert das Land seinen Anspruch, nicht nur den eigenen Luftraum zu sichern, sondern als Innovationstreiber die globalen Standards für unbemannte Stealth-Systeme neu zu definieren.

🇹🇷 BREAKING: Turkiye’s TUSAŞ says two more ANKA III unmanned combat aircraft prototypes will be built this year, with serial production already underway. Priority orders are expected from the Turkish Air Force, with 50+ units anticipated. pic.twitter.com/0Hr0CbXXgh — Defence Index (@Defence_Index) January 23, 2026

AUCH INTERESSANT

– Rüstungsindustrie –

Türkei baut Kriegsschiff für NATO-Partner Portugal

Mit der Zeremonie wurde der Bau des ersten von zwei Hilfs-Tanker- und Logistikversorgungsschiffen (AOR+) im Rahmen eines Auftrags im Wert von 300 Millionen Euro (320 Millionen US-Dollar) begonnen