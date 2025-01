Teilen

Ankara – Die türkische Tarnkappendrohen ANKA III hat erstmals Präzisionswaffe aus dem internen Waffenschacht abgeworfen.

Die Türkische Luft- und Raumfahrtindustrie (TAI) hat mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts einen bedeutenden Meilenstein in der Luftverkehrstechnologie gesetzt.

Bei diesem Test, der in einer Höhe von 20.000 Fuß und mit einer Geschwindigkeit von 180 Knoten durchgeführt wurde, kam die im Inland hergestellte Lenkmunition Tolun zum Einsatz, die die neuen Einsatzmöglichkeiten der Drohne demonstrierte.

Verbesserte Tarnkappeneigenschaften

Die im Rahmen des TAI-Projekts MIUS (Combat Unmanned Aircraft System) entwickelte ANKA III ist eine Tarnkappendrohne die für Mehrzweckeinsätze wie Aufklärung, Überwachung und Präzisionsschläge konzipiert ist. Der jüngste Test hat die Funktionalität des internen Waffenschachts der Plattform unter Beweis gestellt, ein Merkmal, das die Tarnkappeneigenschaften erheblich verbessert, indem es die Radarsichtbarkeit verringert, wenn Munition im Innern der Plattform mitgeführt wird.

Die ANKA III, die von einem einzigen AI-322-Triebwerk angetrieben wird, kann bis zu 1.200 Kilogramm Munition mitführen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 450 Knoten und der Fähigkeit, in Höhen von bis zu 40.000 Fuß zu operieren, stellt diese Drohne eine beachtliche Ergänzung des türkischen Militärarsenals dar. Der erfolgreiche Test, bei dem die Tolun-Bombe eingesetzt wurde, unterstreicht nicht nur die Nutzlastintegration der Drohne, sondern auch ihr Potenzial in modernen Kampfszenarien.

Jungfernflug am 28. Dezember 2023

Die ANKA III hat seit ihrem Jungfernflug am 28. Dezember 2023 mehrere wichtige Tests durchlaufen, darunter einen Live-Fire-Test am 20. September 2024, bei dem sie mit einer elektrooptischen Kamera AF500 und einem Teber-82-Lenkungssatz Ziele bekämpfte. Die Fähigkeit der Drohne, mehrere Ziele gleichzeitig zu bekämpfen, wurde in früheren Tests ebenfalls demonstriert, was ihre Vielseitigkeit und Effektivität weiter unter Beweis stellt.

Die Fähigkeit der ANKA III, Munition intern auszulösen, ist besonders bemerkenswert, da sie einen getarnten Einsatz in umkämpften Lufträumen ermöglicht – ein entscheidender Vorteil in der modernen Kriegsführung. Das Design der Drohne, das eine fliegende Flügelstruktur aufweist, zielt darauf ab, den Radarquerschnitt zu minimieren, was sie zu einem idealen Einsatzmittel für Missionen macht, bei denen Tarnkappe von größter Bedeutung ist.