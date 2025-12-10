Der Deal, der beide Fluggesellschaften sowie deren Verbindlichkeiten und Forderungen umfasst, ist ein wichtiger Schritt in der globalen Wachstumsstrategie von Pegasus

Istanbul – In einem mutigen Schritt zur Festigung seiner Präsenz in Mittel- und Osteuropa gab die türkische Billigfluggesellschaft Pegasus Airlines am Montag bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Czech Airlines (CSA) und deren Tochtergesellschaft Smartwings von Prague City Air im Wert von 154 Millionen Euro (ca. 180 Millionen US-Dollar) unterzeichnet hat.

Der Deal, der beide Fluggesellschaften sowie deren Verbindlichkeiten und Forderungen umfasst, ist ein wichtiger Schritt in der globalen Wachstumsstrategie von Pegasus und soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Durch die Übernahme werden Smartwings, die größte Charterfluggesellschaft der Tschechischen Republik, und die traditionsreiche Marke Czech Airlines in das Portfolio von Pegasus integriert. Während der Name CSA nach der Einstellung des Flugbetriebs im Oktober 2024 offiziell eingestellt wurde, plant Pegasus, die eigenständige Marke Smartwings neben der eigenen Marke beizubehalten, um eine widerstandsfähigere und diversifiziertere Fluggesellschaftsgruppe zu schaffen.

Zusammen verfügen die Unternehmen über eine Flotte von 47 Flugzeugen, wodurch Pegasus seine operative Präsenz auf dem Freizeit- und Linienflugmarkt in ganz Europa ausbauen kann.

Güliz Öztürk, CEO von Pegasus, lobte die Vereinbarung als „neues Kapitel” in den Expansionsbemühungen des Unternehmens.

„Diese strategische Partnerschaft mit Czech Airlines und Smartwings eröffnet spannende Möglichkeiten zum Aufbau eines stärkeren, technologieorientierten Flugliniennetzwerks, während gleichzeitig das Erbe dieser traditionsreichen Fluggesellschaften gewürdigt wird”, erklärte Öztürk in einer an der Istanbuler Börse veröffentlichten Erklärung.

Dieser Schritt steht im Einklang mit dem Bestreben von Pegasus, über seine traditionellen Routen im Mittelmeerraum und im Nahen Osten hinauszuwachsen und die etablierten Drehkreuze von Smartwings in Prag und wichtige mitteleuropäische Ziele zu erschließen.

Die Verkäufer, darunter die Aktionäre von Czech Airlines und die Gründer von Smartwings, bezeichneten die Entscheidung als natürliche Entwicklung nach fast drei Jahrzehnten des Aufbaus der Fluggesellschaften.

„Wir sind zuversichtlich, dass Pegasus als dynamischer europäischer Marktführer die Gruppe zu neuen Höhen führen wird“, erklärten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Finanzielle Details zeigen, dass der Betrag von 154 Millionen Euro den gesamten Unternehmenswert einschließlich Verbindlichkeiten abdeckt, wobei der Abschluss von der Genehmigung durch die tschechischen Behörden und Regulierungsbehörden in anderen Ländern, in denen Smartwings tätig ist, abhängt.

Die Pegasus-Aktien stiegen nach Bekanntgabe der Nachricht im Istanbuler Handel um etwa 3 %, was den Optimismus der Anleger hinsichtlich der internationalen Expansion der Fluggesellschaft widerspiegelt.

Diese Transaktion erfolgt inmitten einer Konsolidierungswelle im europäischen Luftverkehrssektor, wo Billigfluggesellschaften nach Skaleneffekten streben, um steigende Treibstoffkosten und Wettbewerbsdruck zu bewältigen. Für den tschechischen Markt bedeutet die Transaktion eine Finanzspritze für Smartwings, das mit den Herausforderungen der Erholung nach der Pandemie und geopolitischen Veränderungen zu kämpfen hat, die sich auf den regionalen Reiseverkehr auswirken.

Über Pegasus Airlines

Pegasus Airlines, die erste Billigfluggesellschaft der Türkei, wurde 1990 als Charterfluggesellschaft gegründet, als türkische Unternehmen Net Holding und Silkar eine Partnerschaft mit der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus eingingen. Am 15. April 1990 nahm sie den kommerziellen Betrieb mit zwei Boeing 737-400 auf, die vor allem für Pauschalreisen eingesetzt wurden.

Im Jahr 2005 wurde die Fluggesellschaft von der ESAS Holding, die sich im Besitz der Familie Şevket Sabancı befindet, übernommen und zu einer Low-Cost-Fluggesellschaft mit Linienverkehr umpositioniert. Im November desselben Jahres wurden die Inlandsflüge wieder aufgenommen, wodurch sich Pegasus schnell zur viertgrößten Fluggesellschaft der Türkei nach Kapazität entwickelte.

Pegasus hat seinen Hauptsitz im Istanbuler Stadtteil Kurtköy und hat sich zu einem regionalen Kraftpaket mit einer modernen Flotte von rund 117 Flugzeugen entwickelt, darunter Modelle des Typs Airbus A320neo und A321neo, deren Durchschnittsalter unter fünf Jahren liegt.

Die Fluggesellschaft bedient über 150 Ziele in 54 Ländern, darunter Europa (einschließlich wichtiger Drehkreuze wie London, Paris und Berlin), der Nahe Osten, Nordafrika, Russland, der Kaukasus und Teile Asiens. Mit einem Schwerpunkt auf Punkt-zu-Punkt-Strecken, hochfrequenten Flügen und erschwinglichen Tarifen beförderte Pegasus jährlich Millionen von Passagieren und legte dabei besonderen Wert auf Pünktlichkeit und Innovation durch sein Vielfliegerprogramm Pegasus BolBol.