Die polnische Küstenstadt Sopot ist die erste Gemeinde des Landes, die ihre Partnerschaft mit einer israelischen Stadt offiziell beendet hat.

Warschau – Die polnische Küstenstadt Sopot ist die erste Gemeinde des Landes, die ihre Partnerschaft mit einer israelischen Stadt offiziell beendet hat. Als entscheidenden Grund für diesen Schritt nannte sie den anhaltenden Krieg im Gazastreifen.

Vertreter der Stadtverwaltung gaben die Entscheidung nach einer Abstimmung im Stadtrat Anfang dieser Woche bekannt und erklärten, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Aschkelon – seit 1992 Partnerstadt von Sopot – nicht mehr mit den Werten der Stadt vereinbar sei.

In einer öffentlichen Erklärung betonten lokale Vertreter, dass die humanitäre Lage in Gaza und das Ausmaß des Leidens der Zivilbevölkerung eine zentrale Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt hätten.

„Wir können nicht ignorieren, was gerade passiert“, sagten Mitglieder des Rates und wiesen darauf hin, dass die Partnerschaft ursprünglich auf kulturellem Austausch, Jugendprogrammen und Gemeinschaftsbeziehungen beruhte, die seit der Eskalation der Gewalt alle praktisch ausgesetzt sind.

Die Beendigung der Partnerschaft ist weitgehend symbolisch, stellt jedoch einen seltenen Fall dar, in dem eine polnische Kommunalverwaltung offiziell Stellung zu dem Konflikt bezieht. Polen unterhält seit jeher enge diplomatische Beziehungen zu Israel, und Städtepartnerschaften werden in der Regel als unpolitisch angesehen.

Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Länder, Organisationen und Menschenrechtsgruppen Israels Vorgehen im Gazastreifen verurteilen. Mehrere große Menschenrechtsorganisationen – darunter Amnesty International – sind zu dem Schluss gekommen, dass das Ausmaß und die Art der Gewalt einem Völkermord an den Palästinensern gleichkommen.

Türkei: Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu

Gleichzeitig handeln einige Staaten entsprechend dieser Einschätzung: Die Staatsanwaltschaft in Istanbul in der Türkei hat kürzlich Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und mehrere hochrangige israelische Beamte erlassen und sie wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.

Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 ist die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza sprunghaft angestiegen: Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza und internationaler Beobachtungsstellen wurden Zehntausende Palästinenser getötet – darunter viele Frauen und Kinder – und noch viel mehr verletzt oder vertrieben. Eine Studie aus Deutschland geht von mehr als 100.000 Opfern aus.

Für viele Menschen in Sopot und darüber hinaus sendet die Entscheidung, die Partnerschaft zu beenden, eine Botschaft aus: dass kulturelle Bindungen nicht bestehen bleiben können, wenn humanitäre Prinzipien auf dem Spiel stehen.

Kritiker argumentieren jedoch, dass solche Gesten wenig Einfluss auf den Verlauf des Konflikts haben – und warnen davor, dass eine Trennung der Beziehungen einen Kanal für den Dialog zwischen den Gemeinschaften verschließen könnte, der einst darauf abzielte, Verständnis aufzubauen.

