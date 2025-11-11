Türkei vierfach vertreten: Weltbeste Tourismusdörfer

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UN Tourism) hat die fünfte Ausgabe ihrer Initiative „Best Tourism Villages“ vorgestellt,

Von Henriette Wild

Von Koyasan in Japan über Chamarel auf Mauritius, Bled in Slowenien, Carlos Pellegrini in Argentinien bis hin zu Masfout in den Vereinigten Arabischen Emiraten – 52 neu anerkannte „Best Tourism Villages“ aus 29 Ländern zeigen, wie Tourismus zum Motor für nachhaltige Entwicklung werden kann.

Die Initiative „Best Tourism Villages“

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UN Tourism) hat die fünfte Ausgabe ihrer Initiative „Best Tourism Villages“ vorgestellt. Ausgezeichnet werden dabei ländliche Gemeinden, die mit innovativen Konzepten den Tourismus als Chance für nachhaltiges Wachstum, Umweltbewusstsein und kulturelle Bewahrung nutzen.

Insgesamt wurden über 270 Bewerbungen aus 65 Mitgliedsstaaten eingereicht. Die ausgewählten Dörfer stammen aus allen Weltregionen, von Afrika über Amerika und Asien bis nach Europa und den Nahen Osten und zeigen dabei, wie sich wirtschaftlicher Fortschritt und der Erhalt lokaler Identität miteinander verbinden lassen.

Türkei mit vier Dörfern an der Spitze

Wie Dailysabah berichtet, war in diesem Jahr die Türkei besonders erfolgreich. Sie ist gleich mit vier Dörfern vertreten:

Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin) und Kale Üçağız (Antalya).

Damit führt das Land die Liste für 2025 an. Ein Beweis für seine wachsende Bedeutung als Vorreiter im nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus.

Jedes dieser Dörfer erzählt seine eigene Geschichte:

Akyaka

Akyaka liegt malerisch am türkisblauen Azmak-Fluss im Bezirk Ula (Muğla). Es ist bekannt für seine traditionelle Holzarchitektur, ruhigen Feuchtgebieten und lädt Naturliebhaber zu Vogelbeobachtungen und Bootstouren ein.

Barbaros

Barbaros, nahe İzmir an der Ägäis, begeistert mit jahrhundertealten Olivenhainen und charmanten Steinhäusern. Besucher erleben hier authentische „Farm-to-Table“-Momente, vom Bauernhof direkt auf den Teller.

Anıtlı

Anıtlı in der Provinz Mardin beeindruckt mit seinen honigfarbenen Sandsteinfassaden und traditioneller Handwerkskunst, ein Ort, an dem das alte Erbe Mesopotamiens lebendig bleibt.

Kale Üçağız

Kale Üçağız (auch bekannt als Üçağız) im Bezirk Kaş thront über den versunkenen Ruinen der lykischen Stadt Aperlae und ist ein Paradies für Wanderer, Taucher und Geschichtsliebhaber.

Nachhaltiger Tourismus als Erfolgsmodell

Dass die Türkei in dieser Liste so stark vertreten ist, überrascht kaum. Das Land zählt zu den führenden Reisezielen der Welt: Über 50 Millionen internationale Gäste kamen allein 2024. Damit liegt die Türkei hinter Frankreich, Spanien, den USA und Italien unter den Top fünf der meistbesuchten Länder weltweit.

Mit ihrer Vielfalt an Landschaften, von sonnenverwöhnten Stränden über antike Ruinen bis zu abgelegenen Bergdörfern, fördert die Türkei gezielt den Tourismus in ländlichen Regionen. So entstehen neue wirtschaftliche Perspektiven abseits der großen Metropolen, während gleichzeitig Nachhaltigkeit und kultureller Erhalt im Mittelpunkt stehen.

Die Anerkennung der vier Dörfer ist daher nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch Teil einer nationalen Strategie, um den Ökotourismus zu fördern und weniger bekannte Regionen ins Licht zu rücken. So soll langfristig auch die Besucherbelastung in beliebten Hotspots wie Istanbul oder Kappadokien verringert werden.

Über die Auszeichnung „UN Tourism Best Tourism Villages“

Der Preis wurde 2021 ins Leben gerufen, um Dörfer mit weniger als 15.000 Einwohnern zu ehren, die den Tourismus als Motor für positive Veränderung nutzen.

Bewertet werden unter anderem:

Schutz und Förderung natürlicher und kultureller Ressourcen

Nachhaltige Infrastruktur und Mobilität

Stärkung der lokalen Gemeinschaften und wirtschaftlichen Stabilität

Innovative Verwaltung, die Tradition und Moderne vereint

Ein unabhängiger Expertenrat prüft die Bewerbungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass die ausgezeichneten Orte als weltweite Vorbilder für nachhaltigen Tourismus gelten können.

Zusätzlich bietet UN Tourism ein „Upgrade-Programm“ an, das aufstrebende Dörfer bei der Erfüllung dieser Standards unterstützt und ein globales Netzwerk nachhaltiger Reiseziele stärkt.

Einladungen in die Seele Anatoliens

Da immer mehr Reisende nach authentischen und umweltfreundlichen Erlebnissen suchen, laden diese türkischen Dörfer dazu ein, die Seele Anatoliens zu entdecken

52 besten Tourismusdörfer

Die Liste der 52 besten Tourismusdörfer laut UN Tourism 2025 lautet wie folgt (in alphabetischer Reihenfolge nach Dorf):

Agaete, Spanien

Akyaka, Türkei

Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Türkei

Antônio Prado, Brasilien

Arquà Petrarca, Italien

Asolo, Italien

Asuka, Japan

Barbaros, Türkei

Bellano, Italien

Bled, Slovenien

Carlos Pellegrini, Argentinien

Chamarel, Mauritius

Digang, China

Dongluo, China

Ezcaray, Spanien

Flößerstadt Schiltach, Deutschland

Grand River South East, Mauritius

Hosszúhetény, Ungarn

Huanggang, China

Jikayi, China

Kale Üçağız, Turkei

Kandelous, Iran

Kaštelir Labinci, Kroatien

Khinalig, Azerbaidschan

Kolochava, Ukraine

Koyasan, Japan

Krupa na Vrbasu, Bosnien

Loriga, Portugal

Lô Lô Chải, Vietnam

Maimará, Argentinien

Marktgemeinde Bad Hindelang, Deutschland

Masfout, Vereinigten Arabischen Emirate

Mértola, Portugal

Mórahalom, Ungarn

Muju Village, Korea

Murillo, Kolumbien

Neot Semadar, Israel

North Azraq, Jordanien

Pacto, Ecuador

Pemuteran, Indonesien

Plateliai, Lithauen

Pont-Croix, Frankreich

Quynh Son Community-based Tourism Village, Vietnam

Shafiabad, Iran

Shodoshima, Japan

Soheili, Iran

Synevyrska Polyana, Ukraine

Tonosho, Japan

Valendas, Schweiz

Vila Nogueira de Azeitão, Portugal

Yangsuri, Korea

